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Данілов і Брінк обговорили допомогу Україні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов обговорили боротьбу Україну за свободу у війні з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пані посол повідомила у Твіттері.

"Мала приємну зустріч з Олексієм Даниловим на 100-й день жорстокої російської війни, щоб обговорити героїчну боротьбу України за свободу. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним над нашими спільними цілями – допомагати Україні захищатися та стримувати подальшу російську агресію", - зазначила Брінк.

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Данілов і Брінк обговорили допомогу Україні 01

Автор: Роман Свиридович
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03.06.2022 23:20 Відповісти
Брінк сюда сослалі на пєнсію?
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03.06.2022 23:23 Відповісти
в очах Байдена - вона молодий спеціаліст)
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04.06.2022 00:19 Відповісти
Данилов трусы черные надел?шоб всем все было понятно
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03.06.2022 23:24 Відповісти
Взуй окуляри на +5 !!))
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03.06.2022 23:42 Відповісти
Нарешті Данилов займеться серйозними справами, а то останніми днями ніс якусь пургу, змагаючись з Арестовичем.
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04.06.2022 05:00 Відповісти
 
 