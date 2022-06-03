РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7607 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
2 427 11
бизнес (1589) гостиницы (107) Marriott (1)

Гостиничный гигант Marriott принял решение о приостановке деятельности в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

marriot

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, останавливает деятельность в России, поскольку новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, делают ее невозможной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы одобрили решение приостановить все операции Marriott International в России", - говорится в релизе.

Как сообщалось, 10 марта было принято решение о закрытии корпоративного офиса в Москве и приостановке открытия новых гостиниц, а также будущих проектов по развитию гостиниц и инвестиций в России.

В релизе отмечается, что процесс прекращения операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сети отелей Hilton и Hyatt останавливают открытие новых объектов в России

"Принимая меры по прекращению работы гостиниц в России, мы по-прежнему сосредоточены на заботе о наших сотрудниках в России. С самого начала войны мы поддерживали сотрудников в Украине, России и во всем регионе, включая трудоустройство в Marriott за пределами стран, непосредственно затронутых конфликтом.

"Мы направили $1 млн из внутренних фондов помощи при стихийных бедствиях для сотрудников и их семей, чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание, помощь в транспортировке, медицинскую и юридическую поддержку", - объясняет компания.

Отмечается также, что более чем 85 гостиниц сети предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах. Marriott сосредоточен на найме беженцев: более 250 человек уже трудоустроены в более чем 40 гостиницах в 15 европейских странах, эта кампания будет продолжена.

Marriott International управляет около 8 тыс. отелей в 139 странах мира под 30 брендами. К наиболее известным гостиничным сетям компании относятся Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туроператор TUI просит отели Турции отменить броню турфирм с российскими владельцами
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Marriott-респект...
показать весь комментарий
03.06.2022 20:46 Ответить
Следующим логичным шагом должен быть иск в международный арбитраж о захвате их активов рашистами.
показать весь комментарий
03.06.2022 20:55 Ответить
"Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им [россиянам] для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то. Так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями"
Д. Грибаускайте
показать весь комментарий
03.06.2022 21:33 Ответить
ну таке, вижити і вистояти, але якою ціною, тому русні 3,14..а
показать весь комментарий
03.06.2022 22:12 Ответить
Жги ещо...
показать весь комментарий
04.06.2022 01:58 Ответить
///
Швейцарія таки дозволила Німеччині передавати танки Leopard 2 іншим країнам



Офіційну інформацію про дозвіл оприлюднив федеральний департамент оборони, захисту населення і спорту Швейцарської Конфедерації.

Швейцарці врахували, що Німеччина «через війну в Україні хоче зробити важку зброю доступною для різних європейських держав». Департамент оборони підтвердив, що танки Leopard 2 є виключною власністю німецької компанії Rheinmetall, тому підпадають під дію тамтешнього законодавства щодо експорту військового обладнання.

«Таким чином, Німеччина може вільно ухвалювати рішення щодо подальшого використання цієї військової техніки», - зазначається у рішенні швейцарського військового відомства.

ну і ???? відпала ще одна причина для затримок... чи ні????
показать весь комментарий
03.06.2022 20:55 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 21:06 Ответить
але це не поширюється на іржаві Мардери з швейцарськми гарматами
показать весь комментарий
03.06.2022 21:34 Ответить
На замену зайдет сеть отелей "Ночлежка"
показать весь комментарий
03.06.2022 20:58 Ответить
Осторожно! Недострана закрывается. Следующая станция: развал и разграбление остатков империи. Хорошо бы при этом "экпроприировать экспроприаторов", а то, понимаешь, зажрались всякие медведевы и дерипаски...
показать весь комментарий
03.06.2022 21:04 Ответить
 
 