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Байден підписав закон про ленд-ліз для України

байден

Президент США Джо Байден підписав закон S. 3522 "Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію РФ, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для допомоги Україні. 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. 7 квітня цей документ ухвалив Сенат США. Закон набуде чинності після підписання президентом Байденом.

Читайте: Масштаб загрози у Європі такий, що повернення понять "ленд-ліз" та "План Маршалла" цілком природне, - Зеленський

Автор: 

Байден Джо (2893) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+160
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09.05.2022 22:19 Відповісти
+76
God bless America!!!
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09.05.2022 22:19 Відповісти
+64
Эту дату легко запомнить. Спасибо народу США.
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09.05.2022 22:20 Відповісти
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До чого тут чудоклоун?
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09.05.2022 23:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=64qSNiUmaAk
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10.05.2022 02:14 Відповісти
putler kaput!
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09.05.2022 22:42 Відповісти
От и ***** рашиzzдам скоро.
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09.05.2022 22:45 Відповісти
Нажаль, не скоро. Але точно піZда. Да і цей широко розрекламований ленд-ліз не на стільки вважливий як говорять і тут більше символічного значення. США і так допомагали, допомагають та будуть допомагати Україні. Як фінансово, так і військовою технікою. Цей закон, по-факту міняє мало що. Просто спростить бюрократичні процедури та пришвидшить допомогу. От і все. У Президента США і так було достатньо повноважень, а законодавство дозволяло поставляти зброю, фактично у необмеженній кількості.
Я в жодному випадку, не кажу, що закон про ленд-ліз не потрібний. Але за фактом - ця подія, мягко кажучи - сильно переоцінена і прямо таки дуже суттєво(як це було під час другої світової війни) не вплине на війну.
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09.05.2022 23:02 Відповісти
Основним шасі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13%D0%9D «Катюш» стали ленд-лізингові https://uk.wikipedia.org/wiki/Studebaker «Студебекери» (конкретно, https://uk.wikipedia.org/wiki/Studebaker_US6 Studebaker US6 ). У той час, як Сполучені Штати дали близько 20 тисяч автівок для радянської «Катюші», в СРСР було випущено усього лиш 600 вантажівок. Практично усі «Катюши», зібрані на базі радянських автівок, були знищені під час війни. На сьогодні у всьому пострадянському просторі збереглося лише чотири автентичних реактивних міномети «Катюша», які були створені на базі радянських автівок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%86%D0%A1-6 ЗіС-6 . Один із них знаходиться у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97,_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83 Петербурзькому артилерійському музеї , а другий - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжі . Третій міномет на базі «полуторки» стоїть як пам'ятник у Кропивницькому (колишній Кіровоград). Четвертий - у Нижньогородському кремлі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aleje_Jerozolimskie_waf-2072-1002-40_(1945).jpg

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aleje_Jerozolimskie_waf-2072-1002-40_(1945).jpg
Позашляховик https://uk.wikipedia.org/wiki/Willys_MB Willys MB . У рамках програми лен-ліз до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР було надіслано 51 000 «віллісів» у зібраному і розібраному виглядах.

За іншим даними, СРСР отримала за ленд-лізом 622,1 тис. тон залізничних рейок (56,5 % від власного виробництва), 1900 паровозів (у 2,4 раза більше, ніж випущене за роки війни в СРСР) і 11075 вагонів (більше у 10,2 раза), 3 млн 606 тис. автопокришок (43,1 %), 610 тис. тонн цукру (41,8 %), 664,6 тис. тонн м'ясних консервів (108 %). СРСР отримала 427 тисяч автомобілів і 32 тис. армійських мотоциклів, при цьому в СРСР з початку війни до кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року було випущено лише 265,6 тис. автомобілів і 27816 мотоциклів. США поставили 2 млн 13 тис. тон авіабензину (разом із союзниками - 2 млн 586 тис. тон) - майже дві третини пального, використаного за роки війни радянською авіацією.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-krech-13 [13] У той же час у статті, звідки взяті цифри даного абзацу, як джерело фігурує стаття Б. В. Соколова «Роль ленд-лізу в радянських військових зусиллях, 1941-1945». Однак у самій статті написаноhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-militera-14 [14] , що США і Британія поставили разом лише 1216,1 тис. тонн авіабензину, а до СРСР у https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 рр. було зроблено 5539 тис. тон авіабензину, таким чином західні поставки склали лише 18 % від загального радянського споживання часів війни. Якщо врахувати, що таким був у радянському авіапарку відсоток літаків.

