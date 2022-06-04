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Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

овсяннікова

Одесу ексспівробітниця пропагандистського "Первого канала" називає "рідною" і не розуміє, чому українці закидають їй причетність до розпалювання війни.

Про візит до Одеси Овсяннікова розповіла у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Наразі допис уже видалений, але в інтернеті збереглися його скріншоти.￼ ￼

"Сто днів війни… Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено, — написала Овсяннікова. — Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря. Ніхто не може спрогнозувати, куди прилетить черговий снаряд. Уся надія тільки на досконалу систему проти повітряної оборони. Але іноді й вона не рятує. Одна ракета влучила у прибережний готель, інша — у багатоповерховий будинок. Загинули восьмеро людей, у тому числі немовля. Будівельники вже почали відновлювати зруйновані секції будинку".

Читайте: Російську пропагандистку Овсяннікову виключили з числа лауреатів німецької "Премії ЗМІ за свободу"

Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі 01

У відповідь на критичні закиди в коментарях, що вона, мовляв, відповідальна за біду Одеси, Овсяннікова написала: "Особисто я нічого поганого Україні не зробила, навпаки — захищаю її", та уточнила, що "не писала пропагандистських текстів, а була технічною працівницею у міжнародному відділі". Вона не розуміє, чому не може приїхати в "країну, де народилась", де живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька.


Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі 02
Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі 03

Нагадаємо, 31 травня українське інформагентство "Інтерфакс-Україна" анонсувало на 1 червня, а потім скасувало пресконференцію Овсяннікової про те, "як працює російська пропаганда". Гендиректор агентства Олександр Мартиненко повідомив, що захід скасували через "негативний суспільний резонанс".

Незабаром після цього Овсяннікова потрапила до списку сайту "Миротворець". Там зазначили, що пропагандистка брала участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Кремля, спрямованих на усунення тиску санкцій на Росію.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+67
ЗЕлёный проясните мне, КТО пустил эту гниду в мою страну и на каком основании?
Или я не пАнимаю и ето другое?
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04.06.2022 10:56
+48
Харошим русскім - хороші домовини, а звачайним - погані.
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04.06.2022 10:54
+46
Украинский Сталкер@yapravvsegda

