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Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Украину и побывала в Одессе

Новости Цензор.НЕТ Общество

овсяннікова

Одессу экс-сотрудница пропагандистского "Первого канала" называет "родной" и не понимает, почему украинцы обвиняют ее в причастности к разжиганию войны.

О визите в Одессу Овсянникова рассказала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Сейчас сообщение уже удалено, но в интернете сохранились его скриншоты.

"Сто дней войны… Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено, — написала Овсянникова. — Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему противовоздушной обороны. Но иногда и она не спасает. Одна ракета попала в прибрежную гостиницу, другая — в многоэтажный дом. Погибли восемь человек, в том числе младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции дома".

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Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Украину и побывала в Одессе 01

В ответ на критические упреки в комментариях, что она, мол, ответственна за беду Одессы, Овсянникова написала: "Лично я ничего плохого Украине не сделала, наоборот - защищаю ее", и уточнила, что "не писала пропагандистских текстов, а была технической работницей в международном отделе". Она не понимает, почему не может приехать в "страну, где родилась", где живут две ее двоюродные сестры и могила отца.


Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Украину и побывала в Одессе 02
Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Украину и побывала в Одессе 03

Напомним, 31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а затем отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".

Вскоре после этого Овсянникова попала в список сайта "Миротворец". Там отметили, что пропагандистка участвовала в информационно пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение давления санкций на Россию.
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Топ комментарии
+67
ЗЕлёный проясните мне, КТО пустил эту гниду в мою страну и на каком основании?
Или я не пАнимаю и ето другое?
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04.06.2022 10:56
+48
Харошим русскім - хороші домовини, а звачайним - погані.
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04.06.2022 10:54
+46
Украинский Сталкер@yapravvsegda

Зеленский сейчас будет стаскивать в Украину всех беглых российких пропагандонов, политиков, журналистов с одной простой и понятной целью - они должны будут "совершенно непредвзято" петь ему дифирамбы и мочить его политических оппонентов.
Свои как-то уже приелись и не впечатляют.
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04.06.2022 10:56
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Страница 2 из 2
охренеть новости скоро будем узнавать от невзорова и овсянниковой..(Овсянникова приехала в Украину в качестве журналиста немецкого издания Welt.
В среду, 1 июня, в Киеве планировали провести пресс-конференцию с участием бывшей сотрудницы "1 канала" Марины Овсянниковой
https://focus.ua/politics/517433-eks-redaktor-pervogo-kanala-hotela-provesti-press-konferenciyu-v-kieve-foto
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04.06.2022 12:23 Ответить
О, начался поиск "хороших узких", которых пихают в инфополе Украины. Я так понимаю, после кончины "тысячелетнего **********", рванет усиленное братание с "хорошими узкими", мир, дружба, жвачка... Пока рашисты не выкормят очередное *****.
Вместо того, что бы лет на 100 вообще запретить любому кацапу въезд в Украину.
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04.06.2022 12:24 Ответить
ПЗДЦ із ОПи.
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04.06.2022 12:31 Ответить
Шо за фігня блд ? А далі хто Соловйов, Симоньян, Кісельов?
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04.06.2022 12:32 Ответить
cоловйов, cимоньян, kіSSельов....
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04.06.2022 15:34 Ответить
Вона є спонсором 95 кварталу чи що??
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04.06.2022 12:37 Ответить
зеленые гниды следущая -********* боброедка и на посошок соловья
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04.06.2022 12:38 Ответить
А якого біса її взагалі пустили в нашу країну?
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04.06.2022 12:38 Ответить
"Вона не розуміє, чому не може приїхати в "країну, де народилась", де живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька." Кацапи мають розуміти, що воші, які жили на людині, знищуються разом із гнидами, тому вас будуть гнати з кожної держави, яка піклується за безпеку своїх громадян. Бо де росія - там смерть, кров, гвадтування, злидні і несправедливість.
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04.06.2022 12:42 Ответить
нам упорно впаривают хароших руцких
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04.06.2022 12:45 Ответить
кто эту лживую проблядь пустил в УКРАИНУ?зеля?
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04.06.2022 12:52 Ответить
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04.06.2022 13:02 Ответить
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04.06.2022 13:03 Ответить
Сколько ещё должны откусить наших территорий, сколько ещё убить наших воинов и "мирняка", сколько ещё ***** вам нужно "Буч" и "Мариуполей", чтобы понять, что хороших русских не бывает. "Дибилы ***" (с)
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04.06.2022 13:09 Ответить
Просто мерзота слів немає, тягунть хороших рузкіх і бульбашей - а потім *маларосія священная наша дєржава заспівають* тварі манкури зелебобкі
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04.06.2022 13:21 Ответить
******** одесситы то ******* с миллионного канала THE LUDI пустят полностью заснять все линии обороны в Одессе и на камеру и с квадрокоптера, а потом через неделю после его отснятых материалов в Одессу полетели ракеты, то эту шлюху! Ну чтож, ждите теперь новых гостинцев от орков, ничему вас жизнь ***** не учит
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04.06.2022 13:25 Ответить
Та зелена богемна істота зовсім края попустила- громадянство консерві КДБешній, пропагандоншу "руськага міра" у воюючу країну запускають... Дійсно в будинку з потворами кубло московітських зрадників!
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04.06.2022 13:37 Ответить
А чему удивляться, что первый кацапский канал что 95 квартал это- шоу, так что эта проститутка и наш, который главный, служат одному богу, а бог у них - ***** и его деньги!!!!!!!!!!!!! И таким как она у нас все двери открыты. Поэтому не удивляйтесь тому что разминировали дорогу на Юг Украины , саботировали военные заказы и носимся с идеей переговоров!!!!!!!!!!!
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04.06.2022 13:53 Ответить
Свіжа партія московських консерв проходить успішне десантування.
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04.06.2022 13:53 Ответить
Що і треба було довести. Бо проблема навіть не у цій падлі, що 8 років накачувала орків гвалтувати і різати наших дітей, а у гівнюках при владі, потвор з принципами "какаяразніца". Не вдався план "А" і "Б", перейшли до плану "В".
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04.06.2022 13:56 Ответить
Одесити, дійсно, набийте їй пику. А якщо і замочите - нам сумно не буде.
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04.06.2022 13:59 Ответить
може якось нашим дівчатам звернути увагу та належним чином відрусофобить лицемірну кацапську ромашку?
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04.06.2022 14:15 Ответить
Кто вообще пстив цю козу в Україну,зеленский,шо у нас для всякой мацковской мразі відкриті
кордони,як ви вже нажоїли зрадники.
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04.06.2022 14:35 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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04.06.2022 15:16 Ответить
Я взагалі не розумію, як можливо впускати до України громадян країни, з якою ми воюємо. Це не припустимо хоча б з безпекової точки зору, не говорячи про моральну складову.
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04.06.2022 15:50 Ответить
пускать... у нас им гражданство дают... а чо? он же бывший типа пропагандист дебилы.
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04.06.2022 16:07 Ответить
Несчастний случай і діло в шляпі.
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04.06.2022 15:57 Ответить
Ах ти ж ****! Ніяка ти не родная Одесі! Вбити цю тварюку і тих хто її впустив в Україну!!!!
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04.06.2022 16:00 Ответить
Заїбав цей зелібибік.коли ця тварюка вже пійде нахрен.гідко дивитися і слухати цю зелену мразоту.
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04.06.2022 16:12 Ответить
Під час війни до нас заїжджають продажні кацапи і це все за підтримки влади. Зелені курви не можуть ніяк заспокоїтись, все їх звично тягне в Мордор і хоч трохи та нагадити Україні.

