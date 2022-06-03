Боец теробороны запрыгнул на российский танк и взорвал его гранатой. ВИДЕО

В сети появилось видео, как украинский воин с теробороны запрыгивает на танк российских оккупантов и взривает его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого размещают пользователи соцсетей.

"Деревня Камышеваха. Боец ТРО запрыгнул на кацапский танк и забросил внутрь гранату", - отмечается в сообщении.