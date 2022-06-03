УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6701 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
66 075 56
танк (1655) тероборона (334)

Боєць тероборони застрибнув на російський танк та підірвав його гранатою. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилося відео, як український воїн з тероборони застрибує на танк російських окупантів та підірвав його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про кадри цього розміщують користувачі соцмереж. 

"Село Комишеваха. Боєць ТрО застрибнув на кацапський танк і закинув усередину гранату", - зазначається у повідомленні. 

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+105
Наши ребята и без того творят чудеса на поле боя, спасибо им всем за это.
показати весь коментар
03.06.2022 22:21
+71
показати весь коментар
03.06.2022 22:30
+50
НАТО -- це Наша <************* Територіальна Оборона
показати весь коментар
03.06.2022 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наши ребята и без того творят чудеса на поле боя, спасибо им всем за это.
показати весь коментар
03.06.2022 22:21 Відповісти
НАТО -- це Наша <************* Територіальна Оборона
показати весь коментар
03.06.2022 22:57 Відповісти
Так себе, реклама. Давно подбитый танк с открытыми люками, без гусеницы, забрасывать гранатами? Ради видосика, что ли ?
показати весь коментар
04.06.2022 00:00 Відповісти
значит внутри кто-то прятался и не желал вылазить тыча автоматом в открытый люк.
не умничай, чувак все првильно сделал. а снимали видос потому что это материальное доказательство которое они обязаны предоставить на кп бригады о ликвидации танка. если ты даже этого не знаешь...
показати весь коментар
04.06.2022 09:53 Відповісти
свої мову знають. Хоча б шібболєт - паляниця
показати весь коментар
03.06.2022 22:22 Відповісти
Як можна перемоги цю армію?
показати весь коментар
03.06.2022 22:25 Відповісти
Я так розумію, шо шашлик з кацапа стопудовий буде
показати весь коментар
03.06.2022 22:27 Відповісти
І просмажений якнайкраще.
показати весь коментар
03.06.2022 22:28 Відповісти
Гiвном буде смердити.
показати весь коментар
03.06.2022 22:35 Відповісти
Так він якраз смердів при житті.
показати весь коментар
03.06.2022 22:52 Відповісти
Шашлык для собак-гурманов.
показати весь коментар
03.06.2022 22:35 Відповісти
я думаю к сожалению шашлыка не будет бо лапти уже накивали пятками, а граната как контролька и что бы кацапы не востановили танчик
показати весь коментар
03.06.2022 22:48 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 22:30 Відповісти
Єпіфаній сказав, що убивство кацапа - богоугодне діло, бо ми захищаємо Батьківщину! Зарізать свиню - і то більш гріховне - бо вона нічим не завинила!
показати весь коментар
04.06.2022 07:29 Відповісти
И молодая не узнает, Какой у парня был конец
показати весь коментар
03.06.2022 22:31 Відповісти
"Получи фашист гранату!" 👀💥🔥🤣
показати весь коментар
03.06.2022 22:32 Відповісти
Якшо лізиш в нашу хату !
показати весь коментар
03.06.2022 22:43 Відповісти
Да, да.
Подпольщик работал на складе у немцев и все приговаривал:
"Получи фашист гранату от Советского бойца"
показати весь коментар
04.06.2022 03:07 Відповісти
гарно в Т-80 під кутом в бік загнали.
показати весь коментар
03.06.2022 22:35 Відповісти
так это свои или нет?
показати весь коментар
03.06.2022 22:35 Відповісти
там за лесочком люди показались ...
а на танке Z хорошо просматривается (наши если брали трофеем первым делом замазюкивали знак...)
показати весь коментар
03.06.2022 22:47 Відповісти
Видно переграв в Калл оф дюті і Батлфілд)
показати весь коментар
03.06.2022 22:37 Відповісти
Треба було своєчасно вилазити...
показати весь коментар
03.06.2022 22:40 Відповісти
Це все чудово...але так не має бути.
показати весь коментар
03.06.2022 22:40 Відповісти
а як? Если его не взорвать, то они оттянут и отремонтирую
показати весь коментар
