США приостановят на год пошлины на сталь из Украины, - Минторговли
Администрация США решила на год приостановить действие ряда пошлин на украинскую сталь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает американский Минторг.
"Сегодня министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что временно в год приостановит действие 232 пошлин на сталь из Украины", - говорится в сообщении министерства.
В нем отмечается, что такие меры позволят "поддержать одну из ключевых украинских отраслей промышленности".
Топ комментарии
+5 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий09.05.2022 19:49 Ответить Ссылка
+4 Igor Yaroslavovich
показать весь комментарий09.05.2022 19:58 Ответить Ссылка
+2 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий09.05.2022 19:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
воколо порта прибытия. 10% или сколько там профита из ничего. (это конечно если оно так можно) иначе - таки да, бессмысленно, было бы с чего и где - оружие нужно бы клепать а не барыжить.