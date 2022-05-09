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США приостановят на год пошлины на сталь из Украины, - Минторговли

металлургия,метинвест,сталь

Администрация США решила на год приостановить действие ряда пошлин на украинскую сталь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает американский Минторг.

"Сегодня министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что временно в год приостановит действие 232 пошлин на сталь из Украины", - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что такие меры позволят "поддержать одну из ключевых украинских отраслей промышленности".

Читайте: Канада отменила на год все пошлины на украинские товары, - Свириденко

пошлина (494) США (27156) сталь (30)


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Топ комментарии
+5
Азовсталь сейчас не работает❗Так, что пох.
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09.05.2022 19:49 Ответить
+4
Тепер це майже не актуально! ("Азовсталі" - то нема). 😯
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09.05.2022 19:58 Ответить
+2
дуже добре, тільки де її плавити?
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09.05.2022 19:48 Ответить
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Азовсталь сейчас не работает❗Так, что пох.
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09.05.2022 19:49 Ответить
Найдемо де плавити. Там металобрухту на роки переплавки.
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09.05.2022 19:54 Ответить
дуже добре, тільки де її плавити?
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09.05.2022 19:48 Ответить
купить-продать разве что. прямо в около порта прибытия. 10% или сколько там профита из ничего. (это конечно если оно так можно) иначе - таки да, бессмысленно, было бы с чего и где - оружие нужно бы клепать а не барыжить.
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09.05.2022 20:48 Ответить
Кривой рог
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09.05.2022 22:30 Ответить
А как металл в Штаты везти? Через Констанцу, Гданьск или Клайпеду?
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09.05.2022 19:53 Ответить
Желізкою до Гамбурга. А там туди.
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09.05.2022 19:56 Ответить
дать зеленый свет тракторам с цыганами ( не шутка)
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09.05.2022 21:25 Ответить
От тільки в Україні дефіцит металу.
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09.05.2022 19:55 Ответить
Тепер це майже не актуально! ("Азовсталі" - то нема). 😯
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09.05.2022 19:58 Ответить
Что то про ленд лиз тишина подозрительная
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09.05.2022 20:27 Ответить
Чекаємо до 21.45! Був анос раніше.
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09.05.2022 20:33 Ответить
проблемы индейцев, как говорится.
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09.05.2022 20:43 Ответить
Скільки металургійних підприємств є власністю держави?А зареєстровані скоріш за все в офшорах,там же і "платять податки".
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09.05.2022 20:49 Ответить
а металлолом пойдет из танков и кораблей с самовывозом? цыгане готовы
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09.05.2022 21:24 Ответить
А що воно дає як сталі нема де в на чому робити... Піз..ць яка подачкп
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10.05.2022 00:13 Ответить
 
 