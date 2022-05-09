США призупинять на рік мито на сталь з України, - Мінторгівлі

Адміністрація США вирішила на рік призупинити дію низки мит на українську сталь,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє американський Мінторг.

"Сьогодні міністр торгівлі США Джина Раймондо повідомила, що тимчасово на рік призупинить дію 232 мит на сталь з України", - йдеться у повідомленні міністерства.

У ньому наголошується, що такі заходи дадуть змогу "підтримати одну із ключових українських сфер промисловості".

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