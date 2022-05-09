Вдячний Президенту і народу США, - Зеленський подякував за закон про ленд-ліз
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у твіттері президента.
У повідомленні зазначається: "Вдячний Президенту США і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому".
Топ коментарі
+19 Павло ШОвте
показати весь коментар09.05.2022 23:08 Відповісти Посилання
+17 Шимус
показати весь коментар09.05.2022 23:03 Відповісти Посилання
+13 olele
показати весь коментар09.05.2022 23:20 Відповісти Посилання
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Або імбіцил. Хто з адекватних людей таке напише
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.
Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.
Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.
https://t.me/Sharpreview/13760 Олег Шарп