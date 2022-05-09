Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон S. 3522 "Акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу утвердить новый пакет реагирования на агрессию РФ, предусматривающий выделение 33 миллиардов долларов для помощи Украине. 28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. 7 апреля этот документ принял Сенат США. Закон вступит в силу после подписания президентом Байденом.

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