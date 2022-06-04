Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військових

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною і Росією за формулою "160 на 160".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією.

В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160".

Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України", - сказано в повідомленні.

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