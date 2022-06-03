Данілов і Брінк обговорили допомогу Україні. ФОТО

Посол США в Україні Бріджит Брінк та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов обговорили боротьбу Україну за свободу у війні з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пані посол повідомила у Твіттері.

"Мала приємну зустріч з Олексієм Даниловим на 100-й день жорстокої російської війни, щоб обговорити героїчну боротьбу України за свободу. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним над нашими спільними цілями – допомагати Україні захищатися та стримувати подальшу російську агресію", - зазначила Брінк.

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