"У пріоритеті замовлення України": Словаччина відклала постачання гаубиць власній армії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana 2 до Збройних сил Словацької Республіки поки невідома. В уряді зазначили, що пріоритет надається будь-яким подальшим замовленням України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Aktuality.
"Неможливо визначити час, коли решта 8 одиниць гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет", - зазначила речниця Міністерства оборони Словацької Республіки Мартіна Коваль Какащикова.
Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом Словаччини у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук спочатку повинні були бути доставлені до середини грудня 2022 року.
Цього тижня стало відомо, що Словаччина передасть Україні вісім самохідних артустановок Zuzana 2. Українські військові зараз проходять навчання на цих гаубицях.
Будь ласка, зачекайте...
дальність 39 км
Гей, слов'яни, наше слово
Піснею лунає
І не стихне, доки серце
За народ страждає
Дух слов'янський живе вічно
В нас він не погасне
Злої сили біснування
Проти нас завчасне
Наше слово дав Господь нам
На те Його воля
Хто примусить пісню нашу
Змовкнути у полі?
Проти нас хоч світ повстане
Але нам те марно
З нами Бог наш, хто не з нами-
Згине той безславно.
Польща, Україна, Литва, Словаччина, Чехія, Білорусь
мокшани з ліверними ковбасами будуть ридати...
Пожелаем нынешним лидерам Словакии выдержать этот наезд ‼️‼️
був я у Словаччині, живуть бідно (у прівнянні з європою), але люди дуже приємні, гостинні та розумні!
Шольців і Мокронів треба мордою в гівно тикати постійно
ласковый мишкасвиноцабака...
Тепер буду вболівати за Петру Вилхову (раніше був за Мікаелу Шифрін).