РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14171 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
18 712 53
война (46795) Калифорния (30) помощь (6150) самолет (3328) США (23191)

Американский генерал призывает срочно передать Украине истребители

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

болдуін

Генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии Дэвид Болдуин призвал американских и других западных чиновников рассмотреть возможность как можно скорее передать Украине истребители.

Об этом пишет POLITIC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это также варианты, которые следует изучить как можно скорее", - отметил он.

Болдуин заявил журналистам, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами над запросом Киева к западным странам относительно истребителей, чтобы помочь отразить вторжение России.

По его словам, есть много хорошего в том, что Украина заинтересована в самолетах МиГ, ведь ее пилоты умеют ими управлять. Но если украинцы собираются использовать самолеты западного типа, то возникает вопрос о количестве, типах самолетов, которые могут быть сейчас доступны.

"Мы сначала направляем их на эти истребители, но также обсуждается, какие самолеты понадобятся в будущем (в среднесрочной перспективе, в течение следующих шести месяцев до года, а затем и в долгосрочной перспективе) – какие возможности систем, какие самолеты были бы эффективными, доступными и посильными для них", – продолжает он.

По словам Болдуина, члены Нацгвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными – тренируются вместе в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов.

Читайте также: Украине в разобранном виде передали советские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17, - СМИ

С тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, члены гвардии также помогали составлять запросы Киева в Пентагон относительно вооружения, которое Украина могла бы использовать против российских сил.

Болдуин отметил, что члены Калифорнийской гвардии, в частности, пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы делиться тактикой и идеями.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Без подавлення, знищення ворожої артилерії перелому ситуації на нашу сторону не буде. Стверджував та ще раз буду це стверджувати. Нам потрібно стільки важкої далекобійної зброї та ракет з авіацією, щоб ми могли вдвоє більше наносити удари по ворогу. Діяти треба методами ворога знищуючи міста там де він вже є. Щодо населення яке там перебуває. Там не залишилось УКРАЇНЦІВ - там колаборанти та кацапи яких не жалко. Пора вже по Донецьку валить тисячами снарядів - щоб кацапи тікали біженцями у росію створюючи їм проблеми з їх перебуванням та утримуванням там. До біса цю гуманність. Ми території втрачаємо.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:31
+24
Респект генералу...
показать весь комментарий
04.06.2022 11:28
+16
Кстати, Кравченко, так почему Израиль не помогает оружием Украине? Почему не признает Голодомор геноцидом украинского народа? Читатели ЦН виноваты? 😂🤣😂
показать весь комментарий
04.06.2022 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потом такие, как ты, возмущаются, почему Израиль не помогает Украине оружием.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:41 Ответить
Кстати, Кравченко, так почему Израиль не помогает оружием Украине? Почему не признает Голодомор геноцидом украинского народа? Читатели ЦН виноваты? 😂🤣😂
показать весь комментарий
04.06.2022 11:49 Ответить
Боря ні знаєт,боря проста ріагіруєт на слово жід
показать весь комментарий
04.06.2022 12:03 Ответить
Не ті люди домовляються. От і тягомотина з передачею зброї.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:26 Ответить
Респект генералу...
показать весь комментарий
04.06.2022 11:28 Ответить
Честно говоря нам бы лучше Рсзо и арту, истребители на данный момент не особо нужн
показать весь комментарий
04.06.2022 11:30 Ответить
Російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими ************. Некеровані ********** повсюдно руйнують населені пункти та ведуть до значних жертв серед мирного населення.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3345892
"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні" - йдеться в огляді. Джерело: https://censor.net/ua/n3345892

Дійсно! Нахіба нам ті винищувачі!
показать весь комментарий
04.06.2022 12:17 Ответить
ПВО
показать весь комментарий
04.06.2022 12:21 Ответить
ну откуда ты знаешь что нам нужно? Эксперд ***
показать весь комментарий
04.06.2022 12:26 Ответить
Виступ генерала Болдуіна - добрий знак.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:30 Ответить
Будем надеяться, что это действительно так а не наши чаяния.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:26 Ответить
Без подавлення, знищення ворожої артилерії перелому ситуації на нашу сторону не буде. Стверджував та ще раз буду це стверджувати. Нам потрібно стільки важкої далекобійної зброї та ракет з авіацією, щоб ми могли вдвоє більше наносити удари по ворогу. Діяти треба методами ворога знищуючи міста там де він вже є. Щодо населення яке там перебуває. Там не залишилось УКРАЇНЦІВ - там колаборанти та кацапи яких не жалко. Пора вже по Донецьку валить тисячами снарядів - щоб кацапи тікали біженцями у росію створюючи їм проблеми з їх перебуванням та утримуванням там. До біса цю гуманність. Ми території втрачаємо.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:31 Ответить
абДрістовічу це передай, він найвеличнішому говнокоМАндуючому нарадить
показать весь комментарий
04.06.2022 11:47 Ответить
По-твоему в Запорожской и Херсонской области остались одни коллаборанты? Я живу на оккупированной территории и вижу что ты не прав. Давай твой город расхерачим?
показать весь комментарий
04.06.2022 13:03 Ответить
То кацапський провокатор.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:23 Ответить
Выпей галоперидолу, болезный
показать весь комментарий
04.06.2022 13:05 Ответить
я б тебя сам расхерачил, не жалко
показать весь комментарий
04.06.2022 13:56 Ответить
Розумничка! Справжній генерал
показать весь комментарий
04.06.2022 11:33 Ответить
Начали готовить западное общественное мнение к передаче F-16, а значит через месяца 3 будут уже в небе Украины, вполне возможно, что украинские пилоты где-нибудь в США уже некоторое время обучаются...
показать весь комментарий
04.06.2022 11:38 Ответить
Действующие генералы просто так ничего не говорят...
показать весь комментарий
04.06.2022 11:39 Ответить
об этом давно говорят и генералы рангом повыше, только это никак не влияет, на принимающего решения, уже скоро месяц подписания закона о ленд-лизе и .... и тишина.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:53 Ответить
діючі генерали просто бачать, що ніх"я не робиться, тому й говорять - аби тему допомоги Україні не забули й не забалакали
бо діюча Адміністрація, схоже, вже "поклала" на ту допомогу:

