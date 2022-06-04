Папа Римський чекає слушного моменту, щоб завітати в Україну, - ЗМІ
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Папа Римський Франциск заявив, що має намір приїхати в Україну з робочим візитом. Візит понтифіка, за його словами, відбудеться у слушний момент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.
"Я хотів би поїхати в Україну, але мушу чекати слушного моменту", – сказав Папа, відповідаючи на запитання української дитини на зустрічі з групою молодих людей, яка відбулася у дворі Сан-Дамасо.
Понтифік додав, що незабаром зустрінеться з пердсавниками української влади, щоб з'ясувати, чи можливо це.
Топ коментарі
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+9 Adalet
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+9 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.06.2022 16:15
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Будь ласка, зачекайте...
чекистского гундяева.
Я просто уявляю..сцену..Поле бою...папа весь в білому попереду а кардинали в червоних мантіях...супер мішені для куль і снарядів
Сиди рівно і закрийся.
Треба було тоді приїзджати і ставати на коліна перед кацапами і молитись за їхні душі. Та і взагалі, приїхати до нас завжди слушно і завжди час. І головне їхати на передові і розмовляти з кацапами. А то і час не слушний і мотиву немає.
Встид та й годі.