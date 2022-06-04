Швейцарія дозволила Німеччині та Італії постачати деталі для військової техніки Україні

Влада Швейцарії дозволила постачання в Україну країнами Європи запчастин для військової техніки, куплених у Швейцарії. Цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччині та Італії.

Уряд вивчив два запити про експорт "швейцарськими підприємствами запчастин і компонентів збройовим компаніям Німеччини та Італії". У першому випадку йдеться про компоненти протитанкових пускових установок, у другому - систем ППО.

"Угоди допускають ризик, що деякі запчастини будуть надалі відправлені в Україну. Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради постачання військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені. Відомство вирішило продовжити цю практику", - йдеться в повідомленні.

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