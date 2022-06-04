"В приоритете заказ Украины": Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии
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Дата поставки последних восьми заказанных гаубиц Zuzana 2 в Вооруженные силы Словацкой Республики пока неизвестна. В правительстве отметили, что приоритет предоставляется любым последующим заказам Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Aktuality.
"Невозможно назвать дату, когда остальные 8 единиц гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - отметила представитель Министерства обороны Словацкой Республики Мартина Коваль Какащикова.
Закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством Словакии в 2018 году во время пребывания в должности министра обороны Петра Гайдоша. Из-за пандемии дату доставки несколько раз переносили. Последние восемь штук сначала должны были быть доставлены к середине декабря 2022 года.
На этой неделе стало известно, что Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок Zuzana 2. Украинские военные сейчас проходят обучение на этих гаубицах.
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дальність 39 км
Гей, слов'яни, наше слово
Піснею лунає
І не стихне, доки серце
За народ страждає
Дух слов'янський живе вічно
В нас він не погасне
Злої сили біснування
Проти нас завчасне
Наше слово дав Господь нам
На те Його воля
Хто примусить пісню нашу
Змовкнути у полі?
Проти нас хоч світ повстане
Але нам те марно
З нами Бог наш, хто не з нами-
Згине той безславно.
Польща, Україна, Литва, Словаччина, Чехія, Білорусь
мокшани з ліверними ковбасами будуть ридати...
Пожелаем нынешним лидерам Словакии выдержать этот наезд ‼️‼️
був я у Словаччині, живуть бідно (у прівнянні з європою), але люди дуже приємні, гостинні та розумні!
Шольців і Мокронів треба мордою в гівно тикати постійно
ласковый мишкасвиноцабака...
Тепер буду вболівати за Петру Вилхову (раніше був за Мікаелу Шифрін).