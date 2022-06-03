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Новости Война в Украине
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Швейцария разрешила Германии передать Украине танки "Леопард"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,леопард

Швейцария разрешила германской стороне передать боевые танки "Леопард" для Украины. Речь может идти о 42 единицах военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesanzeiger.ch.

Германия получила разрешение на передачу танков "Леопард" из бывших запасов швейцарской армии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.

Издание отмечает, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков "Леопард".

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Топ комментарии
+38
Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання

****, та це вже не танк, а броньований трактор
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03.06.2022 21:52
+29
чекайте прийде десь у листопаді
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03.06.2022 21:46
+26
Зараз Шольц все швидко передасть
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03.06.2022 21:46
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чекайте прийде десь у листопаді
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03.06.2022 21:46 Ответить
...у листопаді наступного року
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03.06.2022 21:48 Ответить
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04.06.2022 02:09 Ответить
У листопаді 2023.
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03.06.2022 21:48 Ответить
оце ви оптиміст.. 2035
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03.06.2022 22:01 Ответить
Ви уважно читали. Іде мова не про це що тут. Тут пишуть про запчастини чи як можна назвати танки без нічого.
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03.06.2022 22:05 Ответить
Так, Шольц ще тей передаст...
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03.06.2022 22:19 Ответить
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03.06.2022 23:15 Ответить
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03.06.2022 22:29 Ответить
Та не подобаються "Леопард", які дають люди, турбуючись за українців, то візьміть у Бені "Беняпад", або у Водолі Асфальтовича - "бітумопад". Ви ж це навибирали? То які претензії до німців? Як там "барига" і "свинарчуки", гірну вам армію залишили, не встиг Володя Асфальтович її знищити? Як, добре їздити по асфальту? Валодя маладєц, не то що ті 30 років крали, так ? Так не крав Володя, що ні ракет, ні танків, ні грошей, та ще і звинувачує всіх і шантажує на заході наклепами щоб дали зброю.
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03.06.2022 22:34 Ответить
о, знову військові склади? Та Вова їх у сотні раз більше намолотив всього за декілька днів війни і ще плюс до всього аеродроми, нафтобази, військові і цивільні заводи. А армія - це те, що втигли зробити "бариги" з 2014 по 2019 роки, інше, то допомога заходу і ні копійки Володіного фінансування. Він все зарив в дороги. Десь так. І якось не личить такому чесному парєньку пазувати на чужих здобутках, а реально він може пазувати на фоні не виконання державного оборонного замовлення, заборгованості на мільярди на зарплати військових (в минулому), заморозка всіх ракетних програм, скорочення армії, відведення військ із украплень і заборона стріляти. І це все!
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03.06.2022 23:33 Ответить
кацап **** не пались не мучай мову - пиши на своем козлячем
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04.06.2022 00:14 Ответить
беремо металолом за ціною металолома
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04.06.2022 00:06 Ответить
Зараз Шольц все швидко передасть
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03.06.2022 21:46 Ответить
Потім дожене, відбере і скаже що не те передали XD
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03.06.2022 22:08 Ответить
...грекам, або монголам =)
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03.06.2022 22:51 Ответить
Гей, малий! Скажи малому, хай малий малому скаже...
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03.06.2022 21:47 Ответить
100%!
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03.06.2022 22:03 Ответить
Хай кривому перекаже... Без'язикому покаже. Потім Штольцу п.и.з.д.и даже!!!!
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03.06.2022 22:25 Ответить
Штольц в акуї
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03.06.2022 21:50 Ответить
Ниче не понял, снять пушку, а зачем танк без пушки?
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03.06.2022 21:51 Ответить
Чтобы Путю не злить..
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03.06.2022 21:58 Ответить
Германия после двух мировых войн очень странная в некоторых вопросах страна
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03.06.2022 22:04 Ответить
Німців у 1945 так зашугали що вони власної тіні бояться. До того ж при владі в Німеччині з 1945 родичі Бені з Коломиї
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03.06.2022 23:24 Ответить
при владі агенти "Штазі"
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04.06.2022 00:27 Ответить
допомога від равликів......
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03.06.2022 21:51 Ответить
Еще никто ничего не отправляет в Украину. Вы о чем? Вам их что, обязаны отправить? По поводу равлика лучше узнай сколько месяцев идет помощь с запада Украины на восток. Прежде чем мурчать посмотри где сам обосрался.
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03.06.2022 22:05 Ответить
ну якщо їм не потрібне зерно, то можуть і не відправляти. Ми помремо без зброї, хтось помре без їжі. Ніхто нікого не зобов'язує.
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03.06.2022 22:12 Ответить
узнать и доложить с маршрутами и разбивкой по времени?
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03.06.2022 22:14 Ответить
Вони цього не бачать, вони тут всі подоляківські відвертають увагу на ніби непорядного Шольца, який їм не дає танки. Єй, нарід 73%, Шольц канцлер Німеччини і в нього є танки, ракети і вони в НАТО. Чого він має за Вас переживати? У вас є Володя Боневтік, який вас радував три роки дорогами і разом з мамамією кричали, що армії грошей обрізати, а то багато проїдають. То всі питання до Володі, а точніше до себе, це ваш вибір.Можете вдосталь поржать. Ви це зробили разом, чи я помиляюся?
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03.06.2022 22:39 Ответить
Хто про що, у працівника відділу пропаганди одного олігарха абсолютно всі пости під усіма темами - флуд про те, який поганий Зеленський. Невже ти на стільки нікчемне, що не можеш собі достойну людини роботу знайти?
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04.06.2022 01:12 Ответить
а тьі кто адвокат Шольца..... ??? или просто сочувствующий?....
а по по поводу мурчать так не с тобой беседу ведут, ущербньій......
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03.06.2022 23:10 Ответить
Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання

