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Харків'яни зможуть дізнатись інформацію про пошкодження будинків у чат-боті

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Для жителів Харкова, які евакуювалися у безпечніші регіони, створили Telegram-бот з інформацією про пошкодження будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Ми запускаємо чат-ботдля тих, хто ще не повернувся до Харкова і хоче дізнатися, чи у придатному для житла стані їхній будинок. Пройшовши дуже просту реєстрацію, ви зможете дізнатися – чи постраждало ваше житло. Якщо так – то наскільки. Чи є у домі електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх, вхідні групи. Виходячи з отриманих даних, ви зможете прийняти для себе виважене рішення - чи повертатися до Харкова", - зазначив Терехов.

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Міський голова додав, що руйнування у Харкові глобальні і відповідні служби не встигли обстежити усі будинки, пошкоджені російською армією. У такому випадку потрібно почекати декілька днів і сформувати запит знову.

Ознайомитись з ботом можна за посиланням.
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ну да.
туди ще додадуться кацапи і будуть стріляти в уцілілі будинки.
чудова ідея !
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04.06.2022 15:35 Відповісти
Наши подразделения отходят - террорист Гиркин про Северодонецк.
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04.06.2022 15:42 Відповісти
Не могут.
У меня чат-бот нихрена не выдаёт при любом вводе инфы.
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04.06.2022 15:45 Відповісти
заїбісь.... це дуже круто... прям ажжжж.. А зробити так що б срані москалі не могли нічого пошкодити??????!!!!
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04.06.2022 17:37 Відповісти
 
 