Зеленский сейчас будет стаскивать в Украину всех беглых российких пропагандонов, политиков, журналистов с одной простой и понятной целью - они должны будут "совершенно непредвзято" петь ему дифирамбы и мочить его политических оппонентов.
Свои как-то уже приелись и не впечатляют.
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04.06.2022 10:56
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охренеть новости скоро будем узнавать от невзорова и овсянниковой..(Овсянникова приехала в Украину в качестве журналиста немецкого издания Welt.
В среду, 1 июня, в Киеве планировали провести пресс-конференцию с участием бывшей сотрудницы "1 канала" Марины Овсянниковой
https://focus.ua/politics/517433-eks-redaktor-pervogo-kanala-hotela-provesti-press-konferenciyu-v-kieve-foto
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04.06.2022 12:23 Відповісти
О, начался поиск "хороших узких", которых пихают в инфополе Украины. Я так понимаю, после кончины "тысячелетнего **********", рванет усиленное братание с "хорошими узкими", мир, дружба, жвачка... Пока рашисты не выкормят очередное *****.
Вместо того, что бы лет на 100 вообще запретить любому кацапу въезд в Украину.
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04.06.2022 12:24 Відповісти
ПЗДЦ із ОПи.
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04.06.2022 12:31 Відповісти
Шо за фігня блд ? А далі хто Соловйов, Симоньян, Кісельов?
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04.06.2022 12:32 Відповісти
cоловйов, cимоньян, kіSSельов....
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04.06.2022 15:34 Відповісти
Вона є спонсором 95 кварталу чи що??
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04.06.2022 12:37 Відповісти
зеленые гниды следущая -********* боброедка и на посошок соловья
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04.06.2022 12:38 Відповісти
А якого біса її взагалі пустили в нашу країну?
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04.06.2022 12:38 Відповісти
"Вона не розуміє, чому не може приїхати в "країну, де народилась", де живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька." Кацапи мають розуміти, що воші, які жили на людині, знищуються разом із гнидами, тому вас будуть гнати з кожної держави, яка піклується за безпеку своїх громадян. Бо де росія - там смерть, кров, гвадтування, злидні і несправедливість.
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04.06.2022 12:42 Відповісти
нам упорно впаривают хароших руцких
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04.06.2022 12:45 Відповісти
кто эту лживую проблядь пустил в УКРАИНУ?зеля?
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04.06.2022 12:52 Відповісти
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04.06.2022 13:02 Відповісти
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04.06.2022 13:03 Відповісти
Сколько ещё должны откусить наших территорий, сколько ещё убить наших воинов и "мирняка", сколько ещё ***** вам нужно "Буч" и "Мариуполей", чтобы понять, что хороших русских не бывает. "Дибилы ***" (с)
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04.06.2022 13:09 Відповісти
Просто мерзота слів немає, тягунть хороших рузкіх і бульбашей - а потім *маларосія священная наша дєржава заспівають* тварі манкури зелебобкі
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04.06.2022 13:21 Відповісти
******** одесситы то ******* с миллионного канала THE LUDI пустят полностью заснять все линии обороны в Одессе и на камеру и с квадрокоптера, а потом через неделю после его отснятых материалов в Одессу полетели ракеты, то эту шлюху! Ну чтож, ждите теперь новых гостинцев от орков, ничему вас жизнь ***** не учит
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04.06.2022 13:25 Відповісти
Та зелена богемна істота зовсім края попустила- громадянство консерві КДБешній, пропагандоншу "руськага міра" у воюючу країну запускають... Дійсно в будинку з потворами кубло московітських зрадників!
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04.06.2022 13:37 Відповісти
А чему удивляться, что первый кацапский канал что 95 квартал это- шоу, так что эта проститутка и наш, который главный, служат одному богу, а бог у них - ***** и его деньги!!!!!!!!!!!!! И таким как она у нас все двери открыты. Поэтому не удивляйтесь тому что разминировали дорогу на Юг Украины , саботировали военные заказы и носимся с идеей переговоров!!!!!!!!!!!
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04.06.2022 13:53 Відповісти
Свіжа партія московських консерв проходить успішне десантування.
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04.06.2022 13:53 Відповісти
Що і треба було довести. Бо проблема навіть не у цій падлі, що 8 років накачувала орків гвалтувати і різати наших дітей, а у гівнюках при владі, потвор з принципами "какаяразніца". Не вдався план "А" і "Б", перейшли до плану "В".
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04.06.2022 13:56 Відповісти
Одесити, дійсно, набийте їй пику. А якщо і замочите - нам сумно не буде.
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04.06.2022 13:59 Відповісти
може якось нашим дівчатам звернути увагу та належним чином відрусофобить лицемірну кацапську ромашку?
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04.06.2022 14:15 Відповісти
Кто вообще пстив цю козу в Україну,зеленский,шо у нас для всякой мацковской мразі відкриті
кордони,як ви вже нажоїли зрадники.
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04.06.2022 14:35 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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04.06.2022 15:16 Відповісти
Я взагалі не розумію, як можливо впускати до України громадян країни, з якою ми воюємо. Це не припустимо хоча б з безпекової точки зору, не говорячи про моральну складову.
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04.06.2022 15:50 Відповісти
пускать... у нас им гражданство дают... а чо? он же бывший типа пропагандист дебилы.
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04.06.2022 16:07 Відповісти
Несчастний случай і діло в шляпі.
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04.06.2022 15:57 Відповісти
Ах ти ж ****! Ніяка ти не родная Одесі! Вбити цю тварюку і тих хто її впустив в Україну!!!!
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04.06.2022 16:00 Відповісти
Заїбав цей зелібибік.коли ця тварюка вже пійде нахрен.гідко дивитися і слухати цю зелену мразоту.
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04.06.2022 16:12 Відповісти
Під час війни до нас заїжджають продажні кацапи і це все за підтримки влади. Зелені курви не можуть ніяк заспокоїтись, все їх звично тягне в Мордор і хоч трохи та нагадити Україні.

Марину Овсянникова, штатный редактор Первого канала.

"Она говорит, что последние годы работала на Первом канале и "занималась кремлевской пропагандой". "И мне сейчас очень стыдно! - говорит Овсянникова. - Стыдно, за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора! Стыдно, за то, что позволяла зомбировать русских людей!"

Работа редактора новостей предполагает постоянную подготовку материалов, на основе которых потом делаются сюжеты, редактуру сценариев, подводок и прочего для ежедневной новостной работы, рассказал Би-би-си бывший редактор Первого канала, знакомый с технологией производства. Он попросил об анонимности.
"Говорить, что ты делаешь механическую работу и не вникаешь в смысл того, что потом будет говориться с экрана, нельзя, конечно, - говорит он. - Я ее лично не знаю, но когда я сам был на Первом, никакой идейной общности там, конечно, не было. Конечно, многие рефлексируют, что они делают - и кому-то это нравится, а кому-то совсем нет. Из тех, кому не нравится - у всех свои границы приемлемого на тему "что я вообще делаю на работе". Видимо, она дошла до точки".

https://www.bbc.com/russian/news-60756254
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04.06.2022 17:19 Відповісти
Гоните эту ТВАРЬ! Она ПРОСТО РАБОТАЛА....
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04.06.2022 17:37 Відповісти
чому цю курву взагалі пустили, ще показати їй всі блокпости і військові об'єкти
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04.06.2022 18:36 Відповісти
Було б дуже феєричним, якби Овсяннікова привезла з собою Скабеєву ...
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04.06.2022 19:05 Відповісти
Нашим гнидам завжди потрібна якась московська дупа щоб вилизати, ще громадянство дали Невзорову щоб віддячити Литві за "Байрактар".(Невзоров в Литві карний злочинець).
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04.06.2022 20:51 Відповісти
Так кисель, бобриха и др пропагандоны тоже ничего лично украинцам не делали... Просто *******...
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06.06.2022 05:47 Відповісти
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