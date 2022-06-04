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Новости Война в Украине
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Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тіла

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "160 на 160".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.

В результате переговоров с участием Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: В дальнейшем обмены военнопленными – совместная работа ГУР и СБУ, - Верещук
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160 ДУШ... 160 ...
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04.06.2022 17:33 Ответить
Пополнение Небесной Сотни. Эти герои и оттуда будут помогать.
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04.06.2022 17:35 Ответить
А остальные 8840 (по зе) оркостан заберет?
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04.06.2022 17:47 Ответить
як це орки й погодились, зазвичай їм же їхні загиблі не треба.
нашим героям - вічна пам'ять і слава.
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04.06.2022 18:11 Ответить
кадировців все таки вони забирають...
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05.06.2022 00:33 Ответить
Важко усвідомити, що загинули наші захисники, але це ВІЙНА якої наш народ так не бажав.

Хай залишиться ВІЧНА пам'ять про їх подвиг в назвах вулиць, площ та ... в свідомості наших дітей.
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04.06.2022 18:31 Ответить
 
 