Цей список показує поставки в СРСР до https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-15 [15] :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 Літальних апаратів 14 795https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA Танків 7 056https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA Легкових джипів 51 503https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Вантажних автівок 375 883https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB Мотоциклів 35 170https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Тракторів 8 071https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Гвинтівок 8 218https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F Автоматичної зброї 131 633https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 Пістолетів 12 997https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Вибухівки 345 735 тоннhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82 Динаміту 70 400 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 Пороху 127 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB Тротилу 271 500 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB Тилуола 237 400 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Детонаторів 903 000Обладнання будівель$10 910 000Товарних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD вагонів 11 155https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2 Локомотивів 1 981https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE Вантажних суден 90Протичовнові кораблі105https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 Торпедних катерів 197https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Радіолокаторів 445Двигунів для кораблів7 784Запасів продовольства4 478 000 тонМашин і обладнання$1 078 965 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8 Кольорових металів 802 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8 Нафтопродуктів 2 670 000 тонХімікалій842 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Бавовни 106 893 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0 Шкір 49 860 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Шин 3 786 000Армійських черевиків15 417 000 парhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%80%D0%B0 Ковдр 1 541 590https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82 Спирту 331 066 лhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BA Ґудзики 257 723 498 шт.

СРСР отримала від США та інших союзників значне число автомобілів: в автомобільному парку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії імпортних автівок у https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 році було 5,4 %, у 1944 році у СА - 19 %, а станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 1 травня 1945 р. - 32,8 % (58,1 % становили машини радянського виробництва і 9,1 % - трофейні). США і Британська імперія поставили 18,36 % авіабензинуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-militera-14 [14] , використаного за роки війни радянською авіацією; щоправда, в основному цим бензином заправлялися поставлені за ленд-лізом літаки американського та англійського виробництва, у той час як літаки радянського виробництва могли заправлятися радянським бензином з меншим октановим числом.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-militera-14 [14]
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09.05.2022 23:34 Відповісти
Ну фсьо...
Зараз за паребріком дупи порозриває...)))
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09.05.2022 22:47 Відповісти
Та вони про це не скоро дізнаються, мабуть саме на сонце висаджуються )))
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09.05.2022 23:29 Відповісти
Спасібо дєду за Пабєду 🇺🇦😁👍
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09.05.2022 22:47 Відповісти
Гоп, куме, не журися, в Дiда гроши завелися
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09.05.2022 22:48 Відповісти
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09.05.2022 22:49 Відповісти
І в які частини тіла кацапів буде потрапляти їхня зброя.

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09.05.2022 22:56 Відповісти
ох і гарну дату вибрали, українці ніколи не забудуть, дякуємо))
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09.05.2022 22:49 Відповісти
Байден ще той троль! Це ж треба було так підписати ленд-ліз на дєньпапєди, як подарунок до свята ***** та його одічалим.

Цікаво, що жодного трампіста на темі немає, уявляю, яка у них дупобіль від допомоги від Байдена.
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09.05.2022 22:57 Відповісти
Знатно потролив, три рази підписав різними ручками, два рази напевно контрольні
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09.05.2022 23:43 Відповісти
Контрольная подпись в голову
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10.05.2022 09:30 Відповісти
козак Байда- Thank you very much.
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09.05.2022 22:58 Відповісти
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09.05.2022 22:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IOEslqu89OE https://www.youtube.com/watch?v=IOEslqu89OE


A-10 Warthog BRRRT sound compilation! AWESOME
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09.05.2022 22:59 Відповісти
Гм, чим то він стріляє?

Якийсь швидкострільний кулемет?

Дуже дивний звук, насправді
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09.05.2022 23:16 Відповісти
7-ми ствольная 30 мм пушка.
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09.05.2022 23:23 Відповісти
Навколо цього кулемета взагалі то цей літак і збудували))) Його кулі прошівають броню танків...
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10.05.2022 00:29 Відповісти
Так что завтра уже будет вундервафля Чи не на часы?
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09.05.2022 23:03 Відповісти
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09.05.2022 23:08 Відповісти
От так в Україні з'явилось нове свято...
Восьме Травня - День перемоги у Другій світовій війні!
Дев'яте Травня - День підписання Ленд-лизу!...
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09.05.2022 23:10 Відповісти
Это теперь вся их помощь пойдет в долг или я неправильно понимаю термин Ленд-лиз ?!
Просто если до этого они давали безвозмездно, то Ленд-лиз должен радовать американских налогоплательщиков, но никак не украинцев.
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09.05.2022 23:18 Відповісти
А молдавским налогоплательщикам не пофиг?
Украинских налогоплательщиков он радует.
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09.05.2022 23:38 Відповісти
К слову сказать молдавские граждане приняли беженцев безвозмездно

А сколько США приняло ?
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10.05.2022 07:32 Відповісти
Лэнд-лиз подразумевает, что ты сам решаешь, за что ты будешь платить.
Вот как это было в Вторую Мировую...
По условиям той программы оплату за поставки можно было сделать уже после победы и только за ту технику, которая осталась целой после войны. Или же ее можно было попросту вернуть назад. Более того, после войны большинство долгов союзникам были прощены...
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10.05.2022 08:45 Відповісти
Не можно вернуть, а нужно вернуть, если США потребуют.
"в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены в США после войны"
Но суть не в этом.

1. Я очень сильно сомневаюсь, что это будет выглядеть так, как это Вы описываете. Типо дадут меню и можно будет выбрать чего хочется. Не потому, что я этого не хочу, а просто не верю. Но верю, что окажется так, что то, что по факту они дадут, как раз и хотелось. Я просто хочу увидеть, как они дадут наступательное вооружение, а без него о победе можно не мечтать.
2. Что более важно, так это то, что теперь это пойдет уже в долг, а как я понимаю до сих пор шло условно бесплатно.