https://www.youtube.com/watch?v=AlX_TgRlZLg
показать весь комментарий
04.06.2022 15:27 Ответить
Лучше F-18, у него 2 двигателя и он более крепкий
показать весь комментарий
04.06.2022 13:18 Ответить
намного важнее авионика и дальность радара
показать весь комментарий
04.06.2022 17:49 Ответить
Більше важкого озброєння, більше!
показать весь комментарий
04.06.2022 11:39 Ответить
100% потрібна далекобійна артилерія та косити від білорусії до Криму одночасно по всьому фронті, щоб не мали куди сховатися.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:41 Ответить
Польша заказала в США 500 ракетных комплексов Hi...,что прибыли в Украину ...крысы путлера в шоке...
показать весь комментарий
04.06.2022 11:41 Ответить
для чого ці роздибендування -- буде арта будем стріляти -- заглядати в зуби не будем
показать весь комментарий
04.06.2022 11:44 Ответить
их в европе всё меньше,надо наших пилотов отправлять тренироваться на на F-16 и МИРАЖАХ
показать весь комментарий
04.06.2022 11:45 Ответить
Так на F-16 чи на.... Міражах?!!! Може ще на Аерокобру пересядемо? Чи малося на увазі всеж Єврофайтер? Чи ми такі багаті, що можемо використовувати різні типи винищувачів?
показать весь комментарий
04.06.2022 12:26 Ответить
польские МИГи пожалуй для нас идеальный вариант, учитывая их модернизацию западной авионикой, даже пжалуй лучше чем F-16 на которые надо переучивать не только пилотов но и технарей
показать весь комментарий
04.06.2022 13:34 Ответить
До поки, Зе-команда при владі( єрмаки, демченкі та інш.) високо- технологічної зброї не дадуть, нажаль...
показать весь комментарий
04.06.2022 11:45 Ответить
Петя не подпускал касапов в Бучу, и мины с Чонгара не переплавлял на шоколад
показать весь комментарий
04.06.2022 12:08 Ответить
А могли вже пару років як самі збирати F-15:

https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
показать весь комментарий
04.06.2022 12:06 Ответить
вот это парень!
показать весь комментарий
04.06.2022 12:20 Ответить
Дэвид-это друг Украины, но к сожалению, решать будут политики.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:21 Ответить
Байден послухай розумну людину.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:39 Ответить
До форумчан. Ленд-ліз розповсюджується тільки на поставки ВПК та інших галузей економіки США. Європейське озброєння треба оплачувати з власних можливостей.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:41 Ответить
де той ленд-ліз, вже майже місяць пройшов
показать весь комментарий
04.06.2022 12:57 Ответить
Одночначно f-16, чем новее модификация, тем лучше, но "даренному коню в зубы не смотрят", поэтому сгодится даже "С/D", конечно желательно "E/F", про "V" (гадюку) думаю, мечтать не стоит! В любом случае это лучше, чем МИГ-29, тем более смолет универсальный не только истребитель, но и штурмовик!
показать весь комментарий
04.06.2022 12:45 Ответить
Генерал США прав. Зачем истребители НАТО ржавеют на складах. Пускай F-15 и F-16, в реальном бою покажут своё превосходство над МиГами, это наилучшая реклама.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:17 Ответить
Віталій Різничук

13 hrs ·

В Сєверодонецке наши?

- Нет!

- Что х#хлы вернули?

- Нет!

- Если не наши и не х#хлы то кто же там?

- Поляки зашли.

Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:33 Ответить
Абсолютно правильно вимагає Болдуін- спочатку винищувачі розчищають небо, тобто заганяють ВКС в нори, знищують радіолокатори ППО та РЕБ, тобто роблять полосу роботи для Байрактарів, штурмовиків, гелікоптерів, ну і далі по плану.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:57 Ответить
Генерал Болдуин прав,нам потрібно все що літае,стріляе,повзае,Їде.наші хлопці це все
усваяют вміг і ще у американців попросити відати 1кг. плутония впіймати януковіча
засунуть йому в дупу і по почті відправити його путіну хай там пукнет во відосік буде.
показать весь комментарий
04.06.2022 14:53 Ответить
Країні б і Фантоми допомогли - не гірші мігів, яких у США гори на утилізацію, головне в товарних кількостях -200-300 шт.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:32 Ответить
в новости важно то, что говорит не отставной, а действующий генерал
показать весь комментарий
04.06.2022 17:53 Ответить
 
 