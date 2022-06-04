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Канада (1501) Жолі Мелані (55)

Канада анонсувала нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жолі

Канада після прийняття шостого пакета санкцій готується "дуже скоро" оголосити про нові обмеження проти РФ. Які саме будуть санкції не уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у  Twitter міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За словами глави канадського дипломатичного відомства, яка виступила в Університеті Торонто на дискусії про міжнародні відносини, про нові санкції вона оголосить "дуже скоро".

"Дуже скоро я оголошу про введення нових санкційних заходів", - заявила вона.

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Автор: Роман Свиридович
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04.06.2022 02:06 Відповісти
Инсайд из Параши: "В свеженьких учебниках для парашных школ появилась информация о том, что США виновны в гуманитарном кризисе в Венесуэле. С начала 2022/2023 учебного года ученики начальных и средних учебных заведений смогут прочитать следующее:
В декабре 2020 года выборы прошли с низким уровнем участия и прозрачности. После длительной кампании международной изоляции, проводимой Соединенными Штатами против президента Николаса Мадуро, страна ускорила экономический коллапс и оставила миллионы венесуэльцев в ситуации отсутствия продовольственной безопасности, с серьезными случаями недоедания. Около 5 миллионов человек были вынуждены покинуть страну." А ларчик просто открывается: нефть "Urals" замещается венесуэльской. Вот Мадуро для Куйла и стал плохим, при том, что после выборов 12.2020 был "хорошим".
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04.06.2022 06:33 Відповісти
 
 