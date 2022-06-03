Швейцария разрешила Германии передать Украине танки "Леопард"
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Швейцария разрешила германской стороне передать боевые танки "Леопард" для Украины. Речь может идти о 42 единицах военной техники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesanzeiger.ch.
Германия получила разрешение на передачу танков "Леопард" из бывших запасов швейцарской армии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.
Издание отмечает, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков "Леопард".
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а по по поводу мурчать так не с тобой беседу ведут, ущербньій......
****, та це вже не танк, а броньований трактор
а в леопарди1 гармата потужніша.
«Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання. Ці комплектуючі залишилися як запасні частини для решти танків "Леопард". Джерело: https://censor.net/ua/n3345823
Сумніваюсь, що в танку можна на раз-два, поміняти гармату на іншу…
потом референдум, утверждение, голосование НАТО с участием Вегрии -
и, не пройдёт и 100 дней после капитуляции России ...
Макрон призвал не унижать россию и не исключил визит в Киев
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщается на The Guardian.
Вторжение в Украину, по словам Макрона, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента владимира путина.
"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.
Макрон отметил, что нельзя "унижать" россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".
В то же время президент Франции не исключил, что посетит Украину. Но не уточнил, когда это может произойти.
шо ж такое с микроном происходит?? давно ***** не звонил? скучает???
ни гнилыми помидорами.
А росіяни тільки "можуть", або кажуть, що "могу павтаріть" ...
Так а як з нього тепер стрілять?
Познімали ВСЕ, а тепе "на тобі Боже що мені не гоже"?
Бл...ді гейропейські! Ну ****, прийде ще і до вас! Будете тоді пищати!!!