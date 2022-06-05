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По оптимистическому прогнозу войну реально закончить в этом году, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что война с Россией может завершиться в текущем году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", - заявил Резников во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.
Он напомнил, что "мечтой" кремлевских властей является "собрать "их" земли".
"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", – предостерег министр.
Топ комментарии
+37 Андрей Забигайло
показать весь комментарий05.06.2022 01:17
+35 Семен Шкаралупа
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+25 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий05.06.2022 01:22
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Пожалуйста, подождите...
Войны не заканчивают - в них либо побеждают, либо нет.
Хотя "какая разница"...
Війна буде йти роками, контрнаступу не буде, єдиний шанс це крах режиму у самій росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Джерело: https://censor.net/ua/n3345990
Завершитися ...
Чи будуть повернуті усі українські землі з Донбасом і Кримом ?
Чи Раша оплатить нанесені нею збитки на території України ?
P. S.
Рєзніков хороший юрист, а як міністр оборони так собі! Під час війни цю посаду має обіймати толковий генерал (Забродський, Кривонос)!
Назначенец Резников в очередной раз говорит о войне на уровне хотелок, лозунгов и успокающего популизма "а-ля Арестович".
Такие "прогнозы" допустимы от всяких блогеров, ********-задушевников и псевдоэкспертов. От министра обороны ...
2)Резников - У Рашки до сих пор не сформирован ударный кулак - как они воюют непонятно.
3) Резников оптимист, но абсолютно не военный.
Вывод: война не бокс в 12 раундов. Когда сможем, тогда и победим.
Так не бывает...быдло кремлевские извечная пиявка на теле Украины...
Спецназначенец! Зеленский призывает, Арестович предсказывает, Резников предсказывает и обороняется, Верещук в каком заговоре по поводу пленных Азова(кстати, Денисову уволили
потому, что она рассказала о сообщении Азовцев, что там ад, Бухенвальд, что еды почти нет, что больных не лечат, - читайте её интервью). Теперь должность уполномоченного не занята, ходят
слухи, что предложат Верещук. Знаете, если все в правительстве предсказывают, то и простым смертным позволено, я же не за деньги, не на должности.
Так хочется добавить. что во всём виноват Порошенко, что не подготовился к войне, что не
подумал о вооружении для армии, что отступаем. Вот главное зло для нашей власти.
От на фіга так палитися і такі речі говорити? Це означає, що ви хочете тимчасове перемир'я, іудучи зараз при владі встигнути роздерибанити західні гроші на відбудову України, далі війна знову, але вам вже пох*й.
Зелені курви ще ті "стратеги", урвати джекпот, а наступна влада трахайтесь з вашими "здобутками".
Чем НА САМОМ ДЕЛЕ может кончиться эта война, если Расия целиком не провалится в тартарары?
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.