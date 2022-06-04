УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4621 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 661 6
армія РФ (13489) безпілотник (2094) війна (56511) Одеська область (2492)

Воїни повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Форпост"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

беспилотник,форпост

4 червня воїни повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"4 червня воїни повітряного командування "Південь" записали на свій рахунок ще один збитий ворожий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост". Повітряна ціль, яка виконувала завдання розвідки чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Нищимо ворога і його задуми! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також: За 3 червня наша авіація знищила більше 20 одиниць ворожої техніки, а підрозділи ППО збили ракету та 3 безпілотники, - Повітряні Сили

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякуємо!
збивайте все чуже і вороже!! ібо нєхєр !!!!
показати весь коментар
04.06.2022 14:01 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2022 14:37 Відповісти
Я думав що це зробив Янукович та Зеленський. Сарказм.
показати весь коментар
04.06.2022 14:39 Відповісти
Редактори! Восьмий рік війни, ну можна хоть чомусь навчитися?!!! Чи вас в Гуглі забанили? З яких пір БПЛА "Фортпост"став "ударним"? Він когось в голову вдарив?
показати весь коментар
04.06.2022 14:57 Відповісти
впав на когось певне)))
показати весь коментар
05.06.2022 00:38 Відповісти
~$7 млн!
thank you for the amazing job!
показати весь коментар
04.06.2022 15:04 Відповісти
 
 