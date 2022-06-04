Американский генерал призывает срочно передать Украине истребители

Генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии Дэвид Болдуин призвал американских и других западных чиновников рассмотреть возможность как можно скорее передать Украине истребители.

Об этом пишет POLITIC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это также варианты, которые следует изучить как можно скорее", - отметил он.

Болдуин заявил журналистам, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами над запросом Киева к западным странам относительно истребителей, чтобы помочь отразить вторжение России.

По его словам, есть много хорошего в том, что Украина заинтересована в самолетах МиГ, ведь ее пилоты умеют ими управлять. Но если украинцы собираются использовать самолеты западного типа, то возникает вопрос о количестве, типах самолетов, которые могут быть сейчас доступны.

"Мы сначала направляем их на эти истребители, но также обсуждается, какие самолеты понадобятся в будущем (в среднесрочной перспективе, в течение следующих шести месяцев до года, а затем и в долгосрочной перспективе) – какие возможности систем, какие самолеты были бы эффективными, доступными и посильными для них", – продолжает он.

По словам Болдуина, члены Нацгвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными – тренируются вместе в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов.

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С тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, члены гвардии также помогали составлять запросы Киева в Пентагон относительно вооружения, которое Украина могла бы использовать против российских сил.

Болдуин отметил, что члены Калифорнийской гвардии, в частности, пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы делиться тактикой и идеями.