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"У пріоритеті замовлення України": Словаччина відклала постачання гаубиць власній армії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

словаччина,гаубиці

Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana 2 до Збройних сил Словацької Республіки поки невідома. В уряді зазначили, що пріоритет надається будь-яким подальшим замовленням України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Aktuality.

"Неможливо визначити час, коли решта 8 одиниць гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет", - зазначила речниця Міністерства оборони Словацької Республіки Мартіна Коваль Какащикова.

Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом Словаччини у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук спочатку повинні були бути доставлені до середини грудня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина передасть Україні 8 САУ Zuzana 2, - міністр оборони Най

Цього тижня стало відомо, що Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2. Українські військові зараз проходять навчання на цих гаубицях. 
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Топ коментарі
+34
Дякуємо, справжні друзі!
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04.06.2022 13:17
+31
Щиро дякуємо.
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04.06.2022 13:17
+28
Хоть некоторые понимают что если не дадут сейчас Украине оружия то самим потом оно уже не поможет
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04.06.2022 13:19
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Щиро дякуємо.
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04.06.2022 13:17 Відповісти
155 mm ShKH Zuzana 2 Модернізація першої версії шляхом встановлення ствола 52 калібрів завдовжки,

дальність 39 км
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04.06.2022 15:23 Відповісти
Дякуємо, справжні друзі!
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04.06.2022 13:17 Відповісти
це якраз показник хто словянські народи..а не ті...от маємо бьратьєв --бєларусів і рускє ,що кричали "міжебратья" "славянє"
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04.06.2022 13:32 Відповісти
Гей, слов'яни

Гей, слов'яни, наше слово
Піснею лунає
І не стихне, доки серце
За народ страждає

Дух слов'янський живе вічно
В нас він не погасне
Злої сили біснування
Проти нас завчасне

Наше слово дав Господь нам
На те Його воля
Хто примусить пісню нашу
Змовкнути у полі?

Проти нас хоч світ повстане
Але нам те марно
З нами Бог наш, хто не з нами-
Згине той безславно.
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04.06.2022 15:25 Відповісти
Річ Посполита 2:

Польща, Україна, Литва, Словаччина, Чехія, Білорусь

мокшани з ліверними ковбасами будуть ридати...
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04.06.2022 15:27 Відповісти
білорусь, тільки після деокупації парашею
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04.06.2022 15:40 Відповісти
Хоть некоторые понимают что если не дадут сейчас Украине оружия то самим потом оно уже не поможет
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04.06.2022 13:19 Відповісти
У співвідношенні можливості/надали словаки, певно, на першому місці за якістю і кількістю допомоги для нас
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04.06.2022 13:19 Відповісти
Іспанія теж..без пафосу .. і шуму..передає нам щось..і не піариться.. от Португалія не памятаю..здається теж щось передають
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04.06.2022 13:29 Відповісти
Ого словаки разошлись не на шутку, большое спасибо за усилия, в отличии от некоторых со столицей в Берлине, которые всё никак не определятся в этой жизни. Словакию кстати надо не забыть в дальнейших наших военных заказах и восстановлении страны
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04.06.2022 13:19 Відповісти
Правильно розставити приоритети це велике мистецтво!
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04.06.2022 13:20 Відповісти
Наверно потому, что там было создано масса российских консерв на всех уровнях, которые задерживают поставки на каждом шагу
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04.06.2022 13:32 Відповісти
гудбай боярыня...!
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04.06.2022 13:47 Відповісти
а чию зброю вони дають ?
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04.06.2022 13:52 Відповісти
Тю , а може краще дорогу ще якусь собі збудували би ? Щось у вас не ті пріоритети (Сарказм)
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04.06.2022 13:22 Відповісти
Ну как же этим не восхищаться!
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04.06.2022 13:25 Відповісти
Пророссийские силы в Словакии ( бывший премьер - коррупционер Фицо) пытается сделать внеочередные выборы и взять власть в руки . Он выступал против НАТО И ПОМОЩИ УКРАИНЕ ( второй выкормыш раши вроде Орбана)
Пожелаем нынешним лидерам Словакии выдержать этот наезд ‼️‼️
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04.06.2022 13:26 Відповісти
вони витримають!
був я у Словаччині, живуть бідно (у прівнянні з європою), але люди дуже приємні, гостинні та розумні!
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04.06.2022 15:44 Відповісти
но любят кацев...или любили
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04.06.2022 15:51 Відповісти
це взагалі..я в шоці..словаки собі залишають старі Сусанни а Україні передають *******..при цьому ,що Словаччина маленька країна ..А ті йоані Шольци і Мокрони ,хіба що киздять...
Шольців і Мокронів треба мордою в гівно тикати постійно
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04.06.2022 13:27 Відповісти
Від Мокрона, як ти кажеш, надійшли САУ Цезар і зараз мочуть кацапню.
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04.06.2022 13:33 Відповісти
Цезарь самоходка бомба. Спасибо Франции!
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04.06.2022 15:07 Відповісти
Правильно. Набери в рот гімна і плюнь їм в морду.
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04.06.2022 14:45 Відповісти
А ми готувались до шашаликів...
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04.06.2022 13:30 Відповісти
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04.06.2022 13:38 Відповісти
197 см, 180 кг vs 170 см, 67 кг
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04.06.2022 14:55 Відповісти
Дружній народ, дякуемо
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04.06.2022 13:40 Відповісти
до свидания ласковый мишка свиноцабака...
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04.06.2022 13:51 Відповісти
Кому там з забороною в'їзду до Словаччини треба терміново надати громадянство? Ну, як невзорову подяку за плювок литовцям - ті ж самі себе розстрілювали і давили танками біля вільнюської телевежі, так, ляксандр глєбичь
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04.06.2022 13:52 Відповісти
Відчуйте різницю називається , на фоні угорщини чи тих же німців
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04.06.2022 13:53 Відповісти
Приоритет понятен - если сегодня не помочь Укране, завтра - нужно будет выполнять заказ-приказание московитов
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04.06.2022 13:53 Відповісти
Най Вам Бог помагат братове.
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04.06.2022 14:17 Відповісти
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04.06.2022 14:22 Відповісти
Словаки! Дякуємо!!!
Тепер буду вболівати за Петру Вилхову (раніше був за Мікаелу Шифрін).
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04.06.2022 14:37 Відповісти
Друзі і брати пізнаються в біді.
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04.06.2022 14:37 Відповісти
Питання, як допоміг армії Зеленський і Коломойський?
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04.06.2022 14:41 Відповісти
Щиро дякую!
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04.06.2022 14:43 Відповісти
Спасибо нашим братьям союзникам! Мы об этой помощи никогда не забудем!
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04.06.2022 15:09 Відповісти
С учетом того сколько той Словакии, они очень серьёзно помогают, нут страны Балтии в целом тоже. Люксембург опять же, внизапна!?
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04.06.2022 16:11 Відповісти
 
 