"У пріоритеті замовлення України": Словаччина відклала постачання гаубиць власній армії

Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana 2 до Збройних сил Словацької Республіки поки невідома. В уряді зазначили, що пріоритет надається будь-яким подальшим замовленням України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Aktuality.

"Неможливо визначити час, коли решта 8 одиниць гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет", - зазначила речниця Міністерства оборони Словацької Республіки Мартіна Коваль Какащикова.

Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом Словаччини у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук спочатку повинні були бути доставлені до середини грудня 2022 року.



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Цього тижня стало відомо, що Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2. Українські військові зараз проходять навчання на цих гаубицях.