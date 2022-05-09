Байден підписав закон про ленд-ліз для України
Президент США Джо Байден підписав закон S. 3522 "Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.
Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію РФ, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для допомоги Україні. 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. 7 квітня цей документ ухвалив Сенат США. Закон набуде чинності після підписання президентом Байденом.
Топ коментарі
+160 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар09.05.2022 22:19 Відповісти Посилання
+76 Александр Адамс
показати весь коментар09.05.2022 22:19 Відповісти Посилання
+64 Саша Пончик
показати весь коментар09.05.2022 22:20 Відповісти Посилання
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Я в жодному випадку, не кажу, що закон про ленд-ліз не потрібний. Але за фактом - ця подія, мягко кажучи - сильно переоцінена і прямо таки дуже суттєво(як це було під час другої світової війни) не вплине на війну.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aleje_Jerozolimskie_waf-2072-1002-40_(1945).jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aleje_Jerozolimskie_waf-2072-1002-40_(1945).jpg
Позашляховик https://uk.wikipedia.org/wiki/Willys_MB Willys MB . У рамках програми лен-ліз до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР було надіслано 51 000 «віллісів» у зібраному і розібраному виглядах.
За іншим даними, СРСР отримала за ленд-лізом 622,1 тис. тон залізничних рейок (56,5 % від власного виробництва), 1900 паровозів (у 2,4 раза більше, ніж випущене за роки війни в СРСР) і 11075 вагонів (більше у 10,2 раза), 3 млн 606 тис. автопокришок (43,1 %), 610 тис. тонн цукру (41,8 %), 664,6 тис. тонн м'ясних консервів (108 %). СРСР отримала 427 тисяч автомобілів і 32 тис. армійських мотоциклів, при цьому в СРСР з початку війни до кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року було випущено лише 265,6 тис. автомобілів і 27816 мотоциклів. США поставили 2 млн 13 тис. тон авіабензину (разом із союзниками - 2 млн 586 тис. тон) - майже дві третини пального, використаного за роки війни радянською авіацією.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-krech-13 [13] У той же час у статті, звідки взяті цифри даного абзацу, як джерело фігурує стаття Б. В. Соколова «Роль ленд-лізу в радянських військових зусиллях, 1941-1945». Однак у самій статті написаноhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-militera-14 [14] , що США і Британія поставили разом лише 1216,1 тис. тонн авіабензину, а до СРСР у https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 рр. було зроблено 5539 тис. тон авіабензину, таким чином західні поставки склали лише 18 % від загального радянського споживання часів війни. Якщо врахувати, що таким був у радянському авіапарку відсоток літаків.
Цей список показує поставки в СРСР до https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-15 [15] :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 Літальних апаратів 14 795https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA Танків 7 056https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA Легкових джипів 51 503https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Вантажних автівок 375 883https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB Мотоциклів 35 170https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Тракторів 8 071https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Гвинтівок 8 218https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F Автоматичної зброї 131 633https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 Пістолетів 12 997https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Вибухівки 345 735 тоннhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82 Динаміту 70 400 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 Пороху 127 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB Тротилу 271 500 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB Тилуола 237 400 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Детонаторів 903 000Обладнання будівель$10 910 000Товарних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD вагонів 11 155https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2 Локомотивів 1 981https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE Вантажних суден 90Протичовнові кораблі105https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 Торпедних катерів 197https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Радіолокаторів 445Двигунів для кораблів7 784Запасів продовольства4 478 000 тонМашин і обладнання$1 078 965 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8 Кольорових металів 802 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8 Нафтопродуктів 2 670 000 тонХімікалій842 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Бавовни 106 893 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0 Шкір 49 860 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Шин 3 786 000Армійських черевиків15 417 000 парhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%80%D0%B0 Ковдр 1 541 590https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82 Спирту 331 066 лhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BA Ґудзики 257 723 498 шт.
