Гостиничный гигант Marriott принял решение о приостановке деятельности в России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, останавливает деятельность в России, поскольку новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, делают ее невозможной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"Новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы одобрили решение приостановить все операции Marriott International в России", - говорится в релизе.
Как сообщалось, 10 марта было принято решение о закрытии корпоративного офиса в Москве и приостановке открытия новых гостиниц, а также будущих проектов по развитию гостиниц и инвестиций в России.
В релизе отмечается, что процесс прекращения операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сети отелей Hilton и Hyatt останавливают открытие новых объектов в России
"Принимая меры по прекращению работы гостиниц в России, мы по-прежнему сосредоточены на заботе о наших сотрудниках в России. С самого начала войны мы поддерживали сотрудников в Украине, России и во всем регионе, включая трудоустройство в Marriott за пределами стран, непосредственно затронутых конфликтом.
"Мы направили $1 млн из внутренних фондов помощи при стихийных бедствиях для сотрудников и их семей, чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание, помощь в транспортировке, медицинскую и юридическую поддержку", - объясняет компания.
Отмечается также, что более чем 85 гостиниц сети предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах. Marriott сосредоточен на найме беженцев: более 250 человек уже трудоустроены в более чем 40 гостиницах в 15 европейских странах, эта кампания будет продолжена.
Marriott International управляет около 8 тыс. отелей в 139 странах мира под 30 брендами. К наиболее известным гостиничным сетям компании относятся Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туроператор TUI просит отели Турции отменить броню турфирм с российскими владельцами
Пожалуйста, подождите...
Д. Грибаускайте
Швейцарія таки дозволила Німеччині передавати танки Leopard 2 іншим країнам
Офіційну інформацію про дозвіл оприлюднив федеральний департамент оборони, захисту населення і спорту Швейцарської Конфедерації.
Швейцарці врахували, що Німеччина «через війну в Україні хоче зробити важку зброю доступною для різних європейських держав». Департамент оборони підтвердив, що танки Leopard 2 є виключною власністю німецької компанії Rheinmetall, тому підпадають під дію тамтешнього законодавства щодо експорту військового обладнання.
«Таким чином, Німеччина може вільно ухвалювати рішення щодо подальшого використання цієї військової техніки», - зазначається у рішенні швейцарського військового відомства.
ну і ???? відпала ще одна причина для затримок... чи ні????