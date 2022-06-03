Швейцарія дозволила Німеччині передати Україні танки "Леопард"
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Швейцарія дозволила німецькій стороні передати бойові танки "Леопард" для України. Мова може йти про 42 одиниці військової техніки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesanzeiger.ch.
Німеччина отримала дозвіл на передачу танків "Леопард" з колишніх запасів швейцарської армії. Федеральне міністерство оборони, цивільної оборони і спорту Швейцарії зазначає, що Берлін може вільно приймати відповідне рішення на свій розсуд.
Видання зазначає, що в 2010-2011 роках Швейцарія передала назад 42 такі танки німецькому виробнику Rheinmetall. Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання. Ці комплектуючі залишилися як запасні частини для решти танків "Леопард".
Будь ласка, зачекайте...
а по по поводу мурчать так не с тобой беседу ведут, ущербньій......
****, та це вже не танк, а броньований трактор
а в леопарди1 гармата потужніша.
«Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання. Ці комплектуючі залишилися як запасні частини для решти танків "Леопард". Джерело: https://censor.net/ua/n3345823
Сумніваюсь, що в танку можна на раз-два, поміняти гармату на іншу…
потом референдум, утверждение, голосование НАТО с участием Вегрии -
и, не пройдёт и 100 дней после капитуляции России ...
Макрон призвал не унижать россию и не исключил визит в Киев
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщается на The Guardian.
Вторжение в Украину, по словам Макрона, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента владимира путина.
"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.
Макрон отметил, что нельзя "унижать" россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".
В то же время президент Франции не исключил, что посетит Украину. Но не уточнил, когда это может произойти.
шо ж такое с микроном происходит?? давно ***** не звонил? скучает???
ни гнилыми помидорами.
А росіяни тільки "можуть", або кажуть, що "могу павтаріть" ...
Так а як з нього тепер стрілять?
Познімали ВСЕ, а тепе "на тобі Боже що мені не гоже"?
Бл...ді гейропейські! Ну ****, прийде ще і до вас! Будете тоді пищати!!!