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Новости За рубежом
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Казахстан (740) нефть (1809) переименования (705)

Казахстан переименовывает свою нефть, чтобы не путали с российской

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

Казахстан с понедельника, 6 июня официально переименует свою экспортную нефть, чтобы избежать возможного отождествления казахстанского сырья с российским, попавшим под санкции Европейского Союза. Новое название казахстанской нефти – KEBCO.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это в комментарии агентству Reuters подтвердила пресс-служба казахстанского производителя нефти "СНПС-Актобемунайгаз".

"В связи с недавними значительными геополитическими изменениями и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты с июня 2022 года применяется такое название для сорта - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", - сказано в комментарии компании.

Отмечается, что о переименовании нефти агентству сообщили еще четыре источника в Казахстане.

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"Это необходимо, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко было указано страну происхождения в документах. Иначе у нас будут проблемы с открытием аккредитивов", - пояснил источник агентству Reuters.

Источники также сообщили, что надеются на получение более выгодных цен на свою нефть и упрощение ее продаж, если в документах будет четко указано, что сырье не поступило из России.

Также отмечается, что около 20% экспортируемой казахстанской нефти идет транзитом через российские морские порты, и хотя она технически не подпадает под западные санкции, эти поставки неоднократно ошибочно принимались за российские.
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Топ комментарии
+8
) пускай Казахи дают образцы своей нефти на содержанию серы )) а то знаем мы этих Рашкистов.
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04.06.2022 17:04
+6
Рашисты могут этим воспользоваться, маскируясь под их нефть.
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04.06.2022 17:21
+6
казахстану давно пора стати країною а не губєрнією расєї...
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04.06.2022 17:37
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правильно, а саме слово "нафта" хай перейменують на "пиво"
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04.06.2022 17:00 Ответить
Da ninada , ibo kazahi polzujutsa latinicoi ( nafta ) , pismenostju civilizacii a ni kirilicoi ! Kirilicu kacapi ( ruskije) izpaganili na veka , kak i vsjo k chemu prikasajetsa !!
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04.06.2022 18:19 Ответить
Тепер путіноїди підуть денацифікувати казахстанську нафт
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04.06.2022 17:01 Ответить
) пускай Казахи дают образцы своей нефти на содержанию серы )) а то знаем мы этих Рашкистов.
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04.06.2022 17:04 Ответить
Рашисты могут этим воспользоваться, маскируясь под их нефть.
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04.06.2022 17:21 Ответить
Для того і задумано, це схема як москалям обійти санкції на експорт нафти. Навіщо їм поставляти, коли за них це зроблять згідно документів казахи. ще й процент пукін їм накине і буде всім дулі показувати..
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04.06.2022 17:55 Ответить
Казахам и напрягаться не нужно, доки только оформляй на экспрот, отгрузка с портов РФ )))
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04.06.2022 18:11 Ответить
Головне, щоб казахи не "переплутали" самі свою нафту з кацапською і не продавали її з-під тишка....
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04.06.2022 17:27 Ответить
Ну, тоді требя рашці гроші віддавати. А казахи хочуть свою продавати та гроші заробляти.
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04.06.2022 17:32 Ответить
І кацапи KEBCOватимуть з санкцій, змішуючи 49.99%?
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04.06.2022 17:32 Ответить
казахстану давно пора стати країною а не губєрнією расєї...
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04.06.2022 17:37 Ответить
Є така фішка: якщо наприклад в танкері 49,9% кацапської нафти, а 50,1 казахської , то вгадайте чому казахи підараси
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04.06.2022 19:57 Ответить
КЕВСО - не зрозуміло, російська вона, чи не...
Нафта "путин-*****", зразу видно - не російська...
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04.06.2022 23:17 Ответить
 
 