Боєць тероборони застрибнув на російський танк та підірвав його гранатою. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, як український воїн з тероборони застрибує на танк російських окупантів та підірвав його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про кадри цього розміщують користувачі соцмереж.

"Село Комишеваха. Боєць ТрО застрибнув на кацапський танк і закинув усередину гранату", - зазначається у повідомленні.