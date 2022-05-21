Проспект Жукова в Харькове переименуют, – мэр Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов обещает, что проспект Жукова в Харькове, вокруг названия которого идут длительные споры, будет переименован. Ранее он выступал против переименования.
Об этом он сказал в интервью Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все топонимы, так или иначе связанные с РФ или могут быть ее символами, заменим... Относительно проспекта Жукова и другого, используемого РФ в пропагандистских целях, - все будет переименовано", - сказал Терехов.
По его словам, решение о переименовании Московского проспекта и Московского района Харькова, а также Белгородского шоссе и Белгородского спуска, принятого на внеочередной сессии горсовета 11 мая, - "это только начало".
"Это только начало... Мы переименовали Московский проспект, Московский район, потому что это было очень одиозно. Белгородскую трассу, потому что оттуда наступали оккупанты, а также Белгородский спуск", - сказал Терехов.
Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов неоднократно выступал за увековечение памяти советского маршала Георгия Жукова и против переименования топонимов, носящих его имя. "Я считаю, что у нас было и будет увековечение памяти маршала Жукова как героя войны, который, действительно, был, как говорится, маршалом победы", - говорил Терехов.
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Поліграфа Шарікова
PS: Терехов, не соромно?
Игорь Терехов неоднократно назвал сохранение исторического названия проспекта Жукова своей принципиальной позицией: "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала Победы". © https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1167088-bitva-za-zhukova-terekhov-vyihral-sud-po-naimenovaniju-prospekta-
Я повторю:
Золотце, шож тебя заставило скинуть ватничек?
Пс.
Он же даже гутарит как Гера...
Терехов резко поменял свои убеждения.
Как говорил герой "Крёстного отца": пуля резко меняет представления в голове, даже если она попала в задницу.
Как раз тот случай.