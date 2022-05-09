Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Президент США Джо Байден підписав закон S. 3522 "Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію РФ, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для допомоги Україні. 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. 7 квітня цей документ ухвалив Сенат США. Закон набуде чинності після підписання президентом Байденом.

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