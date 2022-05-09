Вдячний Президенту і народу США, - Зеленський подякував за закон про ленд-ліз

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у твіттері президента.

У повідомленні зазначається: "Вдячний Президенту США і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому".

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