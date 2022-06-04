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Швейцарія дозволила Німеччині та Італії постачати деталі для військової техніки Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

швейцарія

Влада Швейцарії дозволила постачання в Україну країнами Європи запчастин для військової техніки, куплених у Швейцарії. Цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччині та Італії.

Уряд вивчив два запити про експорт "швейцарськими підприємствами запчастин і компонентів збройовим компаніям Німеччини та Італії". У першому випадку йдеться про компоненти протитанкових пускових установок, у другому - систем ППО.

"Угоди допускають ризик, що деякі запчастини будуть надалі відправлені в Україну. Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради постачання військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені. Відомство вирішило продовжити цю практику", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Уряд Швейцарії не дозволив Данії та Німеччині надати Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Тут скорее именно Швейцария тормоз с их нейтральностью. Немцы сильно с ними кооперировались по военной технике и теперь вынуждены про каждую ерунду просить разрешения, которого швейцарцы не дают. Вот французы все делали сами и там проблем нет, "Цезари" во всю жарят русню, великолепные колесные САУ! А вообще общая проблема всех западных европейцев в том, что они забили на армию, решив что купили россию общим бизнесом и она не решится на конфликт, так как это никогда не окупится, но они недооценили иррациональность мышления кацапов.
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04.06.2022 07:16
+6
Уже через месяц оружие будет готово к отправке❗Останется только пройти несколько этапов шестимесячного обучения в Германии и Италии и можно будет приступать к маневрам👎

Так навоюют что от Украины одно название останется. Результат нужен, а не ****** про героизм и постоянная задача территории❗
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04.06.2022 07:24
+3
Що ти мелеш, недолугий?? Скільки від Німеччини прийшло фін. допомоги, зараз ще 1 млрд. заходить , зброю також кволо, але дають. А ще Німеччина прихистила 800 тис нашіх біженців, всім надавши житло і виплати.
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04.06.2022 08:02
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Війна показала, з ким нам потрібно робитисоюзи!!!! Дорога до Франко - німецької : зачинена!!!
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04.06.2022 07:05 Відповісти
Тут скорее именно Швейцария тормоз с их нейтральностью. Немцы сильно с ними кооперировались по военной технике и теперь вынуждены про каждую ерунду просить разрешения, которого швейцарцы не дают. Вот французы все делали сами и там проблем нет, "Цезари" во всю жарят русню, великолепные колесные САУ! А вообще общая проблема всех западных европейцев в том, что они забили на армию, решив что купили россию общим бизнесом и она не решится на конфликт, так как это никогда не окупится, но они недооценили иррациональность мышления кацапов.
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04.06.2022 07:16 Відповісти
Взагалі то дуже гарна САУ Арчер.розгортання французів це трохи часу,а от арчер приблизно хвилина
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04.06.2022 07:23 Відповісти
Оно все хорошее ( вооружение) , но дают 5-10 шт ,когда надо 300-500. Кроме гаубиц ,пока ни чего нет.
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04.06.2022 08:46 Відповісти
Так нету у них и у самих столько, в НАТО больше на авиацию и беспилотники надеются, потому артиллерия почти вымерла, тем более последние 20 лет воевали с партизанами, а там от арты толку нет.
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04.06.2022 11:05 Відповісти
Що ти мелеш, недолугий?? Скільки від Німеччини прийшло фін. допомоги, зараз ще 1 млрд. заходить , зброю також кволо, але дають. А ще Німеччина прихистила 800 тис нашіх біженців, всім надавши житло і виплати.
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04.06.2022 08:02 Відповісти
А ще Німеччина доклалася до того, що ця війна стала можливою. Інакше біженців не було б
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04.06.2022 10:45 Відповісти
Задним умом все умные. У немцев была логика основанная на их опыте мировых войн - немцы, да и Запад в целом, убеждены, что если бы после поражения в первой мировой войне Германию экономически не гнобили бы, то и Гитлер не пришел бы к власти и второй мировой тоже бы не было. Поэтому после поражения во второй мировой войне ФРГ наоборот помогли встать на ноги и связать свой бизнес с Западом, чтобы любая война была немыслима и это сработало, Германия стала богатой и пацифистской.

В этом и причина, почему когда СССР развалился, то с россией поступили также - вовлекли ее в общий бизнес и позволили заработать на безбедную жизнь, вот только русские не немцы и им просто сытая жизнь не интересна, им больше по душе сидеть в говне и грозить всему миру. Потому и выбрали *****, который им обещал этот реванш и заработанные с помощью Европы деньги пошли вовсе не народу, а на оружие и армию.

Немцы безусловно стали невольными соучастниками милитаризации россии, но из лучших побуждений, они хотели дать россии такое же будущее как и у них - безбедная и мирная страна.
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04.06.2022 11:20 Відповісти
Хорошая новость
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04.06.2022 07:11 Відповісти
Уже через месяц оружие будет готово к отправке❗Останется только пройти несколько этапов шестимесячного обучения в Германии и Италии и можно будет приступать к маневрам👎

Так навоюют что от Украины одно название останется. Результат нужен, а не ****** про героизм и постоянная задача территории❗
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04.06.2022 07:24 Відповісти
Може вже й з 20 БТР і ************ до Гепардів передумають.
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04.06.2022 08:30 Відповісти
Опа, знов цікаві "запчастини"
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04.06.2022 09:32 Відповісти
Швейцарские ножики используются на войне в Украине.
Но их могут запретить.
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04.06.2022 09:59 Відповісти
Де БК до гепардів, паскуди?
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04.06.2022 10:53 Відповісти
 
 