Марину Овсянникова, штатный редактор Первого канала.

"Она говорит, что последние годы работала на Первом канале и "занималась кремлевской пропагандой". "И мне сейчас очень стыдно! - говорит Овсянникова. - Стыдно, за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора! Стыдно, за то, что позволяла зомбировать русских людей!"

Работа редактора новостей предполагает постоянную подготовку материалов, на основе которых потом делаются сюжеты, редактуру сценариев, подводок и прочего для ежедневной новостной работы, рассказал Би-би-си бывший редактор Первого канала, знакомый с технологией производства. Он попросил об анонимности.
"Говорить, что ты делаешь механическую работу и не вникаешь в смысл того, что потом будет говориться с экрана, нельзя, конечно, - говорит он. - Я ее лично не знаю, но когда я сам был на Первом, никакой идейной общности там, конечно, не было. Конечно, многие рефлексируют, что они делают - и кому-то это нравится, а кому-то совсем нет. Из тех, кому не нравится - у всех свои границы приемлемого на тему "что я вообще делаю на работе". Видимо, она дошла до точки".

https://www.bbc.com/russian/news-60756254
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04.06.2022 17:19 Ответить
Гоните эту ТВАРЬ! Она ПРОСТО РАБОТАЛА....
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04.06.2022 17:37 Ответить
чому цю курву взагалі пустили, ще показати їй всі блокпости і військові об'єкти
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04.06.2022 18:36 Ответить
Було б дуже феєричним, якби Овсяннікова привезла з собою Скабеєву ...
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04.06.2022 19:05 Ответить
Нашим гнидам завжди потрібна якась московська дупа щоб вилизати, ще громадянство дали Невзорову щоб віддячити Литві за "Байрактар".(Невзоров в Литві карний злочинець).
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04.06.2022 20:51 Ответить
Так кисель, бобриха и др пропагандоны тоже ничего лично украинцам не делали... Просто *******...
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06.06.2022 05:47 Ответить
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