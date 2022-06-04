Канада анонсувала нові санкції проти Росії
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Канада після прийняття шостого пакета санкцій готується "дуже скоро" оголосити про нові обмеження проти РФ. Які саме будуть санкції не уточнюється.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у Twitter міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.
За словами глави канадського дипломатичного відомства, яка виступила в Університеті Торонто на дискусії про міжнародні відносини, про нові санкції вона оголосить "дуже скоро".
"Дуже скоро я оголошу про введення нових санкційних заходів", - заявила вона.
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В декабре 2020 года выборы прошли с низким уровнем участия и прозрачности. После длительной кампании международной изоляции, проводимой Соединенными Штатами против президента Николаса Мадуро, страна ускорила экономический коллапс и оставила миллионы венесуэльцев в ситуации отсутствия продовольственной безопасности, с серьезными случаями недоедания. Около 5 миллионов человек были вынуждены покинуть страну." А ларчик просто открывается: нефть "Urals" замещается венесуэльской. Вот Мадуро для Куйла и стал плохим, при том, что после выборов 12.2020 был "хорошим".