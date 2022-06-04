Харьковчане смогут узнать информацию о повреждении домов в чат-боте

Для жителей Харькова, эвакуировавшихся в более безопасные регионы, создали Telegram-бот с информацией о повреждении домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Мы запускаем чат-бот для тех, кто еще не вернулся в Харьков и хочет узнать, в пригодном ли для жилья состоянии их дом. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать – пострадало ли ваше жилье. Если да – то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Исходя из полученных данных, вы сможете принять взвешенное решение - возвращаться ли в Харьков", - отметил Терехов.

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Мэр добавил, что разрушения в Харькове глобальные, и соответствующие службы не успели обследовать все дома, поврежденные российской армией. В таком случае нужно подождать несколько дней и сформировать запрос снова.

Ознакомиться с ботом можно по ссылке.