Как итог.
В целом, конечно идея хорошая, если бы можно было взять чего хочется, а не то, что дадут и отдать когда будут деньги, а не когда их потребуют, а ещё лучше не отдавать вообще.
Будем надеяться на лучшее !!!
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10.05.2022 09:17 Відповісти
В том-то и дело...
Без Лєнд-лиза, нам давали только то, что хотели дать (и к стаи - не бесплатно), а Лєнд-лиз, подразумевает, что мы говорим что нам нужно и нам дают.
На каких условиях нам это дают, я не знаю, но я знаю, что во время "второй мировой" оплачивалась только военная техника, которую после войны вы хотели оставить у себя. Техника потерянная в боях, или во время транспортировки НЕ ОПЛАЧИВАЛАСЬ!
Продукты питания, ГСМ и амуниция предоставлялись на безоплатной основе.
Если вам интересно, на Ютуб можно найти много документального материала (даже на русском языке), а в Википедии техническое описание...
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10.05.2022 11:10 Відповісти
Если так и будет - это будет замечательно !!!
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10.05.2022 11:36 Відповісти
Не свисти, Европа з выделила деньги вам за это. Гугл в помощь.

Молдова получит на поддержку украинских беженцев около €700 млн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение приняла прошедшая 5 апреля в Берлине конференции доноров.

А вот за ВАШ гнойник в виде ПМР мы еще спросим после победы , если не разнесем его раньше.
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10.05.2022 09:30 Відповісти
Кому, кому ?
Где ты увидел в моем посте Молдова ?
У нас такие же воры как и везде.
Я написал конкретно - молдоване

Это те, которые встречали украинцев на таможне и бесплатно везли дальше, те, кто передавал пожертвования, те, кто бесплатно предоставлял жилье.
А теперь повторяю вопрос - что там по приему беженцев в США, сколько они прислали кораблей за украинцами ???
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10.05.2022 10:07 Відповісти
Спросит оно

Хто ты такое, чтобы спрашивать ?
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10.05.2022 10:09 Відповісти
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09.05.2022 23:26 Відповісти
СПАСИБО!
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09.05.2022 23:35 Відповісти
Це Історичний День для Українського Народу та Світу!
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09.05.2022 23:40 Відповісти
Спасибо, пан президент Байден!
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10.05.2022 00:00 Відповісти
thank you very much
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10.05.2022 00:11 Відповісти
Буває, сядеш біля хати -
Гудуть над вишнями хрущі,
А десь горить-палає вата...
І так приємно на душі!

(с) Тарас Шевченко, так би мовити...

Запоребриком аж вогняна заграва засвітилася і пролунала бавовна із задимленням. Закон ще тільки підписаний, а пердачини кацапів уже вибухнули і запалали від такої новини... 💥💥💥🔥🔥🔥
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10.05.2022 00:12 Відповісти
Коаще далекий Друг, ніж сусід-ворог. Слава США! Прошу поширити:
https://youtu.be/45RV4inUiyg
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10.05.2022 00:34 Відповісти
Демократична більшість (в Конгресі США) розглядає можливість виділення 40 мільярдів доларів на допомогу Україні, перевищивши прохання Байдена ($33млрд) - Bloomberg.

https://t.me/Sharpreview/13760 Олег Шарп
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10.05.2022 00:43 Відповісти
Чекаємо поставок.
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10.05.2022 00:57 Відповісти
Трохи не в тему,але розповсюджую по всіх ресурсах.Велике прохання підписувати петицію.Можуть виникати проблеми з реєстрацією.Будь ласка пробуйте повторно робити цей крок. https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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10.05.2022 01:45 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Будь ласка підписуйте петицію про заборону УПЦМП.Не встигаємо зібрати потрібну кількість підписів.Не полінуйтесь.Будуть проблеми з реєстрацією,але пробуйте кілька разів.Давайте разом добємо цю небезпечну московську гідру.
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10.05.2022 01:54 Відповісти
Троллинг президентского уровня
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10.05.2022 01:56 Відповісти
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН --- ДАЙТЕ НАМ РАКЕТИ ЩОБ ******** ПО МАСКВИ ТА КЕРЧЕНСЬКОМУ МОСТУ . БУДЬ ЛАСКА . ЦЕ ДЛЯ НАС ДУЖЕ ВАЖЛИВО . А ЩО НА 9ТЕ ТРАВНЯ ПИДПИСАВ . ЗА ТЕ ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА . ***** ПРИВИТ ПРИСЛАВ
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10.05.2022 06:31 Відповісти
тепер головне після перемоги не кричати - "ми б і самі справілісь!" кандидат в "отци народов" вже є....((((
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10.05.2022 06:32 Відповісти
Вот народ глупий, а бабло будут виделять в конце мая, вот такие они класние
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10.05.2022 08:57 Відповісти
Так они и СССР Ленд-лиз не в первый день начала войны дали.
Всё просчитано.
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10.05.2022 11:38 Відповісти
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