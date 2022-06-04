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Американський генерал Болдуін закликає терміново передати Україні винищувачі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

болдуін

Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін закликав американських та інших західних чиновників розглянути можливість якомога скоріше передати Україні винищувачі.

Про це пише POLITICO, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"МіГи – найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські чи західні винищувачі – це також варіанти, які слід вивчити якнайшвидше", - зазначив він.

Болдуін заявив журналістам, що американські військові чиновники співпрацюють з українськими колегами над запитом Києва до західних країн щодо винищувачів, щоб допомогти відбити вторгнення Росії.

За його словами, є багато хорошого в тому, що Україна зацікавлена у МіГах, адже її пілоти вміють ними керувати. Але якщо українці збираються використовувати літаки західного типу, то постає питання щодо кількості, типів літаків, які можуть бути зараз доступні.

"Ми спочатку спрямовуємо їх на ці МіГи, але також обговорюється, які літаки знадобляться в майбутньому (у середньостроковій перспективі, протягом наступних шести місяців до року, а потім і в довгостроковій перспективі) – які можливості систем, які літаки були б ефективними, доступними та посильними для них", - продовжує він.

За словами Болдуіна, члени Нацгвардії Каліфорнії мають давні стосунки з українськими військовими – вони тренуються разом у Східній Європі в рамках державного партнерства з 1990-х років.

Також читайте: Україні потрібні винищувачі західного зразка, - Кулеба

Відколи Росія вторглася в Україну 24 лютого, члени гвардії також допомагали складати запити Києва до Пентагону щодо озброєння, яке Україна могла би використовувати проти російських сил.

Болдуін зазначив, що члени Каліфорнійської гвардії, зокрема пілоти, щодня спілкуються з українськими солдатами та льотчиками, щоб ділитися тактикою та ідеями.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Без подавлення, знищення ворожої артилерії перелому ситуації на нашу сторону не буде. Стверджував та ще раз буду це стверджувати. Нам потрібно стільки важкої далекобійної зброї та ракет з авіацією, щоб ми могли вдвоє більше наносити удари по ворогу. Діяти треба методами ворога знищуючи міста там де він вже є. Щодо населення яке там перебуває. Там не залишилось УКРАЇНЦІВ - там колаборанти та кацапи яких не жалко. Пора вже по Донецьку валить тисячами снарядів - щоб кацапи тікали біженцями у росію створюючи їм проблеми з їх перебуванням та утримуванням там. До біса цю гуманність. Ми території втрачаємо.
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04.06.2022 11:31
+24
Респект генералу...
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04.06.2022 11:28
+16
Кстати, Кравченко, так почему Израиль не помогает оружием Украине? Почему не признает Голодомор геноцидом украинского народа? Читатели ЦН виноваты? 😂🤣😂
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04.06.2022 11:49
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А потом такие, как ты, возмущаются, почему Израиль не помогает Украине оружием.
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04.06.2022 11:41 Відповісти
Кстати, Кравченко, так почему Израиль не помогает оружием Украине? Почему не признает Голодомор геноцидом украинского народа? Читатели ЦН виноваты? 😂🤣😂
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04.06.2022 11:49 Відповісти
Боря ні знаєт,боря проста ріагіруєт на слово жід
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04.06.2022 12:03 Відповісти
Не ті люди домовляються. От і тягомотина з передачею зброї.
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04.06.2022 11:26 Відповісти
Респект генералу...
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04.06.2022 11:28 Відповісти
Честно говоря нам бы лучше Рсзо и арту, истребители на данный момент не особо нужн
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04.06.2022 11:30 Відповісти
Російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими ************. Некеровані ********** повсюдно руйнують населені пункти та ведуть до значних жертв серед мирного населення.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3345892
"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні" - йдеться в огляді. Джерело: https://censor.net/ua/n3345892

Дійсно! Нахіба нам ті винищувачі!
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04.06.2022 12:17 Відповісти
ПВО
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04.06.2022 12:21 Відповісти
ну откуда ты знаешь что нам нужно? Эксперд ***
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04.06.2022 12:26 Відповісти
Виступ генерала Болдуіна - добрий знак.
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04.06.2022 11:30 Відповісти
Будем надеяться, что это действительно так а не наши чаяния.
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04.06.2022 12:26 Відповісти
Без подавлення, знищення ворожої артилерії перелому ситуації на нашу сторону не буде. Стверджував та ще раз буду це стверджувати. Нам потрібно стільки важкої далекобійної зброї та ракет з авіацією, щоб ми могли вдвоє більше наносити удари по ворогу. Діяти треба методами ворога знищуючи міста там де він вже є. Щодо населення яке там перебуває. Там не залишилось УКРАЇНЦІВ - там колаборанти та кацапи яких не жалко. Пора вже по Донецьку валить тисячами снарядів - щоб кацапи тікали біженцями у росію створюючи їм проблеми з їх перебуванням та утримуванням там. До біса цю гуманність. Ми території втрачаємо.
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04.06.2022 11:31 Відповісти
абДрістовічу це передай, він найвеличнішому говнокоМАндуючому нарадить
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04.06.2022 11:47 Відповісти
По-твоему в Запорожской и Херсонской области остались одни коллаборанты? Я живу на оккупированной территории и вижу что ты не прав. Давай твой город расхерачим?
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04.06.2022 13:03 Відповісти
То кацапський провокатор.
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04.06.2022 13:23 Відповісти
Выпей галоперидолу, болезный
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04.06.2022 13:05 Відповісти
я б тебя сам расхерачил, не жалко
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04.06.2022 13:56 Відповісти
Розумничка! Справжній генерал
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04.06.2022 11:33 Відповісти
Начали готовить западное общественное мнение к передаче F-16, а значит через месяца 3 будут уже в небе Украины, вполне возможно, что украинские пилоты где-нибудь в США уже некоторое время обучаются...
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04.06.2022 11:38 Відповісти
Действующие генералы просто так ничего не говорят...
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04.06.2022 11:39 Відповісти
об этом давно говорят и генералы рангом повыше, только это никак не влияет, на принимающего решения, уже скоро месяц подписания закона о ленд-лизе и .... и тишина.
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04.06.2022 12:53 Відповісти
діючі генерали просто бачать, що ніх"я не робиться, тому й говорять - аби тему допомоги Україні не забули й не забалакали
бо діюча Адміністрація, схоже, вже "поклала" на ту допомогу:

