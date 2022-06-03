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танк (1915) тероборона (291)

Боец теробороны запрыгнул на российский танк и взорвал его гранатой. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появилось видео, как украинский воин с теробороны запрыгивает на танк российских оккупантов и взривает его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого размещают пользователи соцсетей.

"Деревня Камышеваха. Боец ТРО запрыгнул на кацапский танк и забросил внутрь гранату", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+105
Наши ребята и без того творят чудеса на поле боя, спасибо им всем за это.
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03.06.2022 22:21
+71
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03.06.2022 22:30
+50
НАТО -- це Наша <************* Територіальна Оборона
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03.06.2022 22:57
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Правила форума Совет форумчан
Наши ребята и без того творят чудеса на поле боя, спасибо им всем за это.
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03.06.2022 22:21 Ответить
НАТО -- це Наша <************* Територіальна Оборона
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03.06.2022 22:57 Ответить
Так себе, реклама. Давно подбитый танк с открытыми люками, без гусеницы, забрасывать гранатами? Ради видосика, что ли ?
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04.06.2022 00:00 Ответить
значит внутри кто-то прятался и не желал вылазить тыча автоматом в открытый люк.
не умничай, чувак все првильно сделал. а снимали видос потому что это материальное доказательство которое они обязаны предоставить на кп бригады о ликвидации танка. если ты даже этого не знаешь...
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04.06.2022 09:53 Ответить
свої мову знають. Хоча б шібболєт - паляниця
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03.06.2022 22:22 Ответить
Як можна перемоги цю армію?
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03.06.2022 22:25 Ответить
Я так розумію, шо шашлик з кацапа стопудовий буде
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03.06.2022 22:27 Ответить
І просмажений якнайкраще.
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03.06.2022 22:28 Ответить
Гiвном буде смердити.
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03.06.2022 22:35 Ответить
Так він якраз смердів при житті.
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03.06.2022 22:52 Ответить
Шашлык для собак-гурманов.
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03.06.2022 22:35 Ответить
я думаю к сожалению шашлыка не будет бо лапти уже накивали пятками, а граната как контролька и что бы кацапы не востановили танчик
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03.06.2022 22:48 Ответить
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03.06.2022 22:30 Ответить
Єпіфаній сказав, що убивство кацапа - богоугодне діло, бо ми захищаємо Батьківщину! Зарізать свиню - і то більш гріховне - бо вона нічим не завинила!
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04.06.2022 07:29 Ответить
И молодая не узнает, Какой у парня был конец
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03.06.2022 22:31 Ответить
"Получи фашист гранату!" 👀💥🔥🤣
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03.06.2022 22:32 Ответить
Якшо лізиш в нашу хату !
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03.06.2022 22:43 Ответить
Да, да.
Подпольщик работал на складе у немцев и все приговаривал:
"Получи фашист гранату от Советского бойца"
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04.06.2022 03:07 Ответить
гарно в Т-80 під кутом в бік загнали.
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03.06.2022 22:35 Ответить
так это свои или нет?
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03.06.2022 22:35 Ответить
там за лесочком люди показались ...
а на танке Z хорошо просматривается (наши если брали трофеем первым делом замазюкивали знак...)
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03.06.2022 22:47 Ответить
Видно переграв в Калл оф дюті і Батлфілд)
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03.06.2022 22:37 Ответить
Треба було своєчасно вилазити...
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03.06.2022 22:40 Ответить
Це все чудово...але так не має бути.
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03.06.2022 22:40 Ответить
а як? Если его не взорвать, то они оттянут и отремонтирую
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03.06.2022 22:43 Ответить
Навіть якщо там нікого і не було, але паскуди досить часто "сюрпризи" залишають в покинутій техніці, отже граната незайва.) В кімнати в будинках також заходять по черзі (спочатку граната, а потім солдат).
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04.06.2022 00:19 Ответить
Та може там вже нікого не було всередині. Бо інакше він би рухався, а не стояв на місці
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03.06.2022 22:52 Ответить
А ті що були всередині в полон не бралися? Обмінний фонд нам не завадить, та і справний танк теж...
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03.06.2022 22:42 Ответить
а *****? танк обездвижен,даже если кацап внутри все равно вылез бы. можно было бы сохранить трофей
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03.06.2022 22:43 Ответить
Та да, тро и оттянет
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03.06.2022 22:44 Ответить
а у них этих танков...как гуталину ))) лишний не нужен )) басяки...
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03.06.2022 22:48 Ответить
та да как в первые дни в целехонький танк кидали гранаты и срали во внутрь,а потом восстанавливали и оттирали от говна. вроде уже третий месяц,а детство в жопе гуляет.
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03.06.2022 22:53 Ответить
А якби БК рванув, то баштою могло комусь яйця роздушить.
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03.06.2022 22:49 Ответить
Это серая зона. Работает пехота. И нет времени. Набежали отошли.
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03.06.2022 23:07 Ответить
вату нужно жечь!
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03.06.2022 22:46 Ответить
В мене також ця думка є.. Як то в танк, башту закинули гранату, вона там ********, а бк не здетонувало? Снаряди мають якісийсь протигранатний захист? Якщо був там бк звісно.
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04.06.2022 00:40 Ответить
Танк судя по всему наехал на мину и стоит там достаточно давно. На вид вполне ремонтопригодный. Если его невозможно эвакуировать, то наверное правильно сделал, хотя можно было посмотреть на счет разных полезных вещей внутри. А если подорвал танк который можно было отремонтировать ради видосика в ютубе то сами понимаете. кто...
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03.06.2022 22:56 Ответить
От хто буде підривати танк в якому може здетонувати боєкомплект, ризикуючи життям, заради відосика??? Просто не було можливості його відбуксовувати і часу оглядати.
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04.06.2022 01:19 Ответить
Підірвав пустий танк?
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03.06.2022 22:59 Ответить
Добив щоб всередині все покалічити - прилади, проводку
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03.06.2022 23:05 Ответить
Регистрация 3 июня. Московит - в бан.
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03.06.2022 23:35 Ответить
Тро сама ледь зібала, нах ім той танк. Чути що командир на нервах і в паніці
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03.06.2022 23:02 Ответить
Дивуюся героїзму добровольців з Тероборони, Правого Сектора та Азовців. На них та на народ вся надія.Вони не просять далекобійну зброю, вони захищають Україну, вони завжди переді. Велика подяка вам хлопці за те, що робите.Нехай береже вас Господь.
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03.06.2022 23:18 Ответить
Всё правильно сделал. Про затрофеивание речи явно быть не могло на линии соприкосновения. Вывел из строя наглухо и молодец
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03.06.2022 23:18 Ответить
А що Комишеваха в зоні фронту бойових дій?
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04.06.2022 00:03 Ответить
Ще й яких. Із рук в руки
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04.06.2022 04:32 Ответить
Камышеваха вчера все, кончилась.
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04.06.2022 06:30 Ответить
Треба область вказувати, багато однакових назв населених пунктів, а то я подумав про Запоріжжя.
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05.06.2022 12:02 Ответить
Красунчикі! Хвала та повага!💯
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04.06.2022 00:20 Ответить
І дарагаая нє узнает,какой с танкиста холодєц!
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04.06.2022 06:02 Ответить
Смерть кацапским покидькам!
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04.06.2022 07:24 Ответить
Глупый видосик
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04.06.2022 07:49 Ответить
Это скорее всего разведгруппа.
Какой ремонт?
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04.06.2022 10:42 Ответить
 
 