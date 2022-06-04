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Новини За кордоном
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Казахстан (499) нафта (709) перейменування (505)

Казахстан перейменовує свою нафту, щоб не плутали з російською

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Казахстан із понеділка, 6 червня офіційно перейменує свою експортну нафту, аби уникнути можливого ототожнення казахстанської сировини з російською, яка потрапила під санкції Європейського Союзу. Нова назва казахстанської нафти - KEBCO.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це в коментарі агентству Reuters підтвердила пресслужба казахстанського виробника нафти "СНПС-Актобемунайгаз".

"У зв'язку з нещодавніми значними геополітичними змінами та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, із червня 2022 року застосовується така назва для сорту - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", - сказано в коментарі компанії.

Зазначається, що про перейменування нафти агентству повідомили ще чотири джерела в Казахстані.

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"Це необхідно, аби наша нафта не потрапила під санкції, а в її назві чітко було вказано країну походження в документах. Інакше ми матимемо проблеми з відкриттям акредитивів", - пояснило джерело агентству Reuters.

Джерела також повідомили, що сподіваються на отримання вигідніших цін на свою нафту та спрощення її продажу, якщо в документах буде чітко вказано, що сировина не надійшла з Росії.

Також зазначається, що близько 20% казахстанської нафти, що експортується, йде транзитом через російські морські порти, і хоча вона технічно не підпадає під західні санкції, ці поставки неодноразово помилково приймали за російські.
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Топ коментарі
+8
) пускай Казахи дают образцы своей нефти на содержанию серы )) а то знаем мы этих Рашкистов.
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04.06.2022 17:04
+6
Рашисты могут этим воспользоваться, маскируясь под их нефть.
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04.06.2022 17:21
+6
казахстану давно пора стати країною а не губєрнією расєї...
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04.06.2022 17:37
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правильно, а саме слово "нафта" хай перейменують на "пиво"
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04.06.2022 17:00 Відповісти
Da ninada , ibo kazahi polzujutsa latinicoi ( nafta ) , pismenostju civilizacii a ni kirilicoi ! Kirilicu kacapi ( ruskije) izpaganili na veka , kak i vsjo k chemu prikasajetsa !!
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04.06.2022 18:19 Відповісти
Тепер путіноїди підуть денацифікувати казахстанську нафт
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04.06.2022 17:01 Відповісти
) пускай Казахи дают образцы своей нефти на содержанию серы )) а то знаем мы этих Рашкистов.
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04.06.2022 17:04 Відповісти
Рашисты могут этим воспользоваться, маскируясь под их нефть.
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04.06.2022 17:21 Відповісти
Для того і задумано, це схема як москалям обійти санкції на експорт нафти. Навіщо їм поставляти, коли за них це зроблять згідно документів казахи. ще й процент пукін їм накине і буде всім дулі показувати..
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04.06.2022 17:55 Відповісти
Казахам и напрягаться не нужно, доки только оформляй на экспрот, отгрузка с портов РФ )))
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04.06.2022 18:11 Відповісти
Головне, щоб казахи не "переплутали" самі свою нафту з кацапською і не продавали її з-під тишка....
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04.06.2022 17:27 Відповісти
Ну, тоді требя рашці гроші віддавати. А казахи хочуть свою продавати та гроші заробляти.
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04.06.2022 17:32 Відповісти
І кацапи KEBCOватимуть з санкцій, змішуючи 49.99%?
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04.06.2022 17:32 Відповісти
казахстану давно пора стати країною а не губєрнією расєї...
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04.06.2022 17:37 Відповісти
Є така фішка: якщо наприклад в танкері 49,9% кацапської нафти, а 50,1 казахської , то вгадайте чому казахи підараси
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04.06.2022 19:57 Відповісти
КЕВСО - не зрозуміло, російська вона, чи не...
Нафта "путин-*****", зразу видно - не російська...
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04.06.2022 23:17 Відповісти
 
 