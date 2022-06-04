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Воины воздушного командования "Південь" сбили вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
4 июня воины воздушного командования "Південь" сбили вражеский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Південь".
"4 июня воины воздушного командования "Південь" записали на свой счет еще один сбитый вражеский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост". Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине! ", – говорится в сообщении.
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збивайте все чуже і вороже!! ібо нєхєр !!!!
thank you for the amazing job!