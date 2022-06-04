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"В приоритете заказ Украины": Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

словаччина,гаубиці

Дата поставки последних восьми заказанных гаубиц Zuzana 2 в Вооруженные силы Словацкой Республики пока неизвестна. В правительстве отметили, что приоритет предоставляется любым последующим заказам Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Aktuality.

"Невозможно назвать дату, когда остальные 8 единиц гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - отметила представитель Министерства обороны Словацкой Республики Мартина Коваль Какащикова.

Закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством Словакии в 2018 году во время пребывания в должности министра обороны Петра Гайдоша. Из-за пандемии дату доставки несколько раз переносили. Последние восемь штук сначала должны были быть доставлены к середине декабря 2022 года.

Читайте также: Словакия передаст Украине 8 САУ Zuzana 2, - министр обороны Най

На этой неделе стало известно, что Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок Zuzana 2. Украинские военные сейчас проходят обучение на этих гаубицах.
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Топ комментарии
+34
Дякуємо, справжні друзі!
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04.06.2022 13:17
+31
Щиро дякуємо.
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04.06.2022 13:17
+28
Хоть некоторые понимают что если не дадут сейчас Украине оружия то самим потом оно уже не поможет
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04.06.2022 13:19
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Щиро дякуємо.
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04.06.2022 13:17 Ответить
155 mm ShKH Zuzana 2 Модернізація першої версії шляхом встановлення ствола 52 калібрів завдовжки,

дальність 39 км
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04.06.2022 15:23 Ответить
Дякуємо, справжні друзі!
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04.06.2022 13:17 Ответить
це якраз показник хто словянські народи..а не ті...от маємо бьратьєв --бєларусів і рускє ,що кричали "міжебратья" "славянє"
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04.06.2022 13:32 Ответить
Гей, слов'яни

Гей, слов'яни, наше слово
Піснею лунає
І не стихне, доки серце
За народ страждає

Дух слов'янський живе вічно
В нас він не погасне
Злої сили біснування
Проти нас завчасне

Наше слово дав Господь нам
На те Його воля
Хто примусить пісню нашу
Змовкнути у полі?

Проти нас хоч світ повстане
Але нам те марно
З нами Бог наш, хто не з нами-
Згине той безславно.
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04.06.2022 15:25 Ответить
Річ Посполита 2:

Польща, Україна, Литва, Словаччина, Чехія, Білорусь

мокшани з ліверними ковбасами будуть ридати...
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04.06.2022 15:27 Ответить
білорусь, тільки після деокупації парашею
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04.06.2022 15:40 Ответить
Хоть некоторые понимают что если не дадут сейчас Украине оружия то самим потом оно уже не поможет
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04.06.2022 13:19 Ответить
У співвідношенні можливості/надали словаки, певно, на першому місці за якістю і кількістю допомоги для нас
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04.06.2022 13:19 Ответить
Іспанія теж..без пафосу .. і шуму..передає нам щось..і не піариться.. от Португалія не памятаю..здається теж щось передають
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04.06.2022 13:29 Ответить
Ого словаки разошлись не на шутку, большое спасибо за усилия, в отличии от некоторых со столицей в Берлине, которые всё никак не определятся в этой жизни. Словакию кстати надо не забыть в дальнейших наших военных заказах и восстановлении страны
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04.06.2022 13:19 Ответить
Правильно розставити приоритети це велике мистецтво!
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04.06.2022 13:20 Ответить
Наверно потому, что там было создано масса российских консерв на всех уровнях, которые задерживают поставки на каждом шагу
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04.06.2022 13:32 Ответить
гудбай боярыня...!
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04.06.2022 13:47 Ответить
а чию зброю вони дають ?
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04.06.2022 13:52 Ответить
Тю , а може краще дорогу ще якусь собі збудували би ? Щось у вас не ті пріоритети (Сарказм)
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04.06.2022 13:22 Ответить
Ну как же этим не восхищаться!
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04.06.2022 13:25 Ответить
Пророссийские силы в Словакии ( бывший премьер - коррупционер Фицо) пытается сделать внеочередные выборы и взять власть в руки . Он выступал против НАТО И ПОМОЩИ УКРАИНЕ ( второй выкормыш раши вроде Орбана)
Пожелаем нынешним лидерам Словакии выдержать этот наезд ‼️‼️
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04.06.2022 13:26 Ответить
вони витримають!
був я у Словаччині, живуть бідно (у прівнянні з європою), але люди дуже приємні, гостинні та розумні!
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04.06.2022 15:44 Ответить
но любят кацев...или любили
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04.06.2022 15:51 Ответить
це взагалі..я в шоці..словаки собі залишають старі Сусанни а Україні передають *******..при цьому ,що Словаччина маленька країна ..А ті йоані Шольци і Мокрони ,хіба що киздять...
Шольців і Мокронів треба мордою в гівно тикати постійно
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04.06.2022 13:27 Ответить
Від Мокрона, як ти кажеш, надійшли САУ Цезар і зараз мочуть кацапню.
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04.06.2022 13:33 Ответить
Цезарь самоходка бомба. Спасибо Франции!
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04.06.2022 15:07 Ответить
Правильно. Набери в рот гімна і плюнь їм в морду.
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04.06.2022 14:45 Ответить
А ми готувались до шашаликів...
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04.06.2022 13:30 Ответить
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04.06.2022 13:38 Ответить
197 см, 180 кг vs 170 см, 67 кг
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04.06.2022 14:55 Ответить
Дружній народ, дякуемо
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04.06.2022 13:40 Ответить
до свидания ласковый мишка свиноцабака...
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04.06.2022 13:51 Ответить
Кому там з забороною в'їзду до Словаччини треба терміново надати громадянство? Ну, як невзорову подяку за плювок литовцям - ті ж самі себе розстрілювали і давили танками біля вільнюської телевежі, так, ляксандр глєбичь
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04.06.2022 13:52 Ответить
Відчуйте різницю називається , на фоні угорщини чи тих же німців
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04.06.2022 13:53 Ответить
Приоритет понятен - если сегодня не помочь Укране, завтра - нужно будет выполнять заказ-приказание московитов
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04.06.2022 13:53 Ответить
Най Вам Бог помагат братове.
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04.06.2022 14:17 Ответить
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04.06.2022 14:22 Ответить
Словаки! Дякуємо!!!
Тепер буду вболівати за Петру Вилхову (раніше був за Мікаелу Шифрін).
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04.06.2022 14:37 Ответить
Друзі і брати пізнаються в біді.
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04.06.2022 14:37 Ответить
Питання, як допоміг армії Зеленський і Коломойський?
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04.06.2022 14:41 Ответить
Щиро дякую!
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04.06.2022 14:43 Ответить
Спасибо нашим братьям союзникам! Мы об этой помощи никогда не забудем!
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04.06.2022 15:09 Ответить
С учетом того сколько той Словакии, они очень серьёзно помогают, нут страны Балтии в целом тоже. Люксембург опять же, внизапна!?
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04.06.2022 16:11 Ответить
 
 