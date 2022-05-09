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США призупинять на рік мито на сталь з України, - Мінторгівлі

металлургия,метинвест,сталь

Адміністрація США вирішила на рік призупинити дію низки мит на українську сталь,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє американський Мінторг.

"Сьогодні міністр торгівлі США Джина Раймондо повідомила, що тимчасово на рік призупинить дію 232 мит на сталь з України", - йдеться у повідомленні міністерства.

У ньому наголошується, що такі заходи дадуть змогу "підтримати одну із ключових українських сфер промисловості".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада скасувала на рік усі мита на українські товари, - Свириденко

Автор: 

мито (1111) США (23417) сталь (415)


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Топ коментарі
+5
Азовсталь сейчас не работает❗Так, что пох.
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09.05.2022 19:49 Відповісти
+4
Тепер це майже не актуально! ("Азовсталі" - то нема). 😯
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09.05.2022 19:58 Відповісти
+2
дуже добре, тільки де її плавити?
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09.05.2022 19:48 Відповісти
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Азовсталь сейчас не работает❗Так, что пох.
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09.05.2022 19:49 Відповісти
Найдемо де плавити. Там металобрухту на роки переплавки.
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09.05.2022 19:54 Відповісти
дуже добре, тільки де її плавити?
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09.05.2022 19:48 Відповісти
купить-продать разве что. прямо в около порта прибытия. 10% или сколько там профита из ничего. (это конечно если оно так можно) иначе - таки да, бессмысленно, было бы с чего и где - оружие нужно бы клепать а не барыжить.
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09.05.2022 20:48 Відповісти
Кривой рог
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09.05.2022 22:30 Відповісти
А как металл в Штаты везти? Через Констанцу, Гданьск или Клайпеду?
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09.05.2022 19:53 Відповісти
Желізкою до Гамбурга. А там туди.
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09.05.2022 19:56 Відповісти
дать зеленый свет тракторам с цыганами ( не шутка)
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09.05.2022 21:25 Відповісти
От тільки в Україні дефіцит металу.
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09.05.2022 19:55 Відповісти
Тепер це майже не актуально! ("Азовсталі" - то нема). 😯
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09.05.2022 19:58 Відповісти
Что то про ленд лиз тишина подозрительная
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09.05.2022 20:27 Відповісти
Чекаємо до 21.45! Був анос раніше.
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09.05.2022 20:33 Відповісти
проблемы индейцев, как говорится.
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09.05.2022 20:43 Відповісти
Скільки металургійних підприємств є власністю держави?А зареєстровані скоріш за все в офшорах,там же і "платять податки".
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09.05.2022 20:49 Відповісти
а металлолом пойдет из танков и кораблей с самовывозом? цыгане готовы
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09.05.2022 21:24 Відповісти
А що воно дає як сталі нема де в на чому робити... Піз..ць яка подачкп
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10.05.2022 00:13 Відповісти
 
 