СРСР отримала від США та інших союзників значне число автомобілів: в автомобільному парку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії імпортних автівок у https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 році було 5,4 %, у 1944 році у СА - 19 %, а станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 1 травня 1945 р. - 32,8 % (58,1 % становили машини радянського виробництва і 9,1 % - трофейні). США і Британська імперія поставили 18,36 % авіабензинуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-militera-14 [14] , використаного за роки війни радянською авіацією; щоправда, в основному цим бензином заправлялися поставлені за ленд-лізом літаки американського та англійського виробництва, у той час як літаки радянського виробництва могли заправлятися радянським бензином з меншим октановим числом.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-militera-14 [14]
Зараз за паребріком дупи порозриває...)))
Цікаво, що жодного трампіста на темі немає, уявляю, яка у них дупобіль від допомоги від Байдена.
A-10 Warthog BRRRT sound compilation! AWESOME
Якийсь швидкострільний кулемет?
Дуже дивний звук, насправді
Восьме Травня - День перемоги у Другій світовій війні!
Дев'яте Травня - День підписання Ленд-лизу!...
Просто если до этого они давали безвозмездно, то Ленд-лиз должен радовать американских налогоплательщиков, но никак не украинцев.
Украинских налогоплательщиков он радует.
А сколько США приняло ?
Вот как это было в Вторую Мировую...
По условиям той программы оплату за поставки можно было сделать уже после победы и только за ту технику, которая осталась целой после войны. Или же ее можно было попросту вернуть назад. Более того, после войны большинство долгов союзникам были прощены...
"в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены в США после войны"
Но суть не в этом.
1. Я очень сильно сомневаюсь, что это будет выглядеть так, как это Вы описываете. Типо дадут меню и можно будет выбрать чего хочется. Не потому, что я этого не хочу, а просто не верю. Но верю, что окажется так, что то, что по факту они дадут, как раз и хотелось. Я просто хочу увидеть, как они дадут наступательное вооружение, а без него о победе можно не мечтать.
2. Что более важно, так это то, что теперь это пойдет уже в долг, а как я понимаю до сих пор шло условно бесплатно.
Как итог.
В целом, конечно идея хорошая, если бы можно было взять чего хочется, а не то, что дадут и отдать когда будут деньги, а не когда их потребуют, а ещё лучше не отдавать вообще.
Будем надеяться на лучшее !!!
Без Лєнд-лиза, нам давали только то, что хотели дать (и к стаи - не бесплатно), а Лєнд-лиз, подразумевает, что мы говорим что нам нужно и нам дают.
На каких условиях нам это дают, я не знаю, но я знаю, что во время "второй мировой" оплачивалась только военная техника, которую после войны вы хотели оставить у себя. Техника потерянная в боях, или во время транспортировки НЕ ОПЛАЧИВАЛАСЬ!
Продукты питания, ГСМ и амуниция предоставлялись на безоплатной основе.
Если вам интересно, на Ютуб можно найти много документального материала (даже на русском языке), а в Википедии техническое описание...
Молдова получит на поддержку украинских беженцев около €700 млн.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение приняла прошедшая 5 апреля в Берлине конференции доноров.
А вот за ВАШ гнойник в виде ПМР мы еще спросим после победы , если не разнесем его раньше.
Где ты увидел в моем посте Молдова ?
У нас такие же воры как и везде.
Я написал конкретно - молдоване
Это те, которые встречали украинцев на таможне и бесплатно везли дальше, те, кто передавал пожертвования, те, кто бесплатно предоставлял жилье.
А теперь повторяю вопрос - что там по приему беженцев в США, сколько они прислали кораблей за украинцами ???
Хто ты такое, чтобы спрашивать ?
Гудуть над вишнями хрущі,
А десь горить-палає вата...
І так приємно на душі!
(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
Запоребриком аж вогняна заграва засвітилася і пролунала бавовна із задимленням. Закон ще тільки підписаний, а пердачини кацапів уже вибухнули і запалали від такої новини... 💥💥💥🔥🔥🔥
https://youtu.be/45RV4inUiyg
https://t.me/Sharpreview/13760 Олег Шарп
Всё просчитано.