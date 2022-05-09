США приостановят на год пошлины на сталь из Украины, - Минторговли

Администрация США решила на год приостановить действие ряда пошлин на украинскую сталь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает американский Минторг.

"Сегодня министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что временно в год приостановит действие 232 пошлин на сталь из Украины", - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что такие меры позволят "поддержать одну из ключевых украинских отраслей промышленности".

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