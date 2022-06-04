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З назви Одеського театру вилучать слово "російський", - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр,одеса

Депутати Одеської облради підтримали рішення про вилучення слова "російський" з назви "Одеський обласний академічний російський драматичний театр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську облраду

"… депутати підтримали проєкт рішення про зміну назви комунального підприємства "Одеський обласний академічний російський драматичний театр".

У зв’язку з воєнною агресією РФ працівники театру виступили з ініціативою позбутися слова "російський" у назві", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти призначили "директором" херсонського театру охоронця закладу Шелудька

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
А коли вже черга до Катерини дійде? Чи загарбники з раші ще в честі?
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04.06.2022 07:41
+17
Щоб зрозуміти токсичність рускава міра, треба було розхерачити пів країни?
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04.06.2022 07:42
+12
Давно пора це зробити !!
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04.06.2022 07:37
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Давно пора це зробити !!
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04.06.2022 07:37 Відповісти
А коли вже черга до Катерини дійде? Чи загарбники з раші ще в честі?
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04.06.2022 07:41 Відповісти
Щоб зрозуміти токсичність рускава міра, треба було розхерачити пів країни?
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04.06.2022 07:42 Відповісти
Саме так.
Словами до людей не доходило.
Але почекайте. Вся наволоч лишилась із дозволу зеленського. Ми скоро почуємо- ізик і росіска культура ні при чому.
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04.06.2022 07:49 Відповісти
Ну як же ж без зрадоньки )))
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04.06.2022 08:30 Відповісти
А "совок" коли з театру вилучать?
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04.06.2022 07:49 Відповісти
Дратує, що не дозволяють в шортах приходити і попкорн в театрі жерти, так?
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04.06.2022 08:29 Відповісти
В ОПі ввели ж дресс-код в шортах, так чому б йому не бути в театрі.
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04.06.2022 08:32 Відповісти
Бо в театр споконвіку всяку шелупонь не пускали, а в ОП кого тільки немає)
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04.06.2022 08:51 Відповісти
совок це для вас культура ?
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04.06.2022 08:37 Відповісти
А що,досі висвло??
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04.06.2022 07:59 Відповісти
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04.06.2022 08:00 Відповісти
Дерусификация по одесски
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04.06.2022 08:13 Відповісти
Не прошло й десяти років.
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04.06.2022 08:29 Відповісти
Там вати ще дофіга.
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04.06.2022 08:34 Відповісти
Знайомі кажуть, що їхні знайомі волонтери- возять допомогу на схід, неодноразово зустрічали місцевих, які сидять у підвалах і чекають на своїх асвабадітєлєй.
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04.06.2022 08:38 Відповісти
Це нащадки тих переселенців, яких після Голодомору в теплушках ешелонами завозили з расеї.
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04.06.2022 08:44 Відповісти
Так а нащо таким возити допомогу???????!
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04.06.2022 15:55 Відповісти
Но спектакли у них так и останутся на сруськом йазыке...
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04.06.2022 08:56 Відповісти
Ну, звичайно, ніхто не хоче, щоб зґвалтування дітей пов'язували з їхніми місцями культури.
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04.06.2022 09:14 Відповісти
Ремонтували якось будинок культури в моєму містечку, ну як ремонтували, пінопласт валявся по всьому Любарі, «відремонтували» тільки три стіни, а герби савецкага саюза так і не зняли. Напевно надіється керівництво на повернення в зад ссср, щоб двічі гроші не тратити.
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04.06.2022 09:25 Відповісти
Скиньте світлину памятника Екатерине - чи мішками з піском заклали?
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04.06.2022 09:55 Відповісти
Аж 1 театр.... ого яка продуктивна в Одесі дерусифікація і деватафікація!
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04.06.2022 15:57 Відповісти
 
 