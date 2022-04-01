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Казахстан не виступатиме інструментом для обходу санкцій проти Росії, - Адміністрація президента Казахстану

казахстан,флаг,прапор

Казахстан дотримуватиметься санкцій проти РФ та Білорусі та не виступатиме інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю Euractiv, присвяченому підсумкам переговорів Казахстану та ЄС.

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За словами посадовця, однією із цілей переговорів було "продемонструвати нашим європейським партнерам, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС".

"Ми будемо дотримуватися санкцій. Попри те, що ми є частиною Євразійського економічного союзу з Росією та Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому останнє, чого ми хочемо, це вторинні санкції США та ЄС щодо Казахстану", - сказав Сулейменов.

Водночас він зазначив, що Казахстан продовжить інвестувати в Росію та залучати інвестиції для Москви, оскільки по-іншому економіка країни не може. Але країна зробить усе можливе, щоб контролювати підсанкційні товари та інвестиції від підсанкційних осіб.

"Казахстан не є частиною цього конфлікту. Так, ми входимо до Євразійського економічного союзу, але ми незалежна держава зі своєю системою, і ми дотримуватимемося обмежень, накладених на росію та білорусь", – підкреслив Сулейменов.

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В інтерв’ю виданню Politico він також заявив, що Казахстан пропонує допомогу європейським компаніям, які хочуть продовжувати законно продавати товари в Росію.

"Європейські компанії йдуть з Росії або через санкції, або через тиск громадськості, акціонерів та етичні міркування. Вони хочуть бути десь поруч, і ми хотіли б бути цим сусідом. Торгівля є торгівля, і ці компанії хотіли б розділити російський споживчий ринок", - сказав Сулейменов.

Казахстан має привілейований доступ на російський ринок через Євразійський економічний союз, і у цьому зв'язку Сулейменов сказав, що хотів би уточнити у Єврокомісії, чи не заперечує вона проти "можливостей", які створює для Казахстану вторгнення росії в Україну для залучення європейського бізнесу.

"Ми щойно обговорили це з комісією, чи згодні вони з цим. Ми отримали ідеальну відповідь, що доти, доки режим санкцій дотримується — і, звичайно, Казахстан дотримується всіх інших зобов’язань, СОТ, угоди про уникнення подвійного оподаткування і таке інше — вони більш ніж раді, що європейські компанії перебувають у Казахстані", - сказав він.

За словами посадовця, Казахстан займає нейтральну позицію щодо війни в Україні, водночас надає гуманітарну допомогу Києву.

Сулейменов заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України, не визнає і не буде визнавати окупацію росією українських територій, оскільки їх не визнає ООН.

"Ми будемо поважати тільки рішення, прийняті на рівні ООН", - наголосив він.

Казахстан (871) росія (64946) санкції (11771)


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Топ коментарі
+17
скоро рашку підтримуватиме тільки ерітрея
а як Штати згадають, де ерітрея є на карті то й вона передумає
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01.04.2022 14:27
+12
Щвидко перевзулись
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01.04.2022 14:26
+11
в цьому місяці чекаємо на розкол на росії та початок розвалу.
Пероший повинен відійти Татарстан.
Далі Ічкерія і Дагестан.
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01.04.2022 14:27
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01.04.2022 14:26 Відповісти
По четным дням они с рашкой по нечетным с Западом.
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01.04.2022 14:35 Відповісти
Я думаю, що у токаєва та Ко є така мрія, але впевнений, що цього разу не вийде. Приклад Simens із турбинами до Крима, навчив багато компаній щодо репутаціїних ризків
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01.04.2022 14:45 Відповісти
скоро рашку підтримуватиме тільки ерітрея
а як Штати згадають, де ерітрея є на карті то й вона передумає
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01.04.2022 14:27 Відповісти
Перехоплена розмова офіцера російського ГРУ про кадировців:
https://24tv.ua/odin-lish-pafos-raptom-shho-odrazu-tikayut-ofitser-gru-rosiyi_n1930728 https://24tv.ua/odin-lish-pafos-raptom-shho-odrazu-tikayut-ofitser-gru-rosiyi_n1930728

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01.04.2022 14:27 Відповісти
кадировець "молодець проти овець, а проти молодця - кадыровець сам вівця"
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01.04.2022 15:18 Відповісти
в цьому місяці чекаємо на розкол на росії та початок розвалу.
Пероший повинен відійти Татарстан.
Далі Ічкерія і Дагестан.
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01.04.2022 14:27 Відповісти
Ще трохи зарано, але все до цього йде.
В самій роzії мають початися конфлікти, але розвалиться вона тільки після того, як здохне *****.
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01.04.2022 17:23 Відповісти
Казахстан плавно уходит к Китаю. А там уже понятно что из-за России рисковать попасть под санкциями не будет.
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01.04.2022 14:57 Відповісти
недавно президент казахстана выразил соболезнование китаю в связи с паденем самолета, там 130 чел, а массовые убийства гражданских в украине официальные лица замалчивают;

по последней новости на гос. новостном сайте хабар "Больше 1000 мирных граждан погибли в результате военных действий в Украине", кто их убил, естественно, не называется
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01.04.2022 15:16 Відповісти
В госканалах все показывают в нейтральном тоне, не надо врать..
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01.04.2022 17:23 Відповісти
Никуда не уходим, у нас многовекторная политика, не признаем политику агрессии и сепаратизма..
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01.04.2022 17:22 Відповісти
Это удар в спину или ниже?
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01.04.2022 15:19 Відповісти
У россии везде то ,что ниже.. Так что куда ни ударь - получается ниже спины...
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01.04.2022 15:46 Відповісти
Дуже багато казахів живе в Україні, і що хочу сказати: культурні, добрі і вкрай адекватні люди.
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01.04.2022 15:21 Відповісти
Казахи зрозуміли, що Росія і Білорусія все це зливний бачок, незабаром Росію почнуть демілітарізувати
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01.04.2022 15:47 Відповісти
Почему-то говорящий это мне представляется школьным трудовиком с отрубленными пальцами...
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01.04.2022 17:03 Відповісти
 
 