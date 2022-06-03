Данилов и Бринк обсудили помощь Украине. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обсудили борьбу Украины за свободу в войне с РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом госпожа посол сообщила в Twitter.
"Имела приятную встречу с Алексеем Даниловым на 100-й день жестокой российской войны, чтобы обсудить героическую борьбу Украины за свободу. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним над нашими общими целями – помогать Украине защищаться и сдерживать дальнейшую российскую агрессию", - отметила Бринк.
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