****, та це вже не танк, а броньований трактор
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03.06.2022 21:52 Ответить
ще б мотори познімали.
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03.06.2022 21:56 Ответить
Був «Леопард», стала мотолига
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03.06.2022 22:02 Ответить
пище ще раз і буду писати ще і ще. Не подобаються "леопарди" без гармат? То візьміть асфальтоукладчики з бітумом, екскаватори, яких закуплено на мвільярди і вперед. Ви не знаєте, хто оборонні гроші три роки заривав в асфальт? Не вкурсі де купували дорожний бітум,
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03.06.2022 22:41 Ответить
Поржал,зачётный ком такой
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03.06.2022 22:06 Ответить
залишили дві гайки і болт
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03.06.2022 22:11 Ответить
Як показує практика в ******** тракторів досить не поганий протимінний захист. Тому це просто металолом.
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03.06.2022 23:15 Ответить
Сомнительное решение честно говоря с этими Леопардами и дальнейшей их эксплуатацией. Лучше бы свои САУ М109 в порядок привели и передали в товарных количествах
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03.06.2022 21:58 Ответить
Та чому будуть в нагоді.хочаб під Білорусь перекинути та на Сумщині.Бтр же використовувати
а в леопарди1 гармата потужніша.
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03.06.2022 22:02 Ответить
В каком году не уточнили .
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03.06.2022 21:58 Ответить
А ще друзі , сусіди називається ! Взяли і дозволили . Вот що тепер робити ?
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03.06.2022 21:58 Ответить
Атомну зброю треба робити и послать всех на хорошую букву ....на уху ели...
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03.06.2022 22:03 Ответить
Шпульц піде плакати у куток?
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03.06.2022 22:00 Ответить
а Швейцари при чем ???...они этим троллингом и перепасовкой нифига не передают...
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03.06.2022 22:01 Ответить
А нахрена потрібні ці танки , без гармат , кулеметів ,зв язку та обладнення ? Це проста МЛТБ , тільки туди влізе максимум 4-6 людей . Ґепарди хоть зі зброєю були , тільки патронів мало , які можна було закупити в Бразиліі , а тут поки все встановлять та поки надумають передати , то й війна закінчиться .
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03.06.2022 22:02 Ответить
это прикол что ли? танки без вооружения и связи? засуньте их себе в арш
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03.06.2022 22:04 Ответить
Нашли немцы что передать, 60 летние танки без пушек пулеметов и раций
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03.06.2022 22:06 Ответить
Треба порівняти їх "кошик обіцянок" з нашим. Грім, сапсан, коршун, богдана, кільчень, корал, бмп-у, оплот, нептун, вільха, лань, карасук, квітник, бтр-3/4, ... і т.д. Стільки наобіцяли, але що толку, з себе якось невдобно спитати де це все, а з німців можна.. Це ж нову секретар РНБО буде казати: "не знаю як так вийшло"
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03.06.2022 22:07 Ответить
Блд, ОНИ ЩО знущаються ? Ще зерно їм віддай для негрові

«Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання. Ці комплектуючі залишилися як запасні частини для решти танків "Леопард". Джерело: https://censor.net/ua/n3345823
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03.06.2022 22:11 Ответить
Интересно, а в какой стране в итоге эти танки появятся?
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03.06.2022 22:13 Ответить
підождіть.німеччина спочатку ще виготовить їх
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03.06.2022 22:16 Ответить
Я б на все, що там Німеччина обіцяє, взагалі не сподівався - щоб марних надій не було. Ну а як щось велике здохне і таки дадуть - буде просто приємний бонус.
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03.06.2022 22:18 Ответить
Танки без пушек-это круто! Это как раз то,что Украине больше всего нужно в данный момент.Ну дайте ще хоть сеялку к нему,или плуг...Или Шольца вместо плуга прицепите сзади
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03.06.2022 22:18 Ответить
Танки на фото огонь ,надеюсь в реале не хуже окажутся.
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03.06.2022 22:18 Ответить
А яка користь з танка без озброєня?
Сумніваюсь, що в танку можна на раз-два, поміняти гармату на іншу…
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03.06.2022 22:23 Ответить
Хто б сумнiвався. Без гармати, без кулемета i iншого обладнання. Але пишуть що гармата була 120мм тобто не сама стара модель Леопарда.
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03.06.2022 22:32 Ответить
Але пишуть, що гармата на танку була... Це втішає...
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04.06.2022 04:13 Ответить
Теперь Бундесрат (я правильно написал?) должен проголосовать,
потом референдум, утверждение, голосование НАТО с участием Вегрии -
и, не пройдёт и 100 дней после капитуляции России ...
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03.06.2022 22:43 Ответить
... Как танки без башен, моторов и колёс прибудут в Украину.
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03.06.2022 22:44 Ответить
????

