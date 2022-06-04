Из названия Одесского театра уберут слово "русский", - облсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Депутаты Одесского облсовета поддержали решение об изъятии слова "русский" из названия "Одесский областной академический русский драматический театр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский облсовет.
"… депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр".
В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии", - говорится в сообщении.
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Словами до людей не доходило.
Але почекайте. Вся наволоч лишилась із дозволу зеленського. Ми скоро почуємо- ізик і росіска культура ні при чому.