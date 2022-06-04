УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11675 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4 673 5
допомога (5064) інвалідність (95)

В Україні запустили платформу для людей з інвалідністю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

интернет,компьютер,ноутбук

На платформі всі охочі можуть отримати інформацію про фізичне та психічне здоров’я, контакти першої допомоги та всіх необхідних послуг, а також доступ до комунікації у рамках спільноти однолітків та експертів.

Проєкт спільно створили волонтери з України та Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз на сайті www.enableme.com.ua/ua люди з інвалідністю можуть отримати інформацію про допомогу в Україні та в евакуації.

"Ця платформа потрібна українським людям з обмеженими можливостями, щоби вони мали змогу не лише налагодити контакти, але й обмінятися досвідом з людьми, які вже стикнулися з певними специфічними проблемами. Досі вся необхідна інформація була розміщена розрізнено - на окремих сайтах та порталах, а не на єдиній зручній платформі, постійна комунікація між особами з інвалідністю була вкрай складною. Але EnableMe здатний змінити цю ситуацію, і ми зробимо все можливе, щоби покращити життя українських людей з інвалідністю", – зазначає керівник проекту Олександра Журахівська.

Читайте: Щодня через російську агресію важко травмуються сотні українців, - Зеленська. ФОТОрепортаж

Ініціативу охоче підтримали профільні організації, що працюють у сфері допомоги людям з інвалідністю в Україні, державні організації та українські волонтери.

В Україні проживає 2,7 мільйона людей з інвалідністю, у тому числі 162 тисяч дітей.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну нарешті згадали про інвалідів.Тоді коли весь світ піклується за своїх інвалідів в Україні влада їх знищувала на протязі всієї незалежності.Єдиний прем'єр який піклувався за долю неспроможних людей в я Україні,це була Ю. Тимошенко.І агенти ФСБ їй віддячили по царські.Один посадив,другий все її ув'язнення крутив на своїх каналах ролікі як якась жінка з зачіскою Тимошенко тягає гантелі. А третій навіть після її звільнення не давав їй спокою своїми фсбешними сценками і мультфільмами.Зараз ці агенти з'ясовують стосунки між собою,хтож більше завдаа шкоди Україні.Ви обоє рябоє.
показати весь коментар
04.06.2022 18:48 Відповісти
о тут ще й воналюби виповзли...
показати весь коментар
05.06.2022 00:56 Відповісти
****** а не "вона" ***** послала тих самих інвалідів з їх жебрацькими пенсіями,а як там газова кабала яку вона підписала,не ***** недорозвинуте
показати весь коментар
05.06.2022 00:58 Відповісти
Vladimir Filipov 6d77bb5c

"Один посадив,другий все її ув'язнення крутив на своїх каналах ролікі як якась жінка з зачіскою"

Дуже "цікава" маячня мешканця Бельгії.
Дебіл, чи передчасна амнезія прихопила?
Посадив то янукОвощ, а коли звільнили забуло, чи свідомо брешеш?
Тимошенко повернулася до Києва 22 лютого 2014, а другий (певно Порошенко) став президентом в червні 2014.
Чи "розумнику" відомо, що за премьєрства Йулі, саме її зусиллями, зовнішній борг зріс більше, ніж за будь який час історії ******** України - це саме і є ціна її піклування про пенсіонерів та інвалідів.
Доречі, мову підучи, недолуге, помилок більше ніж рядків, на трієчника середніх класів не тягнеш.

А краще - зразу за рАсєйським кораблем.
показати весь коментар
04.06.2022 21:00 Відповісти
Альо - на!! ЦЕНЗОР, лінк - лєвий!!
показати весь коментар
04.06.2022 22:03 Відповісти
 
 