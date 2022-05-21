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Проспект Жукова в Харькове переименуют, – мэр Терехов

ігор,терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов обещает, что проспект Жукова в Харькове, вокруг названия которого идут длительные споры, будет переименован. Ранее он выступал против переименования.

Об этом он сказал в интервью Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все топонимы, так или иначе связанные с РФ или могут быть ее символами, заменим... Относительно проспекта Жукова и другого, используемого РФ в пропагандистских целях, - все будет переименовано", - сказал Терехов.

По его словам, решение о переименовании Московского проспекта и Московского района Харькова, а также Белгородского шоссе и Белгородского спуска, принятого на внеочередной сессии горсовета 11 мая, - "это только начало".

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"Это только начало... Мы переименовали Московский проспект, Московский район, потому что это было очень одиозно. Белгородскую трассу, потому что оттуда наступали оккупанты, а также Белгородский спуск", - сказал Терехов.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов неоднократно выступал за увековечение памяти советского маршала Георгия Жукова и против переименования топонимов, носящих его имя. "Я считаю, что у нас было и будет увековечение памяти маршала Жукова как героя войны, который, действительно, был, как говорится, маршалом победы", - говорил Терехов.

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переименования (739) Харьков (7450) декоммунизация (753) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+41
В Харкові немає проспекта жукова, він є лише в макитрі самого терехова.
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21.05.2022 14:07
+27
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21.05.2022 14:09
+22
І терехова теж треба прибрати, бо написав заяву на наших захисників за знесення невського.
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21.05.2022 14:22
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В Харкові немає проспекта жукова, він є лише в макитрі самого терехова.
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21.05.2022 14:07 Ответить
Это из серии "мы думали кацапы хорошие но нас обманули" изменяются лишь знаменатели, но формула одна и та же...
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21.05.2022 14:09 Ответить
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21.05.2022 14:09 Ответить
Особо цинично сейчас выглядит как они рассказывают, что они все знали. Молчали бы уже, не позорились
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21.05.2022 16:02 Ответить
Хочу трамвай. Город без трамвая - не тот.
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21.05.2022 14:09 Ответить
проспект ******
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21.05.2022 14:09 Ответить
тоді вже імені Гепастроя.. або
Поліграфа Шарікова
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21.05.2022 15:08 Ответить
Ні, назвати - проспектом Гангстерів, бо назвеш імене одного інші обідяться, вони ж спільну справу робили ізималі деньги у лохов.
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21.05.2022 17:13 Ответить
Ашо случілось? Бєндєровцем став раптом?
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21.05.2022 14:10 Ответить
Рыги делают все, чтобы легализоваться после победы...
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21.05.2022 14:33 Ответить
Просто буденовку моль съела...
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21.05.2022 14:37 Ответить
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21.05.2022 14:39 Ответить
виклали відео де воно в перші дні війни закликав здадися окупантам Цікаво чому наше СБУ нічого не робить
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21.05.2022 15:02 Ответить
Не верю в искренность этого гепанутого...
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21.05.2022 14:13 Ответить
Вам не угодишь.Не хотите Жукова-будет проспект Берии.Тоже маршал.Клянусь здоровьем Терехова.
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21.05.2022 14:45 Ответить
Невже для цього потрібно було пройти крізь пекло війни щоб дізнатись що все пов'язане з росією несе смерть.
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21.05.2022 14:13 Ответить
Признать роль раиси в смертях - очень мало, нужно миллионам признать собственные ошибки на выборах, чтобы такое дерьмо, как кучма, кернес, бойко, янукович, добкин... близко не могли подойти даже к 1% результату.
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21.05.2022 14:38 Ответить
А зєля???
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21.05.2022 16:35 Ответить
І терехова теж треба прибрати, бо написав заяву на наших захисників за знесення невського.
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21.05.2022 14:22 Ответить
Про який проспект жюкофа, Терехов каже? Може, щє один є?
PS: Терехов, не соромно?
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21.05.2022 14:27 Ответить
А що сталося такого, що цей покидьок зненацька став "патріотичним" як президент.

Игорь Терехов неоднократно назвал сохранение исторического названия проспекта Жукова своей принципиальной позицией: "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала Победы". © https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1167088-bitva-za-zhukova-terekhov-vyihral-sud-po-naimenovaniju-prospekta-
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21.05.2022 14:31 Ответить
Херасе, меня выпилили!!!

