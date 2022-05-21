Проспект Жукова в Харкові перейменують, - мер Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов обіцяє, що проспект Жукова в Харкові, довкола назви якого точаться тривалі суперечки, буде перейменовано. Раніше він виступав проти перейменування.

Про це він сказав в інтерв’ю Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо... Стосовно проспекту Жукова та іншого, що використовується РФ в пропагандистських цілях, - все буде перейменовано", - сказав Терехов.

За його словами, рішення про перейменування Московського проспекту і Московського району Харкова, а також Бєлгородського шосе і Бєлгородського узвозу, яке було ухвалено на позачерговій сесії міськради 11 травня, - "це тільки початок".

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"Це тільки початок... Ми перейменували Московський проспект, Московський район, тому що це було дуже одіозно. Бєлгородську трасу, тому що звідти наступали окупанти, а також Бєлгородський узвіз", - сказав Терехов.

Раніше іський голова Харкова Ігор Терехов неодноразово виступав за увічнення пам'яті радянського маршала Георгія Жукова і проти перейменування топонімів, що носять його ім'я. "Я вважаю, що у нас було і буде увічнення пам'яті маршала Жукова як героя війни, який, справді, був, як то кажуть, маршалом перемоги", - говорив Терехов.

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