Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Украину и побывала в Одессе

Одессу экс-сотрудница пропагандистского "Первого канала" называет "родной" и не понимает, почему украинцы обвиняют ее в причастности к разжиганию войны.

О визите в Одессу Овсянникова рассказала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Сейчас сообщение уже удалено, но в интернете сохранились его скриншоты.

"Сто дней войны… Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено, — написала Овсянникова. — Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему противовоздушной обороны. Но иногда и она не спасает. Одна ракета попала в прибрежную гостиницу, другая — в многоэтажный дом. Погибли восемь человек, в том числе младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции дома".

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В ответ на критические упреки в комментариях, что она, мол, ответственна за беду Одессы, Овсянникова написала: "Лично я ничего плохого Украине не сделала, наоборот - защищаю ее", и уточнила, что "не писала пропагандистских текстов, а была технической работницей в международном отделе". Она не понимает, почему не может приехать в "страну, где родилась", где живут две ее двоюродные сестры и могила отца.







Напомним, 31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а затем отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

Вскоре после этого Овсянникова попала в список сайта "Миротворец". Там отметили, что пропагандистка участвовала в информационно пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение давления санкций на Россию.