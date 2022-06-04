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В Украине запустили платформу для людей с инвалидностью

Новости Цензор.НЕТ Общество

интернет,компьютер,ноутбук

На платформе все желающие могут получить информацию о физическом и психическом здоровье, контактах первой помощи и всех необходимых услугах, а также доступ к коммуникации в рамках сообщества сверстников и экспертов.

Проект совместно создали волонтеры из Украины и Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас на сайте www.enableme.com.ua/ua люди с инвалидностью могут получить информацию о помощи в Украине и в эвакуации.

"Эта платформа нужна украинским людям с ограниченными возможностями, чтобы они имели возможность не только наладить контакты, но и обменяться опытом с людьми, которые сталкивались с определенными специфическими проблемами. До сих пор вся необходимая информация была размещена разрозненно - на отдельных сайтах и ​​порталах, а не на единственной удобной платформе, постоянная коммуникация между лицами с инвалидностью была очень сложной. Но EnableMe способен изменить эту ситуацию, и мы сделаем все возможное, чтобы улучшить жизнь украинских людей с инвалидностью", – отмечает руководитель проекта Александра Жураховская.

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Инициативу охотно поддержали профильные организации, работающие в сфере помощи людям с инвалидностью в Украине, государственные организации и украинские волонтеры.

В Украине проживает 2,7 миллиона человек с инвалидностью, в том числе 162 тысячи детей.
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Ну нарешті згадали про інвалідів.Тоді коли весь світ піклується за своїх інвалідів в Україні влада їх знищувала на протязі всієї незалежності.Єдиний прем'єр який піклувався за долю неспроможних людей в я Україні,це була Ю. Тимошенко.І агенти ФСБ їй віддячили по царські.Один посадив,другий все її ув'язнення крутив на своїх каналах ролікі як якась жінка з зачіскою Тимошенко тягає гантелі. А третій навіть після її звільнення не давав їй спокою своїми фсбешними сценками і мультфільмами.Зараз ці агенти з'ясовують стосунки між собою,хтож більше завдаа шкоди Україні.Ви обоє рябоє.
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04.06.2022 18:48 Ответить
о тут ще й воналюби виповзли...
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05.06.2022 00:56 Ответить
****** а не "вона" ***** послала тих самих інвалідів з їх жебрацькими пенсіями,а як там газова кабала яку вона підписала,не ***** недорозвинуте
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05.06.2022 00:58 Ответить
Vladimir Filipov 6d77bb5c

"Один посадив,другий все її ув'язнення крутив на своїх каналах ролікі як якась жінка з зачіскою"

Дуже "цікава" маячня мешканця Бельгії.
Дебіл, чи передчасна амнезія прихопила?
Посадив то янукОвощ, а коли звільнили забуло, чи свідомо брешеш?
Тимошенко повернулася до Києва 22 лютого 2014, а другий (певно Порошенко) став президентом в червні 2014.
Чи "розумнику" відомо, що за премьєрства Йулі, саме її зусиллями, зовнішній борг зріс більше, ніж за будь який час історії ******** України - це саме і є ціна її піклування про пенсіонерів та інвалідів.
Доречі, мову підучи, недолуге, помилок більше ніж рядків, на трієчника середніх класів не тягнеш.

А краще - зразу за рАсєйським кораблем.
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04.06.2022 21:00 Ответить
Альо - на!! ЦЕНЗОР, лінк - лєвий!!
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04.06.2022 22:03 Ответить
 
 