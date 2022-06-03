РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15494 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 982 11
Данилов (1057) Бринк (113)

Данилов и Бринк обсудили помощь Украине. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обсудили борьбу Украины за свободу в войне с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом госпожа посол сообщила в Twitter.

"Имела приятную встречу с Алексеем Даниловым на 100-й день жестокой российской войны, чтобы обсудить героическую борьбу Украины за свободу. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним над нашими общими целями – помогать Украине защищаться и сдерживать дальнейшую российскую агрессию", - отметила Бринк.

Смотрите также: Посол США в Украине Бринк посетила аэродром в Гостомеле. ФОТО

Данилов и Бринк обсудили помощь Украине 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.06.2022 23:20 Ответить
Брінк сюда сослалі на пєнсію?
показать весь комментарий
03.06.2022 23:23 Ответить
в очах Байдена - вона молодий спеціаліст)
показать весь комментарий
04.06.2022 00:19 Ответить
Данилов трусы черные надел?шоб всем все было понятно
показать весь комментарий
03.06.2022 23:24 Ответить
Взуй окуляри на +5 !!))
показать весь комментарий
03.06.2022 23:42 Ответить
Нарешті Данилов займеться серйозними справами, а то останніми днями ніс якусь пургу, змагаючись з Арестовичем.
показать весь комментарий
04.06.2022 05:00 Ответить
 
 