В Україні запустили платформу для людей з інвалідністю
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На платформі всі охочі можуть отримати інформацію про фізичне та психічне здоров’я, контакти першої допомоги та всіх необхідних послуг, а також доступ до комунікації у рамках спільноти однолітків та експертів.
Проєкт спільно створили волонтери з України та Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зараз на сайті www.enableme.com.ua/ua люди з інвалідністю можуть отримати інформацію про допомогу в Україні та в евакуації.
"Ця платформа потрібна українським людям з обмеженими можливостями, щоби вони мали змогу не лише налагодити контакти, але й обмінятися досвідом з людьми, які вже стикнулися з певними специфічними проблемами. Досі вся необхідна інформація була розміщена розрізнено - на окремих сайтах та порталах, а не на єдиній зручній платформі, постійна комунікація між особами з інвалідністю була вкрай складною. Але EnableMe здатний змінити цю ситуацію, і ми зробимо все можливе, щоби покращити життя українських людей з інвалідністю", – зазначає керівник проекту Олександра Журахівська.
Ініціативу охоче підтримали профільні організації, що працюють у сфері допомоги людям з інвалідністю в Україні, державні організації та українські волонтери.
В Україні проживає 2,7 мільйона людей з інвалідністю, у тому числі 162 тисяч дітей.
Будь ласка, зачекайте...
"Один посадив,другий все її ув'язнення крутив на своїх каналах ролікі як якась жінка з зачіскою"
Дуже "цікава" маячня мешканця Бельгії.
Дебіл, чи передчасна амнезія прихопила?
Посадив то янукОвощ, а коли звільнили забуло, чи свідомо брешеш?
Тимошенко повернулася до Києва 22 лютого 2014, а другий (певно Порошенко) став президентом в червні 2014.
Чи "розумнику" відомо, що за премьєрства Йулі, саме її зусиллями, зовнішній борг зріс більше, ніж за будь який час історії ******** України - це саме і є ціна її піклування про пенсіонерів та інвалідів.
Доречі, мову підучи, недолуге, помилок більше ніж рядків, на трієчника середніх класів не тягнеш.
А краще - зразу за рАсєйським кораблем.