Папа Римский ждет подходящего момента, чтобы посетить Украину, - СМИ
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Папа Римский Франциск заявил, что намерен приехать в Украину с рабочим визитом. Визит понтифика, по его словам, состоится в подходящий момент.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA.
"Я хотел бы поехать в Украину, но должен ждать подходящего момента", - сказал Папа, отвечая на вопрос украинского ребенка на встрече с группой молодых людей, которая состоялась во дворе Сан-Дамасо.
Понтифик добавил, что вскоре встретится с представителями украинских властей, чтобы выяснить, возможно ли это.
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чекистского гундяева.
Я просто уявляю..сцену..Поле бою...папа весь в білому попереду а кардинали в червоних мантіях...супер мішені для куль і снарядів
Сиди рівно і закрийся.
Треба було тоді приїзджати і ставати на коліна перед кацапами і молитись за їхні душі. Та і взагалі, приїхати до нас завжди слушно і завжди час. І головне їхати на передові і розмовляти з кацапами. А то і час не слушний і мотиву немає.
Встид та й годі.