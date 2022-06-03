Боєць тероборони застрибнув на російський танк та підірвав його гранатою. ВIДЕО
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У мережі з'явилося відео, як український воїн з тероборони застрибує на танк російських окупантів та підірвав його.
Як інформує Цензор.НЕТ, про кадри цього розміщують користувачі соцмереж.
"Село Комишеваха. Боєць ТрО застрибнув на кацапський танк і закинув усередину гранату", - зазначається у повідомленні.
Село Комишеваха. Боец ТрО запрыгнул на кацапский танк и закинул внутрь гранату. pic.twitter.com/elsiIUyAr9— ⚡️Спутник News АТО 🇺🇦 (@SputnikATONews) June 3, 2022
Топ коментарі
+105 wittmann1980
показати весь коментар03.06.2022 22:21
+71 Вася Шевченко f77d76ba
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+50 Семен Шкаралупа
показати весь коментар03.06.2022 22:57
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не умничай, чувак все првильно сделал. а снимали видос потому что это материальное доказательство которое они обязаны предоставить на кп бригады о ликвидации танка. если ты даже этого не знаешь...
Подпольщик работал на складе у немцев и все приговаривал:
"Получи фашист гранату от Советского бойца"
а на танке Z хорошо просматривается (наши если брали трофеем первым делом замазюкивали знак...)
Какой ремонт?