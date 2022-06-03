Гостиничный гигант Marriott принял решение о приостановке деятельности в России

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, останавливает деятельность в России, поскольку новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, делают ее невозможной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы одобрили решение приостановить все операции Marriott International в России", - говорится в релизе.

Как сообщалось, 10 марта было принято решение о закрытии корпоративного офиса в Москве и приостановке открытия новых гостиниц, а также будущих проектов по развитию гостиниц и инвестиций в России.

В релизе отмечается, что процесс прекращения операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сети отелей Hilton и Hyatt останавливают открытие новых объектов в России

"Принимая меры по прекращению работы гостиниц в России, мы по-прежнему сосредоточены на заботе о наших сотрудниках в России. С самого начала войны мы поддерживали сотрудников в Украине, России и во всем регионе, включая трудоустройство в Marriott за пределами стран, непосредственно затронутых конфликтом.

"Мы направили $1 млн из внутренних фондов помощи при стихийных бедствиях для сотрудников и их семей, чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание, помощь в транспортировке, медицинскую и юридическую поддержку", - объясняет компания.

Отмечается также, что более чем 85 гостиниц сети предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах. Marriott сосредоточен на найме беженцев: более 250 человек уже трудоустроены в более чем 40 гостиницах в 15 европейских странах, эта кампания будет продолжена.

Marriott International управляет около 8 тыс. отелей в 139 странах мира под 30 брендами. К наиболее известным гостиничным сетям компании относятся Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туроператор TUI просит отели Турции отменить броню турфирм с российскими владельцами