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Вдячний Президенту і народу США, - Зеленський подякував за закон про ленд-ліз

байден

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у твіттері президента.

У повідомленні зазначається: "Вдячний Президенту США і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24368) США (23417) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+19
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09.05.2022 23:08 Відповісти
+17
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09.05.2022 23:03 Відповісти
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09.05.2022 23:20 Відповісти
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09.05.2022 23:20 Відповісти
Заходітє к нам на пєльмєні, как в кулінарію завєзут
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09.05.2022 23:08 Відповісти
скоро вова пожалкує щоневтік
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09.05.2022 23:11 Відповісти
Дивись, "скамарох", не зли діда...
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09.05.2022 23:02 Відповісти
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09.05.2022 23:03 Відповісти
Перший Президент України . Справжній . За якого не соромно .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 23:06 Відповісти
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09.05.2022 23:08 Відповісти
Ти про Байдена?
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09.05.2022 23:11 Відповісти
Це був кумедний жарт
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09.05.2022 23:11 Відповісти
Який жарт?! Воно на роботі. Відпрацьовує криваві гроші.
Або імбіцил. Хто з адекватних людей таке напише
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09.05.2022 23:27 Відповісти
І я рада за препіздента. Умнічка! Так передбачливо продав всю свою нерухомість перед війною і заховав грошики за кордоном. Та й скумбріюз лічинками вивіз вчасно. Какой маладец!
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09.05.2022 23:24 Відповісти
ППО дайте!
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09.05.2022 23:08 Відповісти
Да, це зараз вкрай необхідно. Орда довбить по Одесі, пишуть що зараз 7 прильотів тільки за останню годину. І нема чим захиститись.
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09.05.2022 23:13 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko

https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.

Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.

Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.
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09.05.2022 23:40 Відповісти
а че не сказал что байдeн мешает строить ему дороги
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09.05.2022 23:08 Відповісти
Тепер звільняти Україну від фашистів рашистів, повністю звільняти.
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09.05.2022 23:09 Відповісти
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09.05.2022 23:09 Відповісти
Ух какая отвратиельная рожа, с кинофильма
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09.05.2022 23:15 Відповісти
спасибо, я не планировал блевать
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09.05.2022 23:39 Відповісти
Так и тянется рука заспамить эту рожу
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09.05.2022 23:50 Відповісти
Демократична більшість (в Конгресі США) розглядає можливість виділення 40 мільярдів доларів на допомогу Україні, перевищивши прохання Байдена ($33млрд) - Bloomberg.

https://t.me/Sharpreview/13760 Олег Шарп
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10.05.2022 00:42 Відповісти
Зачем оказывать помощь стране у которой руководство трусы и ,,непонятно кто ,, ? За все время войны с рашей - ни одного выстрела по территории раши. Нам оружие не нужно , если им только защищаться на своей территории - мы проиграем. Вся приграничная территория раши должна гореть- за Одессу, Мариуполь , Бучу. А наши пи@дят красиво( это работа актеров ) и целуют убийц, хотят заглянуть в глаза и жопу. Путлеру это и надо - может это договорное такой - вы нас убивайте , а мы на вашу территорию и камешка не бросим
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10.05.2022 07:35 Відповісти
Кулеба каже, що ми виграємо, коли ми повернемо всі законні территорії. А таке питання: а може будемо вже атакувати свинособак. Ми не повернемо всі территорії, коли ми не ліквідуємо рф
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10.05.2022 12:36 Відповісти
Не вдячний...А Народ України і я як Презедент дуже вдячний.
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10.05.2022 08:02 Відповісти
 
 