03.06.2022 22:43 Відповісти
Навіть якщо там нікого і не було, але паскуди досить часто "сюрпризи" залишають в покинутій техніці, отже граната незайва.) В кімнати в будинках також заходять по черзі (спочатку граната, а потім солдат).
показати весь коментар
04.06.2022 00:19 Відповісти
Та може там вже нікого не було всередині. Бо інакше він би рухався, а не стояв на місці
показати весь коментар
03.06.2022 22:52 Відповісти
А ті що були всередині в полон не бралися? Обмінний фонд нам не завадить, та і справний танк теж...
показати весь коментар
03.06.2022 22:42 Відповісти
а *****? танк обездвижен,даже если кацап внутри все равно вылез бы. можно было бы сохранить трофей
показати весь коментар
03.06.2022 22:43 Відповісти
Та да, тро и оттянет
показати весь коментар
03.06.2022 22:44 Відповісти
а у них этих танков...как гуталину ))) лишний не нужен )) басяки...
показати весь коментар
03.06.2022 22:48 Відповісти
та да как в первые дни в целехонький танк кидали гранаты и срали во внутрь,а потом восстанавливали и оттирали от говна. вроде уже третий месяц,а детство в жопе гуляет.
показати весь коментар
03.06.2022 22:53 Відповісти
А якби БК рванув, то баштою могло комусь яйця роздушить.
показати весь коментар
03.06.2022 22:49 Відповісти
Это серая зона. Работает пехота. И нет времени. Набежали отошли.
показати весь коментар
03.06.2022 23:07 Відповісти
вату нужно жечь!
показати весь коментар
03.06.2022 22:46 Відповісти
В мене також ця думка є.. Як то в танк, башту закинули гранату, вона там ********, а бк не здетонувало? Снаряди мають якісийсь протигранатний захист? Якщо був там бк звісно.
показати весь коментар
04.06.2022 00:40 Відповісти
Танк судя по всему наехал на мину и стоит там достаточно давно. На вид вполне ремонтопригодный. Если его невозможно эвакуировать, то наверное правильно сделал, хотя можно было посмотреть на счет разных полезных вещей внутри. А если подорвал танк который можно было отремонтировать ради видосика в ютубе то сами понимаете. кто...
показати весь коментар
03.06.2022 22:56 Відповісти
От хто буде підривати танк в якому може здетонувати боєкомплект, ризикуючи життям, заради відосика??? Просто не було можливості його відбуксовувати і часу оглядати.
показати весь коментар
04.06.2022 01:19 Відповісти
Підірвав пустий танк?
показати весь коментар
03.06.2022 22:59 Відповісти
Добив щоб всередині все покалічити - прилади, проводку
показати весь коментар
03.06.2022 23:05 Відповісти
Регистрация 3 июня. Московит - в бан.
показати весь коментар
03.06.2022 23:35 Відповісти
Тро сама ледь зібала, нах ім той танк. Чути що командир на нервах і в паніці
показати весь коментар
03.06.2022 23:02 Відповісти
Дивуюся героїзму добровольців з Тероборони, Правого Сектора та Азовців. На них та на народ вся надія.Вони не просять далекобійну зброю, вони захищають Україну, вони завжди переді. Велика подяка вам хлопці за те, що робите.Нехай береже вас Господь.
показати весь коментар
03.06.2022 23:18 Відповісти
Всё правильно сделал. Про затрофеивание речи явно быть не могло на линии соприкосновения. Вывел из строя наглухо и молодец
показати весь коментар
03.06.2022 23:18 Відповісти
А що Комишеваха в зоні фронту бойових дій?
показати весь коментар
04.06.2022 00:03 Відповісти
Ще й яких. Із рук в руки
показати весь коментар
04.06.2022 04:32 Відповісти
Камышеваха вчера все, кончилась.
показати весь коментар
04.06.2022 06:30 Відповісти
Треба область вказувати, багато однакових назв населених пунктів, а то я подумав про Запоріжжя.
показати весь коментар
05.06.2022 12:02 Відповісти
Красунчикі! Хвала та повага!💯
показати весь коментар
04.06.2022 00:20 Відповісти
І дарагаая нє узнает,какой с танкиста холодєц!
показати весь коментар
04.06.2022 06:02 Відповісти
Смерть кацапским покидькам!
показати весь коментар
04.06.2022 07:24 Відповісти
Глупый видосик
показати весь коментар
04.06.2022 07:49 Відповісти
Это скорее всего разведгруппа.
Какой ремонт?
показати весь коментар
04.06.2022 10:42 Відповісти
 
 