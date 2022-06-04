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Из названия Одесского театра уберут слово "русский", - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

театр,одеса

Депутаты Одесского облсовета поддержали решение об изъятии слова "русский" из названия "Одесский областной академический русский драматический театр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский облсовет.

"… депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр".

В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
А коли вже черга до Катерини дійде? Чи загарбники з раші ще в честі?
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04.06.2022 07:41
+17
Щоб зрозуміти токсичність рускава міра, треба було розхерачити пів країни?
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04.06.2022 07:42
+12
Давно пора це зробити !!
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04.06.2022 07:37
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Правила форума Совет форумчан
Давно пора це зробити !!
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04.06.2022 07:37 Ответить
А коли вже черга до Катерини дійде? Чи загарбники з раші ще в честі?
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04.06.2022 07:41 Ответить
Щоб зрозуміти токсичність рускава міра, треба було розхерачити пів країни?
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04.06.2022 07:42 Ответить
Саме так.
Словами до людей не доходило.
Але почекайте. Вся наволоч лишилась із дозволу зеленського. Ми скоро почуємо- ізик і росіска культура ні при чому.
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04.06.2022 07:49 Ответить
Ну як же ж без зрадоньки )))
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04.06.2022 08:30 Ответить
А "совок" коли з театру вилучать?
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04.06.2022 07:49 Ответить
Дратує, що не дозволяють в шортах приходити і попкорн в театрі жерти, так?
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04.06.2022 08:29 Ответить
В ОПі ввели ж дресс-код в шортах, так чому б йому не бути в театрі.
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04.06.2022 08:32 Ответить
Бо в театр споконвіку всяку шелупонь не пускали, а в ОП кого тільки немає)
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04.06.2022 08:51 Ответить
совок це для вас культура ?
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04.06.2022 08:37 Ответить
А що,досі висвло??
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04.06.2022 07:59 Ответить
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04.06.2022 08:00 Ответить
Дерусификация по одесски
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04.06.2022 08:13 Ответить
Не прошло й десяти років.
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04.06.2022 08:29 Ответить
Там вати ще дофіга.
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04.06.2022 08:34 Ответить
Знайомі кажуть, що їхні знайомі волонтери- возять допомогу на схід, неодноразово зустрічали місцевих, які сидять у підвалах і чекають на своїх асвабадітєлєй.
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04.06.2022 08:38 Ответить
Це нащадки тих переселенців, яких після Голодомору в теплушках ешелонами завозили з расеї.
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04.06.2022 08:44 Ответить
Так а нащо таким возити допомогу???????!
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04.06.2022 15:55 Ответить
Но спектакли у них так и останутся на сруськом йазыке...
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04.06.2022 08:56 Ответить
Ну, звичайно, ніхто не хоче, щоб зґвалтування дітей пов'язували з їхніми місцями культури.
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04.06.2022 09:14 Ответить
Ремонтували якось будинок культури в моєму містечку, ну як ремонтували, пінопласт валявся по всьому Любарі, «відремонтували» тільки три стіни, а герби савецкага саюза так і не зняли. Напевно надіється керівництво на повернення в зад ссср, щоб двічі гроші не тратити.
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04.06.2022 09:25 Ответить
Скиньте світлину памятника Екатерине - чи мішками з піском заклали?
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04.06.2022 09:55 Ответить
Аж 1 театр.... ого яка продуктивна в Одесі дерусифікація і деватафікація!
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04.06.2022 15:57 Ответить
 
 