Проспект Жукова в Харькове переименуют, – мэр Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов обещает, что проспект Жукова в Харькове, вокруг названия которого идут длительные споры, будет переименован. Ранее он выступал против переименования.

Об этом он сказал в интервью Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все топонимы, так или иначе связанные с РФ или могут быть ее символами, заменим... Относительно проспекта Жукова и другого, используемого РФ в пропагандистских целях, - все будет переименовано", - сказал Терехов.

По его словам, решение о переименовании Московского проспекта и Московского района Харькова, а также Белгородского шоссе и Белгородского спуска, принятого на внеочередной сессии горсовета 11 мая, - "это только начало".

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"Это только начало... Мы переименовали Московский проспект, Московский район, потому что это было очень одиозно. Белгородскую трассу, потому что оттуда наступали оккупанты, а также Белгородский спуск", - сказал Терехов.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов неоднократно выступал за увековечение памяти советского маршала Георгия Жукова и против переименования топонимов, носящих его имя. "Я считаю, что у нас было и будет увековечение памяти маршала Жукова как героя войны, который, действительно, был, как говорится, маршалом победы", - говорил Терехов.

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