Проспект Жукова в Харкові перейменують, - мер Терехов
Міський голова Харкова Ігор Терехов обіцяє, що проспект Жукова в Харкові, довкола назви якого точаться тривалі суперечки, буде перейменовано. Раніше він виступав проти перейменування.
Про це він сказав в інтерв’ю Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Всі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо... Стосовно проспекту Жукова та іншого, що використовується РФ в пропагандистських цілях, - все буде перейменовано", - сказав Терехов.
За його словами, рішення про перейменування Московського проспекту і Московського району Харкова, а також Бєлгородського шосе і Бєлгородського узвозу, яке було ухвалено на позачерговій сесії міськради 11 травня, - "це тільки початок".
"Це тільки початок... Ми перейменували Московський проспект, Московський район, тому що це було дуже одіозно. Бєлгородську трасу, тому що звідти наступали окупанти, а також Бєлгородський узвіз", - сказав Терехов.
Раніше іський голова Харкова Ігор Терехов неодноразово виступав за увічнення пам'яті радянського маршала Георгія Жукова і проти перейменування топонімів, що носять його ім'я. "Я вважаю, що у нас було і буде увічнення пам'яті маршала Жукова як героя війни, який, справді, був, як то кажуть, маршалом перемоги", - говорив Терехов.
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Поліграфа Шарікова
PS: Терехов, не соромно?
Игорь Терехов неоднократно назвал сохранение исторического названия проспекта Жукова своей принципиальной позицией: "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала Победы". © https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1167088-bitva-za-zhukova-terekhov-vyihral-sud-po-naimenovaniju-prospekta-
Я повторю:
Золотце, шож тебя заставило скинуть ватничек?
Пс.
Он же даже гутарит как Гера...
Терехов резко поменял свои убеждения.
Как говорил герой "Крёстного отца": пуля резко меняет представления в голове, даже если она попала в задницу.
Как раз тот случай.