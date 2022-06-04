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Папа Римський чекає слушного моменту, щоб завітати в Україну, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

папа,римський

Папа Римський Франциск заявив, що має намір приїхати в Україну з робочим візитом. Візит понтифіка, за його словами, відбудеться у слушний момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  ANSA

"Я хотів би поїхати в Україну, але мушу чекати слушного моменту", – сказав Папа, відповідаючи на запитання української дитини на зустрічі з групою молодих людей, яка відбулася у дворі Сан-Дамасо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters

Понтифік додав, що незабаром зустрінеться з пердсавниками української влади, щоб з'ясувати, чи можливо це.
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Топ коментарі
+10
чекає коли все скінчиться щоб сказати - "Це я молився і бог почув"
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04.06.2022 16:06
+9
Слушним буде хоча б мінімально проукраїнський папа. Цей - ні. Тож й моменту не буде
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04.06.2022 16:12
+9
це не Папа,це Вата Римський
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04.06.2022 16:15
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чекає коли все скінчиться щоб сказати - "Це я молився і бог почув"
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04.06.2022 16:06 Відповісти
А навіщо, знов наполягати на мирному договорі?
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04.06.2022 16:07 Відповісти
Слушним буде хоча б мінімально проукраїнський папа. Цей - ні. Тож й моменту не буде
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04.06.2022 16:12 Відповісти
краще хай сидить удома
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04.06.2022 16:13 Відповісти
це не Папа,це Вата Римський
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04.06.2022 16:15 Відповісти
Ватанґ
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04.06.2022 17:58 Відповісти
Для "папи-казначея" ***** слушний момент не наступить ніколи. Папа який порушує "букву" і "дух" Біблії нам тут не потрібний - тні допомогти, ні втішити, а стосовно "співчуття і розуміння" в цього ієзуїта якісь дуже збочені уявлення. Мабуть погано вчився в семінарії...
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04.06.2022 16:21 Відповісти
гноида
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04.06.2022 16:21 Відповісти
Може хоть сьогодні, бажано літаком.
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04.06.2022 16:22 Відповісти
Хай краще мама римська завітає!
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04.06.2022 16:23 Відповісти
Папа іде в Украіну умиротворювати украінців? Папа, сиди вдома у своєму Ватікані; нам вистачає і мікрона з орбаном та Кіпром.
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04.06.2022 16:24 Відповісти
Северодонецк стоит мессы! Поспеши Папан, а то не успеешь!
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04.06.2022 16:24 Відповісти
У папы римского вообще-то имеются полномочия постучать кадилом по башке
чекистского гундяева.
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04.06.2022 16:30 Відповісти
Не пускати його до нас!
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04.06.2022 16:32 Відповісти
А че не в маскву к братьям ?
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04.06.2022 16:45 Відповісти
пошел за оркокораблем...
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04.06.2022 17:08 Відповісти
Навіщо чекати??? Прямо на передову, з усіма кардиналами і "раттю світла і добра" стати стіною між кулями, снарядами та ракетами і життям!!!!!!!!!!!! Що КИШКА ТОНКА ЧИ ВІРА??????????????!!!!
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04.06.2022 17:40 Відповісти
хрестами і кадилами перехвачувати снаряди і ракети..
Я просто уявляю..сцену..Поле бою...папа весь в білому попереду а кардинали в червоних мантіях...супер мішені для куль і снарядів
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04.06.2022 18:02 Відповісти
Хай не поспішає...
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04.06.2022 17:50 Відповісти
помахає кадилом в сторну точки У
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04.06.2022 17:59 Відповісти
тюфяк и импотент!
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04.06.2022 18:18 Відповісти
Нема чого тобі їхати в Україну, морда расистська і тупа.
Сиди рівно і закрийся.
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04.06.2022 20:04 Відповісти
Спи собі сама
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04.06.2022 20:09 Відповісти
А навіщо він нам потрібен в Україні? Треба було приїзджати до нас в той час коли кацапи нас бомбили, коли знущались і т.д. Він мав бути в Маріуполі і виносити наших поранених на своїх руках під хрестом - можливо би його і не вбили.
Треба було тоді приїзджати і ставати на коліна перед кацапами і молитись за їхні душі. Та і взагалі, приїхати до нас завжди слушно і завжди час. І головне їхати на передові і розмовляти з кацапами. А то і час не слушний і мотиву немає.
Встид та й годі.
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04.06.2022 20:50 Відповісти
Як можно бути одразу социалістом і Римським папой.Марксист котолик.Служити сатані і Всевишнему.Дійсно папа Римський це політична посада,а в політиці на верх пробиваються най мерзеніші персонажи.Папа це уособлення всього наймерзенійшого що є в католицізмі.А чогось гарного там взагали мало.Одні содомити і педофіли.
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04.06.2022 21:58 Відповісти
А зачем это ему Нужно?Не верю!!!
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04.06.2022 23:52 Відповісти
Пішов він за рашистським кораблем, продажна скотина
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05.06.2022 02:16 Відповісти
 
 