Макрон призвал не унижать россию и не исключил визит в Киев

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщается на The Guardian.

Вторжение в Украину, по словам Макрона, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента владимира путина.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.

Макрон отметил, что нельзя "унижать" россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".

В то же время президент Франции не исключил, что посетит Украину. Но не уточнил, когда это может произойти.

шо ж такое с микроном происходит?? давно ***** не звонил? скучает???
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03.06.2022 22:44 Ответить
Главное - удержаться, чтобы не закидать Макрона ни тухлыми яйцами,
ни гнилыми помидорами.
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03.06.2022 22:46 Ответить
Скучає за москвою, пора їхати ху.лу відмакронити...
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03.06.2022 23:03 Ответить
Він вже надав нам 18 САУ Цезарь... Я особисто готовий пробачіти йому любов до дзвінків
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03.06.2022 23:15 Ответить
Помилка путлера... тяжкий шлях виходу з ізоляції путлера... Нічого страшного - Макрон поруч, він завжди прийде на порятунок бідному-нещасному заблукалому путлеру... Виведе з ізоляції, підхопивши під руки... Що це було?
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04.06.2022 04:23 Ответить
Пан баламут і вся подоляцька писарчукня, можуть взяти асфальтоукладчики, екскаватори, самоскиди та іншу техніку для проведення земельних робіт по "великому крадівництву", поставити на них крани замість гармат і вперед. Ви оборонні гроші витратили на це. Не чіпайте німців, вони вам нічого не заборгували, у них свої проблеми і свій народ, який вони мають захищати, а ви вибрали Боневтіка, то і всі питання до нього.
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03.06.2022 22:45 Ответить
То-то и оно,что немцы(как и мы в свою очередь ВСУ), разооружили некогда мощный Бундесвер,а теперь пытаются вооружить его обратно..Для ФРГ с ее ресурсами восстановить боеспособность нескольких десятков танков проще простого,это займет гораздо менее времени,чем принятие канцлером окончательного решения на передачу их ВСУ
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04.06.2022 11:59 Ответить
пора в жопу посылать
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03.06.2022 22:45 Ответить
В жопу нельзя - это недипломатично.
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03.06.2022 22:48 Ответить
ой вей. я уявляю , що будуть казати в кремлівських лайнометах коли німецькі танки з'являться на фронті...
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03.06.2022 22:51 Ответить
без гармат ?
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03.06.2022 23:12 Ответить
Якщо ці танки з'являться на фронті, у Москві скажуть, що німці таки повторили.
А росіяни тільки "можуть", або кажуть, що "могу павтаріть" ...
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03.06.2022 23:28 Ответить
Добре що не тачанки анки меркель...)))
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03.06.2022 22:57 Ответить
Леопард 2а4... До чого тут Україна? Нам леопард 1а5 ніхто не збирається продавати, не те що просто передати.
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03.06.2022 23:01 Ответить
Еммм...
Так а як з нього тепер стрілять?
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03.06.2022 23:14 Ответить
Т.е. по сути они решили поставить нам ... трактор) Внизапна)) Я думал бошы уже ничем не смогут рассмешить.. ан нет. Интересно они спецом так издеваются или... даже не знаю что может быть или...
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03.06.2022 23:16 Ответить
Все дуже просто ,на Шольца в кремлі компромат що може призвести до відставки, тому він на двох стільцях і стурбований ,далі гуглить
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03.06.2022 23:22 Ответить
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04.06.2022 00:09 Ответить
швецария---это государство которое живет за счет кровавых денег которые были коррупционно собраны по всей планете (и эти подонки указывают как жит всем) они так богато живут из-за кровавых денег.
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04.06.2022 06:20 Ответить
Вони за кого нас мають? Це що - знущання?
Познімали ВСЕ, а тепе "на тобі Боже що мені не гоже"?
Бл...ді гейропейські! Ну ****, прийде ще і до вас! Будете тоді пищати!!!
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04.06.2022 07:11 Ответить
 
 