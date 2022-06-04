Швейцария разрешила Германии и Италии поставлять детали для военной техники
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных в Швейцарии. Этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.
Отмечается, что Берн разрешает продажу такой продукции в Германии и Италии.
Правительство изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии". В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором – систем ПВО.
"Сделки допускают риск, что некоторые запчасти будут в дальнейшем отправлены в Украину. Согласно нынешней практике Федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику", - говорится в сообщении.
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В этом и причина, почему когда СССР развалился, то с россией поступили также - вовлекли ее в общий бизнес и позволили заработать на безбедную жизнь, вот только русские не немцы и им просто сытая жизнь не интересна, им больше по душе сидеть в говне и грозить всему миру. Потому и выбрали *****, который им обещал этот реванш и заработанные с помощью Европы деньги пошли вовсе не народу, а на оружие и армию.
Немцы безусловно стали невольными соучастниками милитаризации россии, но из лучших побуждений, они хотели дать россии такое же будущее как и у них - безбедная и мирная страна.
Так навоюют что от Украины одно название останется. Результат нужен, а не ****** про героизм и постоянная задача территории❗
Но их могут запретить.