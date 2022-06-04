15 957 6
Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військових
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною і Росією за формулою "160 на 160".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією.
В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160".
Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України", - сказано в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
нашим героям - вічна пам'ять і слава.
Хай залишиться ВІЧНА пам'ять про їх подвиг в назвах вулиць, площ та ... в свідомості наших дітей.