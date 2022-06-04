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Швейцария разрешила Германии и Италии поставлять детали для военной техники

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

швейцарія

Власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных в Швейцарии. Этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что Берн разрешает продажу такой продукции в Германии и Италии.

Правительство изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии". В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором – систем ПВО.

"Сделки допускают риск, что некоторые запчасти будут в дальнейшем отправлены в Украину. Согласно нынешней практике Федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария разрешила Германии передать Украине танки "Леопард"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Тут скорее именно Швейцария тормоз с их нейтральностью. Немцы сильно с ними кооперировались по военной технике и теперь вынуждены про каждую ерунду просить разрешения, которого швейцарцы не дают. Вот французы все делали сами и там проблем нет, "Цезари" во всю жарят русню, великолепные колесные САУ! А вообще общая проблема всех западных европейцев в том, что они забили на армию, решив что купили россию общим бизнесом и она не решится на конфликт, так как это никогда не окупится, но они недооценили иррациональность мышления кацапов.
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04.06.2022 07:16
+6
Уже через месяц оружие будет готово к отправке❗Останется только пройти несколько этапов шестимесячного обучения в Германии и Италии и можно будет приступать к маневрам👎

Так навоюют что от Украины одно название останется. Результат нужен, а не ****** про героизм и постоянная задача территории❗
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04.06.2022 07:24
+3
Що ти мелеш, недолугий?? Скільки від Німеччини прийшло фін. допомоги, зараз ще 1 млрд. заходить , зброю також кволо, але дають. А ще Німеччина прихистила 800 тис нашіх біженців, всім надавши житло і виплати.
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04.06.2022 08:02
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Війна показала, з ким нам потрібно робитисоюзи!!!! Дорога до Франко - німецької : зачинена!!!
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04.06.2022 07:05 Ответить
Тут скорее именно Швейцария тормоз с их нейтральностью. Немцы сильно с ними кооперировались по военной технике и теперь вынуждены про каждую ерунду просить разрешения, которого швейцарцы не дают. Вот французы все делали сами и там проблем нет, "Цезари" во всю жарят русню, великолепные колесные САУ! А вообще общая проблема всех западных европейцев в том, что они забили на армию, решив что купили россию общим бизнесом и она не решится на конфликт, так как это никогда не окупится, но они недооценили иррациональность мышления кацапов.
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04.06.2022 07:16 Ответить
Взагалі то дуже гарна САУ Арчер.розгортання французів це трохи часу,а от арчер приблизно хвилина
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04.06.2022 07:23 Ответить
Оно все хорошее ( вооружение) , но дают 5-10 шт ,когда надо 300-500. Кроме гаубиц ,пока ни чего нет.
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04.06.2022 08:46 Ответить
Так нету у них и у самих столько, в НАТО больше на авиацию и беспилотники надеются, потому артиллерия почти вымерла, тем более последние 20 лет воевали с партизанами, а там от арты толку нет.
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04.06.2022 11:05 Ответить
Що ти мелеш, недолугий?? Скільки від Німеччини прийшло фін. допомоги, зараз ще 1 млрд. заходить , зброю також кволо, але дають. А ще Німеччина прихистила 800 тис нашіх біженців, всім надавши житло і виплати.
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04.06.2022 08:02 Ответить
А ще Німеччина доклалася до того, що ця війна стала можливою. Інакше біженців не було б
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04.06.2022 10:45 Ответить
Задним умом все умные. У немцев была логика основанная на их опыте мировых войн - немцы, да и Запад в целом, убеждены, что если бы после поражения в первой мировой войне Германию экономически не гнобили бы, то и Гитлер не пришел бы к власти и второй мировой тоже бы не было. Поэтому после поражения во второй мировой войне ФРГ наоборот помогли встать на ноги и связать свой бизнес с Западом, чтобы любая война была немыслима и это сработало, Германия стала богатой и пацифистской.

В этом и причина, почему когда СССР развалился, то с россией поступили также - вовлекли ее в общий бизнес и позволили заработать на безбедную жизнь, вот только русские не немцы и им просто сытая жизнь не интересна, им больше по душе сидеть в говне и грозить всему миру. Потому и выбрали *****, который им обещал этот реванш и заработанные с помощью Европы деньги пошли вовсе не народу, а на оружие и армию.

Немцы безусловно стали невольными соучастниками милитаризации россии, но из лучших побуждений, они хотели дать россии такое же будущее как и у них - безбедная и мирная страна.
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04.06.2022 11:20 Ответить
Хорошая новость
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04.06.2022 07:11 Ответить
Уже через месяц оружие будет готово к отправке❗Останется только пройти несколько этапов шестимесячного обучения в Германии и Италии и можно будет приступать к маневрам👎

Так навоюют что от Украины одно название останется. Результат нужен, а не ****** про героизм и постоянная задача территории❗
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04.06.2022 07:24 Ответить
Може вже й з 20 БТР і ************ до Гепардів передумають.
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04.06.2022 08:30 Ответить
Опа, знов цікаві "запчастини"
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04.06.2022 09:32 Ответить
Швейцарские ножики используются на войне в Украине.
Но их могут запретить.
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04.06.2022 09:59 Ответить
Де БК до гепардів, паскуди?
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04.06.2022 10:53 Ответить
 
 