Боец теробороны запрыгнул на российский танк и взорвал его гранатой. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появилось видео, как украинский воин с теробороны запрыгивает на танк российских оккупантов и взривает его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого размещают пользователи соцсетей.
"Деревня Камышеваха. Боец ТРО запрыгнул на кацапский танк и забросил внутрь гранату", - отмечается в сообщении.
Село Комишеваха. Боец ТрО запрыгнул на кацапский танк и закинул внутрь гранату. pic.twitter.com/elsiIUyAr9— ⚡️Спутник News АТО 🇺🇦 (@SputnikATONews) June 3, 2022
Топ комментарии
+105 wittmann1980
показать весь комментарий03.06.2022 22:21
+71 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий03.06.2022 22:30
+50 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий03.06.2022 22:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
не умничай, чувак все првильно сделал. а снимали видос потому что это материальное доказательство которое они обязаны предоставить на кп бригады о ликвидации танка. если ты даже этого не знаешь...
Подпольщик работал на складе у немцев и все приговаривал:
"Получи фашист гранату от Советского бойца"
а на танке Z хорошо просматривается (наши если брали трофеем первым делом замазюкивали знак...)
Какой ремонт?