Харків'яни зможуть дізнатись інформацію про пошкодження будинків у чат-боті

Для жителів Харкова, які евакуювалися у безпечніші регіони, створили Telegram-бот з інформацією про пошкодження будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Ми запускаємо чат-ботдля тих, хто ще не повернувся до Харкова і хоче дізнатися, чи у придатному для житла стані їхній будинок. Пройшовши дуже просту реєстрацію, ви зможете дізнатися – чи постраждало ваше житло. Якщо так – то наскільки. Чи є у домі електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх, вхідні групи. Виходячи з отриманих даних, ви зможете прийняти для себе виважене рішення - чи повертатися до Харкова", - зазначив Терехов.

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Міський голова додав, що руйнування у Харкові глобальні і відповідні служби не встигли обстежити усі будинки, пошкоджені російською армією. У такому випадку потрібно почекати декілька днів і сформувати запит знову.

Ознайомитись з ботом можна за посиланням.