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Новости Война в Украине
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обстрел (20205) Харьков (6522) Терехов (201) чат-бот (18) разрушение (124)

Харьковчане смогут узнать информацию о повреждении домов в чат-боте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Для жителей Харькова, эвакуировавшихся в более безопасные регионы, создали Telegram-бот с информацией о повреждении домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Мы запускаем чат-бот для тех, кто еще не вернулся в Харьков и хочет узнать, в пригодном ли для жилья состоянии их дом. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать – пострадало ли ваше жилье. Если да – то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Исходя из полученных данных, вы сможете принять взвешенное решение - возвращаться ли в Харьков", - отметил Терехов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки на Харьковщине произошло 7 пожаров, вызванных обстрелами, - ГСЧС

Мэр добавил, что разрушения в Харькове глобальные, и соответствующие службы не успели обследовать все дома, поврежденные российской армией. В таком случае нужно подождать несколько дней и сформировать запрос снова.

Ознакомиться с ботом можно по ссылке.
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ну да.
туди ще додадуться кацапи і будуть стріляти в уцілілі будинки.
чудова ідея !
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04.06.2022 15:35 Ответить
Наши подразделения отходят - террорист Гиркин про Северодонецк.
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04.06.2022 15:42 Ответить
Не могут.
У меня чат-бот нихрена не выдаёт при любом вводе инфы.
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04.06.2022 15:45 Ответить
заїбісь.... це дуже круто... прям ажжжж.. А зробити так що б срані москалі не могли нічого пошкодити??????!!!!
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04.06.2022 17:37 Ответить
 
 