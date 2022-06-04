Американский генерал призывает срочно передать Украине истребители
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генерал-командующий Национальной гвардии Калифорнии Дэвид Болдуин призвал американских и других западных чиновников рассмотреть возможность как можно скорее передать Украине истребители.
Об этом пишет POLITIC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это также варианты, которые следует изучить как можно скорее", - отметил он.
Болдуин заявил журналистам, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами над запросом Киева к западным странам относительно истребителей, чтобы помочь отразить вторжение России.
По его словам, есть много хорошего в том, что Украина заинтересована в самолетах МиГ, ведь ее пилоты умеют ими управлять. Но если украинцы собираются использовать самолеты западного типа, то возникает вопрос о количестве, типах самолетов, которые могут быть сейчас доступны.
"Мы сначала направляем их на эти истребители, но также обсуждается, какие самолеты понадобятся в будущем (в среднесрочной перспективе, в течение следующих шести месяцев до года, а затем и в долгосрочной перспективе) – какие возможности систем, какие самолеты были бы эффективными, доступными и посильными для них", – продолжает он.
По словам Болдуина, члены Нацгвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными – тренируются вместе в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов.
С тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, члены гвардии также помогали составлять запросы Киева в Пентагон относительно вооружения, которое Украина могла бы использовать против российских сил.
Болдуин отметил, что члены Калифорнийской гвардии, в частности, пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы делиться тактикой и идеями.
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Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3345892
"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні" - йдеться в огляді. Джерело: https://censor.net/ua/n3345892
Дійсно! Нахіба нам ті винищувачі!
бо діюча Адміністрація, схоже, вже "поклала" на ту допомогу:
https://www.youtube.com/watch?v=AlX_TgRlZLg
https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
13 hrs ·
В Сєверодонецке наши?
- Нет!
- Что х#хлы вернули?
- Нет!
- Если не наши и не х#хлы то кто же там?
- Поляки зашли.
Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.
усваяют вміг і ще у американців попросити відати 1кг. плутония впіймати януковіча
засунуть йому в дупу і по почті відправити його путіну хай там пукнет во відосік буде.