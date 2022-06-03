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Новости Война в Украине
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беженцы (1469) США (23191) украинцы (3737)

Более 6500 украинцев выехали в США по программе "Единение ради Украины"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

В рамках американской программы помощи "Единение ради Украины" более 6500 украинцев прибыли в США по состоянию на 1 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на CBS News. Американский телеканал получил данные Департамента внутренней безопасности США (DHS).

Заявки на прием украинцев, перемещенных из-за войны, подали более 45 тысяч американцев, которым нужно было взять на себя финансовые обязательства за содержание приглашенных из Украины. Это - самая масштабная за последние десятилетия программа частного спонсорства США для беженцев.

Как сообщили в офисе Департамента внутренней безопасности США, представители иммиграционной службы США также разрешили прибыть в Америку еще 27 тысячам украинцев, приглашенных американскими спонсорами.

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21 апреля 2022 года Соединенные Штаты объявили программу помощи, которая является выполнением обязательства президента США Джозефа Байдена о приеме украинцев, спасающихся от российского вторжения. "Единение ради Украины" и другие программы позволяют принять до 100 тысяч граждан Украины в США и ближайших членов их семей. На момент подачи заявки они должны находиться вне Соединенных Штатов.
Согласно программе, они могут приехать в США и временно оставаться в стране в течение двух лет действия программы. Украинцы, участвующие в процессе "Единения ради Украины", должны иметь спонсора в США, который соглашается оказывать им финансовую поддержку на время пребывания в стране.

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Программа "Единение для Украины" начала действовать 25 апреля, а количество заявок и одобренных приглашений указывает на то, что программа "Единение ради Украины" может быстро стать величайшей официальной инициативой частного спонсорства беженцев в истории США, свидетельствуют данные DHS.
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27 тисячам українців, запрошених американськими спонсорами.

Так написали, наче ніхто не здогадається, що мова йде про банальну проституцію.
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03.06.2022 21:56 Ответить
Заздрість є дуже погана риса і нажаль притамана українському суспільству у значній мірі.
Люди і не тільки з України, іміґрують до інших країн через віру що у тім середовищи вони зможуть досягнути більше для себе і кращого майбутнього для своїх дітей.
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04.06.2022 04:57 Ответить
"Біженці" з Черкас та Вінниці тікали під свист бомб та куль
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03.06.2022 21:59 Ответить
Чоловіки ж нікуди не їдуть,хіба шо інваліди,чи багатодітні.
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03.06.2022 22:28 Ответить
Згідно з програмою, вони можуть приїхати до США і тимчасово залишатися в країні упродовж двох років дії програми. Українці, які беруть участь у процесі "Єднання заради України", повинні мати спонсора в США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку на час перебування в країні.

Это самая богатая страна в мире! Польша даже дает помощь тем кто принял беженцев. Принцип - чем богаче, тем жаднее налицо...
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03.06.2022 23:05 Ответить
Різниця між Європою і Північною Америкою у соц. сфері.
У Європі соціальна захищеність суттєво вища по зрівнянню з США і Канадою але на це є підстави.
Історично склалося що суспільство Канади, а тим більше США, побудоване і базується на індивідуалізмі кожного. У пошані працьовитість, ініціативність, дух підприємництва і амбітність у прагнені досягнути особистого успіху і добробуту. США та Канада надають значно кращі можливості для таких осіб аніж Європа.
Напевно цим пояснюється те, що досягнувши ЄС, біженці з країн, де вони мали злидене життя, відчувають як ніби потрапили у рай і не прагнуть більшого. Натомість багато європейців імігрують або прагнуть іміґрувати до США та Канади але практично немає зворотньої іміґрації з Канади і США до ЄС.
Кілька днів тому тут у новинах йшлося про українських біженців. Кажуть що вже понад 30 000 прибуло до Канади і на день новини ще 240 000 подали аплікації до канадської амбасади тільки у Польщі.
Якщо українці, котрі прибули і ще прибудуть сюди є особами амбітними, прагнуть досягнути успіху покладаючись на самих себе, вперті у досягнені поставленої мети - я впевнений що у них все складеться добре, попри певні труднощи з якими ************* усі нюкамерс на початку.
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04.06.2022 04:51 Ответить
К нам каждый месяц бегут около 200 000 из центральной и южной Америке и без всяких спонсоров. Наша Демократическая коррумпированная элита просто боится украинцев, потому что украинцы могут стать гражданами, а они знают, что такое социализм, и будут голосовать против демократов. Все очень просто.
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04.06.2022 00:42 Ответить
 
 