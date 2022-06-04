Швейцарія дозволила Німеччині та Італії постачати деталі для військової техніки Україні
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Влада Швейцарії дозволила постачання в Україну країнами Європи запчастин для військової техніки, куплених у Швейцарії. Цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.
Зазначається, що Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччині та Італії.
Уряд вивчив два запити про експорт "швейцарськими підприємствами запчастин і компонентів збройовим компаніям Німеччини та Італії". У першому випадку йдеться про компоненти протитанкових пускових установок, у другому - систем ППО.
"Угоди допускають ризик, що деякі запчастини будуть надалі відправлені в Україну. Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради постачання військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені. Відомство вирішило продовжити цю практику", - йдеться в повідомленні.
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В этом и причина, почему когда СССР развалился, то с россией поступили также - вовлекли ее в общий бизнес и позволили заработать на безбедную жизнь, вот только русские не немцы и им просто сытая жизнь не интересна, им больше по душе сидеть в говне и грозить всему миру. Потому и выбрали *****, который им обещал этот реванш и заработанные с помощью Европы деньги пошли вовсе не народу, а на оружие и армию.
Немцы безусловно стали невольными соучастниками милитаризации россии, но из лучших побуждений, они хотели дать россии такое же будущее как и у них - безбедная и мирная страна.
Так навоюют что от Украины одно название останется. Результат нужен, а не ****** про героизм и постоянная задача территории❗
Но их могут запретить.