https://www.youtube.com/watch?v=AlX_TgRlZLg
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04.06.2022 15:27 Відповісти
Лучше F-18, у него 2 двигателя и он более крепкий
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04.06.2022 13:18 Відповісти
намного важнее авионика и дальность радара
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04.06.2022 17:49 Відповісти
Більше важкого озброєння, більше!
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04.06.2022 11:39 Відповісти
100% потрібна далекобійна артилерія та косити від білорусії до Криму одночасно по всьому фронті, щоб не мали куди сховатися.
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04.06.2022 11:41 Відповісти
Польша заказала в США 500 ракетных комплексов Hi...,что прибыли в Украину ...крысы путлера в шоке...
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04.06.2022 11:41 Відповісти
для чого ці роздибендування -- буде арта будем стріляти -- заглядати в зуби не будем
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04.06.2022 11:44 Відповісти
их в европе всё меньше,надо наших пилотов отправлять тренироваться на на F-16 и МИРАЖАХ
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04.06.2022 11:45 Відповісти
Так на F-16 чи на.... Міражах?!!! Може ще на Аерокобру пересядемо? Чи малося на увазі всеж Єврофайтер? Чи ми такі багаті, що можемо використовувати різні типи винищувачів?
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04.06.2022 12:26 Відповісти
польские МИГи пожалуй для нас идеальный вариант, учитывая их модернизацию западной авионикой, даже пжалуй лучше чем F-16 на которые надо переучивать не только пилотов но и технарей
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04.06.2022 13:34 Відповісти
До поки, Зе-команда при владі( єрмаки, демченкі та інш.) високо- технологічної зброї не дадуть, нажаль...
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04.06.2022 11:45 Відповісти
Петя не подпускал касапов в Бучу, и мины с Чонгара не переплавлял на шоколад
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04.06.2022 12:08 Відповісти
А могли вже пару років як самі збирати F-15:

https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
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04.06.2022 12:06 Відповісти
вот это парень!
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04.06.2022 12:20 Відповісти
Дэвид-это друг Украины, но к сожалению, решать будут политики.
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04.06.2022 12:21 Відповісти
Байден послухай розумну людину.
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04.06.2022 12:39 Відповісти
До форумчан. Ленд-ліз розповсюджується тільки на поставки ВПК та інших галузей економіки США. Європейське озброєння треба оплачувати з власних можливостей.
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04.06.2022 12:41 Відповісти
де той ленд-ліз, вже майже місяць пройшов
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04.06.2022 12:57 Відповісти
Одночначно f-16, чем новее модификация, тем лучше, но "даренному коню в зубы не смотрят", поэтому сгодится даже "С/D", конечно желательно "E/F", про "V" (гадюку) думаю, мечтать не стоит! В любом случае это лучше, чем МИГ-29, тем более смолет универсальный не только истребитель, но и штурмовик!
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04.06.2022 12:45 Відповісти
Генерал США прав. Зачем истребители НАТО ржавеют на складах. Пускай F-15 и F-16, в реальном бою покажут своё превосходство над МиГами, это наилучшая реклама.
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04.06.2022 13:17 Відповісти
Віталій Різничук

13 hrs ·

В Сєверодонецке наши?

- Нет!

- Что х#хлы вернули?

- Нет!

- Если не наши и не х#хлы то кто же там?

- Поляки зашли.

Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.
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04.06.2022 13:33 Відповісти
Абсолютно правильно вимагає Болдуін- спочатку винищувачі розчищають небо, тобто заганяють ВКС в нори, знищують радіолокатори ППО та РЕБ, тобто роблять полосу роботи для Байрактарів, штурмовиків, гелікоптерів, ну і далі по плану.
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04.06.2022 13:57 Відповісти
Генерал Болдуин прав,нам потрібно все що літае,стріляе,повзае,Їде.наші хлопці це все
усваяют вміг і ще у американців попросити відати 1кг. плутония впіймати януковіча
засунуть йому в дупу і по почті відправити його путіну хай там пукнет во відосік буде.
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04.06.2022 14:53 Відповісти
Країні б і Фантоми допомогли - не гірші мігів, яких у США гори на утилізацію, головне в товарних кількостях -200-300 шт.
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04.06.2022 15:32 Відповісти
в новости важно то, что говорит не отставной, а действующий генерал
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04.06.2022 17:53 Відповісти
 
 