Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Украину и побывала в Одессе
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Одессу экс-сотрудница пропагандистского "Первого канала" называет "родной" и не понимает, почему украинцы обвиняют ее в причастности к разжиганию войны.
О визите в Одессу Овсянникова рассказала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Сейчас сообщение уже удалено, но в интернете сохранились его скриншоты.
"Сто дней войны… Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено, — написала Овсянникова. — Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему противовоздушной обороны. Но иногда и она не спасает. Одна ракета попала в прибрежную гостиницу, другая — в многоэтажный дом. Погибли восемь человек, в том числе младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции дома".
В ответ на критические упреки в комментариях, что она, мол, ответственна за беду Одессы, Овсянникова написала: "Лично я ничего плохого Украине не сделала, наоборот - защищаю ее", и уточнила, что "не писала пропагандистских текстов, а была технической работницей в международном отделе". Она не понимает, почему не может приехать в "страну, где родилась", где живут две ее двоюродные сестры и могила отца.
Напомним, 31 мая украинское информагентство "Интерфакс-Украина" анонсировало на 1 июня, а затем отменило пресс-конференцию Овсянниковой о том, "как работает российская пропаганда". Гендиректор агентства Александр Мартыненко сообщил, что мероприятие отменили из-за "негативного общественного резонанса".
Вскоре после этого Овсянникова попала в список сайта "Миротворец". Там отметили, что пропагандистка участвовала в информационно пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение давления санкций на Россию.
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В среду, 1 июня, в Киеве планировали провести пресс-конференцию с участием бывшей сотрудницы "1 канала" Марины Овсянниковой
https://focus.ua/politics/517433-eks-redaktor-pervogo-kanala-hotela-provesti-press-konferenciyu-v-kieve-foto
Вместо того, что бы лет на 100 вообще запретить любому кацапу въезд в Украину.
кордони,як ви вже нажоїли зрадники.
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
Марину Овсянникова, штатный редактор Первого канала.
"Она говорит, что последние годы работала на Первом канале и "занималась кремлевской пропагандой". "И мне сейчас очень стыдно! - говорит Овсянникова. - Стыдно, за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора! Стыдно, за то, что позволяла зомбировать русских людей!"
Работа редактора новостей предполагает постоянную подготовку материалов, на основе которых потом делаются сюжеты, редактуру сценариев, подводок и прочего для ежедневной новостной работы, рассказал Би-би-си бывший редактор Первого канала, знакомый с технологией производства. Он попросил об анонимности.
"Говорить, что ты делаешь механическую работу и не вникаешь в смысл того, что потом будет говориться с экрана, нельзя, конечно, - говорит он. - Я ее лично не знаю, но когда я сам был на Первом, никакой идейной общности там, конечно, не было. Конечно, многие рефлексируют, что они делают - и кому-то это нравится, а кому-то совсем нет. Из тех, кому не нравится - у всех свои границы приемлемого на тему "что я вообще делаю на работе". Видимо, она дошла до точки".
https://www.bbc.com/russian/news-60756254