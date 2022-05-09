США призупинять на рік мито на сталь з України, - Мінторгівлі
Адміністрація США вирішила на рік призупинити дію низки мит на українську сталь,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє американський Мінторг.
"Сьогодні міністр торгівлі США Джина Раймондо повідомила, що тимчасово на рік призупинить дію 232 мит на сталь з України", - йдеться у повідомленні міністерства.
У ньому наголошується, що такі заходи дадуть змогу "підтримати одну із ключових українських сфер промисловості".
Топ коментарі
+5 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар09.05.2022 19:49 Відповісти Посилання
+4 Igor Yaroslavovich
показати весь коментар09.05.2022 19:58 Відповісти Посилання
+2 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар09.05.2022 19:48 Відповісти Посилання
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воколо порта прибытия. 10% или сколько там профита из ничего. (это конечно если оно так можно) иначе - таки да, бессмысленно, было бы с чего и где - оружие нужно бы клепать а не барыжить.