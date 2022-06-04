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Воины воздушного командования "Південь" сбили вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

беспилотник,форпост

4 июня воины воздушного командования "Південь" сбили вражеский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Південь".

"4 июня воины воздушного командования "Південь" записали на свой счет еще один сбитый вражеский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост". Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине! ", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 3 июня наша авиация уничтожила более 20 единиц вражеской техники, а подразделения ПВО сбили ракету и 3 беспилотника, - Воздушные силы

Автор: Анастасія Потіха
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дякуємо!
збивайте все чуже і вороже!! ібо нєхєр !!!!
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04.06.2022 14:01 Ответить
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04.06.2022 14:37 Ответить
Я думав що це зробив Янукович та Зеленський. Сарказм.
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04.06.2022 14:39 Ответить
Редактори! Восьмий рік війни, ну можна хоть чомусь навчитися?!!! Чи вас в Гуглі забанили? З яких пір БПЛА "Фортпост"став "ударним"? Він когось в голову вдарив?
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04.06.2022 14:57 Ответить
впав на когось певне)))
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05.06.2022 00:38 Ответить
~$7 млн!
thank you for the amazing job!
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04.06.2022 15:04 Ответить
 
 