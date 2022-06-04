Папа Римський чекає слушного моменту, щоб завітати в Україну, - ЗМІ

Папа Римський Франциск заявив, що має намір приїхати в Україну з робочим візитом. Візит понтифіка, за його словами, відбудеться у слушний момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.

"Я хотів би поїхати в Україну, але мушу чекати слушного моменту", – сказав Папа, відповідаючи на запитання української дитини на зустрічі з групою молодих людей, яка відбулася у дворі Сан-Дамасо.

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Понтифік додав, що незабаром зустрінеться з пердсавниками української влади, щоб з'ясувати, чи можливо це.