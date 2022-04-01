Казахстан не виступатиме інструментом для обходу санкцій проти Росії, - Адміністрація президента Казахстану

Казахстан дотримуватиметься санкцій проти РФ та Білорусі та не виступатиме інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю Euractiv, присвяченому підсумкам переговорів Казахстану та ЄС.

Читайте також: Казахстан готовий допомогти компаніям з ЄС продавати товари в Росію, - заступник голови адміністрації президента Токаєва

За словами посадовця, однією із цілей переговорів було "продемонструвати нашим європейським партнерам, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС".

"Ми будемо дотримуватися санкцій. Попри те, що ми є частиною Євразійського економічного союзу з Росією та Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому останнє, чого ми хочемо, це вторинні санкції США та ЄС щодо Казахстану", - сказав Сулейменов.

Водночас він зазначив, що Казахстан продовжить інвестувати в Росію та залучати інвестиції для Москви, оскільки по-іншому економіка країни не може. Але країна зробить усе можливе, щоб контролювати підсанкційні товари та інвестиції від підсанкційних осіб.

"Казахстан не є частиною цього конфлікту. Так, ми входимо до Євразійського економічного союзу, але ми незалежна держава зі своєю системою, і ми дотримуватимемося обмежень, накладених на росію та білорусь", – підкреслив Сулейменов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боксер з Казахстану Ракумов назвав Путіна убивцею і вийшов на бій з прапором України. ВIДЕО

В інтерв’ю виданню Politico він також заявив, що Казахстан пропонує допомогу європейським компаніям, які хочуть продовжувати законно продавати товари в Росію.

"Європейські компанії йдуть з Росії або через санкції, або через тиск громадськості, акціонерів та етичні міркування. Вони хочуть бути десь поруч, і ми хотіли б бути цим сусідом. Торгівля є торгівля, і ці компанії хотіли б розділити російський споживчий ринок", - сказав Сулейменов.

Казахстан має привілейований доступ на російський ринок через Євразійський економічний союз, і у цьому зв'язку Сулейменов сказав, що хотів би уточнити у Єврокомісії, чи не заперечує вона проти "можливостей", які створює для Казахстану вторгнення росії в Україну для залучення європейського бізнесу.

"Ми щойно обговорили це з комісією, чи згодні вони з цим. Ми отримали ідеальну відповідь, що доти, доки режим санкцій дотримується — і, звичайно, Казахстан дотримується всіх інших зобов’язань, СОТ, угоди про уникнення подвійного оподаткування і таке інше — вони більш ніж раді, що європейські компанії перебувають у Казахстані", - сказав він.

За словами посадовця, Казахстан займає нейтральну позицію щодо війни в Україні, водночас надає гуманітарну допомогу Києву.

Сулейменов заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України, не визнає і не буде визнавати окупацію росією українських територій, оскільки їх не визнає ООН.

"Ми будемо поважати тільки рішення, прийняті на рівні ООН", - наголосив він.