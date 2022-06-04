Канада анонсировала новые санкции против России
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Канада после принятия шестого пакета санкций готовится "очень скоро" объявить о новых ограничениях против РФ. Какие именно будут санкции, не уточняется.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Twitter министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.
По словам главы канадского дипломатического ведомства, выступившей в Университете Торонто на дискуссии о международных отношениях, о новых санкциях она объявит "очень скоро".
"Очень скоро я объявлю о введении новых санкционных мер", - заявила она.
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В декабре 2020 года выборы прошли с низким уровнем участия и прозрачности. После длительной кампании международной изоляции, проводимой Соединенными Штатами против президента Николаса Мадуро, страна ускорила экономический коллапс и оставила миллионы венесуэльцев в ситуации отсутствия продовольственной безопасности, с серьезными случаями недоедания. Около 5 миллионов человек были вынуждены покинуть страну." А ларчик просто открывается: нефть "Urals" замещается венесуэльской. Вот Мадуро для Куйла и стал плохим, при том, что после выборов 12.2020 был "хорошим".