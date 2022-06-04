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Канада (1890) Жоли Мелани (33)

Канада анонсировала новые санкции против России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жолі

Канада после принятия шестого пакета санкций готовится "очень скоро" объявить о новых ограничениях против РФ. Какие именно будут санкции, не уточняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Twitter министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По словам главы канадского дипломатического ведомства, выступившей в Университете Торонто на дискуссии о международных отношениях, о новых санкциях она объявит "очень скоро".

"Очень скоро я объявлю о введении новых санкционных мер", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в ответ на санкции запретила въезд 41 канадцу, среди которых – члены Конгресса украинцев Канады

Автор: Анастасія Потіха
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04.06.2022 02:06 Ответить
Инсайд из Параши: "В свеженьких учебниках для парашных школ появилась информация о том, что США виновны в гуманитарном кризисе в Венесуэле. С начала 2022/2023 учебного года ученики начальных и средних учебных заведений смогут прочитать следующее:
В декабре 2020 года выборы прошли с низким уровнем участия и прозрачности. После длительной кампании международной изоляции, проводимой Соединенными Штатами против президента Николаса Мадуро, страна ускорила экономический коллапс и оставила миллионы венесуэльцев в ситуации отсутствия продовольственной безопасности, с серьезными случаями недоедания. Около 5 миллионов человек были вынуждены покинуть страну." А ларчик просто открывается: нефть "Urals" замещается венесуэльской. Вот Мадуро для Куйла и стал плохим, при том, что после выборов 12.2020 был "хорошим".
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04.06.2022 06:33 Ответить
 
 