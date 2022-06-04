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Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тіла

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною і Росією за формулою "160 на 160".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією.

В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160".

Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Надалі обміни військовополоненими – спільна робота ГУР та СБУ, - Верещук
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160 ДУШ... 160 ...
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04.06.2022 17:33 Відповісти
Пополнение Небесной Сотни. Эти герои и оттуда будут помогать.
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04.06.2022 17:35 Відповісти
А остальные 8840 (по зе) оркостан заберет?
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04.06.2022 17:47 Відповісти
як це орки й погодились, зазвичай їм же їхні загиблі не треба.
нашим героям - вічна пам'ять і слава.
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04.06.2022 18:11 Відповісти
кадировців все таки вони забирають...
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05.06.2022 00:33 Відповісти
Важко усвідомити, що загинули наші захисники, але це ВІЙНА якої наш народ так не бажав.

Хай залишиться ВІЧНА пам'ять про їх подвиг в назвах вулиць, площ та ... в свідомості наших дітей.
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04.06.2022 18:31 Відповісти
 
 