Я повторю:
Золотце, шож тебя заставило скинуть ватничек?
Пс.
Он же даже гутарит как Гера...
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21.05.2022 14:33 Ответить
...Гепа...
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21.05.2022 15:19 Ответить
именим катафалка называть проспекты - кощунство. Но человеку свойствеено менять свои взгляды хоть с опозданием и в тяжелых усдлвиях и это правильно.
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21.05.2022 14:47 Ответить
Цей тєрєхов такий самий зрадник, як і вілкул. Якщо запахне смаженим, або втіче, або служитиме окупантам. Нема йому віри.
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21.05.2022 14:48 Ответить
Терехов сдал бы Харьков при первой возможности. Не получилось. Сейчас он как флюгер, говорит одно, а делать будет другое. Нужно открыть уголовное дело за саботаж обороны Харькова в первые дни войны. Пусть отвечает.
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21.05.2022 14:48 Ответить
А можна детальніше - в чому саме був саботаж оборони Харкова з боку Терехова? Якщо можна викладіть тут факти, а не власну маячню. В Харкові на останніх виборах мера було дві прохідних кандидатури - Терехов та Добкін. Добкін це пряма креатура Москви, котрий у квітні 2022 став дияконом Московського патріархату, це люта антиукраїнська наволоч, котра зустрічала б москалів з квітами та караваями, якби воно було мером Харкова. Так, Терехов теж не український націоналіст, це радянський управлінець-"господарник", котрий весь час опікувався "господаркою" міста Харків ще коли мером був Гєпа (Кернес), в політику не ліз і слава богу, але під час війни він проявив себе як справжній громадянин і справжній харків"янин. Тож не треба обливати брудом людину не знаючи що і як було насправді. Сподіваюсь, що харків"яне вже тепер, після нашої перемоги над москальським рашизмом, будуть підходити до обрання мера зовсім з інших позицій, поживемо побачимо.
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21.05.2022 19:17 Ответить
Терехов - совковий їблан, що несамовито молиться на злочинну окупаційну радянську армію, з якою ми, фактично, зараз знов воюємо.
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21.05.2022 14:53 Ответить
Так он и так вроде не Жукова, а Григоренко
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21.05.2022 14:53 Ответить
граф просто еще не вкурсе
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21.05.2022 14:59 Ответить
Как мэр показал себя достойно, но ваттный мозг - это на всегда . Ватность- заразное , смертельное заболевание. Жуков, Сталин , Путин - это идолы ватников , они всегда у них в мозгу и сердце.
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21.05.2022 15:07 Ответить
У ватанов нет мозга.
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21.05.2022 15:53 Ответить
Він просто пристосовується до нових обставин заради виживання, але лайном залишається по суті надалі.
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21.05.2022 16:25 Ответить
Если бы Кернес был жив .он бы продолжал за жукова сражаться?
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21.05.2022 15:23 Ответить
Вот те нате, хрен в томате.
Терехов резко поменял свои убеждения.
Как говорил герой "Крёстного отца": пуля резко меняет представления в голове, даже если она попала в задницу.
Как раз тот случай.
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21.05.2022 15:29 Ответить
Цей Терехов дупу рвав за ворога українського народу - Жюкова, що напевно й зараз спить і бачить Харків у кацапстані.
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21.05.2022 15:51 Ответить
"Раніше іський голова..." Сходу прочитав як "Рашиський голова..."
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21.05.2022 16:16 Ответить
Слушайте, гражданин Терехов, не так быстро перекрашивайтесь, а то ваши сторонники за вами не успевают.
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21.05.2022 16:56 Ответить
Когда там в последний раз Харькове были многочисленные митинги за декомунизацию и украинизацию? Что? По*уй было? Ну так отчасти и сами виноваты что Харьков так хотели и хотят "освободить". Все эти улицы, памятники и прочие сигналы - это как вывеска "путлер - введи войска"...Ну вот...досиделись тоже....как и большинство пофигистичного населения других городов....
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21.05.2022 17:12 Ответить
Напряги хромосому, может и вспомнишь когда...
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21.05.2022 17:20 Ответить
Что, правда глаза колит, да?
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21.05.2022 18:00 Ответить
так Вольдемар Пу 1 з самого верху Останкінської башти глибоко с...в на голови руських і російськомовних. Він хоче калібрувати рассіянство всіх і скрізь.
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21.05.2022 17:17 Ответить
Та невже? А що сталося? Кацапоїдів відбили від Харькова можна і далі топити "що не все так однозначно". Чи треба було зруйнувати квітуче місто, щоб дійшло? Ай-яй-яй.
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21.05.2022 17:30 Ответить
проститутки
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21.05.2022 17:34 Ответить
Повірю в щирість лише тоді, коли Терехов перейде на Українську мову та запропонує називати вулиці іменами українських героїв - Бандери, Шухевича, Стуса і т.п. А так - ригів бувших не буває. Як і любітєлєй руського міра.
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21.05.2022 18:01 Ответить
Так що, тепер будь-якій козломордій падлюці, яка отримала владу від місцевої вати можна перейменувати одну з тисяч совоквих назв і ти одразу потріот?
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21.05.2022 19:59 Ответить
 
 