"В приоритете заказ Украины": Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии

Дата поставки последних восьми заказанных гаубиц Zuzana 2 в Вооруженные силы Словацкой Республики пока неизвестна. В правительстве отметили, что приоритет предоставляется любым последующим заказам Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Aktuality.

"Невозможно назвать дату, когда остальные 8 единиц гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - отметила представитель Министерства обороны Словацкой Республики Мартина Коваль Какащикова.

Закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством Словакии в 2018 году во время пребывания в должности министра обороны Петра Гайдоша. Из-за пандемии дату доставки несколько раз переносили. Последние восемь штук сначала должны были быть доставлены к середине декабря 2022 года.

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На этой неделе стало известно, что Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок Zuzana 2. Украинские военные сейчас проходят обучение на этих гаубицах.