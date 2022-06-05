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За оптимістичним прогнозом війну реально закінчити цього року, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що війна з Росією може завершитися цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – заявив Резніков під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

Він нагадав, що "мрією" кремлівської влади є "зібрати "їхні" землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому", – застеріг міністр.

Читайте також: Україна отримає Harpoon наземного базування та "пасочки" до них від трьох країн. За "Москвою" на дно Чорного моря підуть й інші кораблики, - Резніков

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
Закончить?
Войны не заканчивают - в них либо побеждают, либо нет.
Хотя "какая разница"...
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05.06.2022 01:17
+35
Мене дивує, чому влада постійно пропонує "закінчити війну", а не перемогти в ній?
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05.06.2022 01:25
+25
Война закончится как только батальоны "95 квартал" и "слуга народа" выдвинутся на передок.
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05.06.2022 01:22
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Оптимістом зараз бути щонайменш безглуздо, а на державній посаді -злочинно.
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05.06.2022 01:16 Відповісти
Мене дивує, чому влада постійно пропонує "закінчити війну", а не перемогти в ній?
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05.06.2022 01:25 Відповісти
В Омані було прописано капітуляцію, а не перемогу.
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05.06.2022 07:22 Відповісти
Закончить?
Войны не заканчивают - в них либо побеждают, либо нет.
Хотя "какая разница"...
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05.06.2022 01:17 Відповісти
the quickest way of ending a war is to lose it(c)
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05.06.2022 01:19 Відповісти
You mean Minsk-3, do not you?)
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06.06.2022 08:27 Відповісти
Очень бы хотелось. Да вот только боюсь спроить с каким результатом она закончится.
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05.06.2022 01:21 Відповісти
Война закончится как только батальоны "95 квартал" и "слуга народа" выдвинутся на передок.
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05.06.2022 01:22 Відповісти
В таком случае даже страшно себе представить чем закончится.
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05.06.2022 01:59 Відповісти
Вже Безуглу від кварталу надіслали.
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05.06.2022 02:47 Відповісти
За резніковськими оптимістичними прогнозами війна цього й не розпочалася б - "Ймовірність вторгнення РФ до України оцінюємо як невисоку, - Резніков"
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05.06.2022 01:22 Відповісти
"Оптимістичний прогноз" - це як що НЕ "залишати на потім", а розстріляти усіх зрадників ЗАРАЗ?
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05.06.2022 01:25 Відповісти
та вони хоч би звільнити їх з посад спромоглися і то вже була б Перемога.
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05.06.2022 12:29 Відповісти
"За моїм реалістичним прогнозом"

Війна буде йти роками, контрнаступу не буде, єдиний шанс це крах режиму у самій росії.
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05.06.2022 01:59 Відповісти
Резніков (і решта влади) вважає кінцем війни вихід на лінії розмежування на 23.02.2022. Або в найкращому варіанті - ще і звільнити території ОРДЛО. Це можливо до кінця цього року. Далі вони планують почати переговори стосовно деокупації Криму мирним шляхом.
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05.06.2022 02:12 Відповісти
і розтягнути ту деокупацію на 15 років? Крим плацдарм для нападу на Україну з повітря землі і суші, і тільки для цього він росії потрібен.Якщо кримчане пітали надії що вони потрібні росії, і що будуть російською здравницею, то дарма. русскіє кинули кримчан, коли проміняли їх на зброю, кримчане навіть на образилися. ні, вони образилися, на...Україну. Тепер їх кинули знову зробивші з Крима військову базу, і відправивши їх на війну проти їх же держави. І знову ноль на массу. Якщо залишити Крим по фіг які там будуть домовленності, русскіє домовленностями дупу витирають, і вони нападуть знову, чи встигнемо ми до того часу оговтатися? вони ж не дурно все рейнують вщент і не жаліють на це ні людей ні снарядів.
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05.06.2022 12:33 Відповісти
Міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що війна з Росією може завершитися цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Джерело: https://censor.net/ua/n3345990

Завершитися ...
Чи будуть повернуті усі українські землі з Донбасом і Кримом ?
Чи Раша оплатить нанесені нею збитки на території України ?
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05.06.2022 02:29 Відповісти
чи поверне людей і дітей,депортованих на територію рашки силою?
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05.06.2022 12:34 Відповісти
"Свежо придание, да верится с трудом!" 🤔
P. S.
Рєзніков хороший юрист, а як міністр оборони так собі! Під час війни цю посаду має обіймати толковий генерал (Забродський, Кривонос)!
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05.06.2022 03:16 Відповісти
kON4ENNIJ 95 J !!!
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05.06.2022 03:16 Відповісти
парадом ЗСУ "на красной площади"
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05.06.2022 03:49 Відповісти
Ми ж не такі впевнени як Резніков.
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05.06.2022 07:11 Відповісти
було б непогано, на фіг не потрібно, але в такому разі можна було б від рашки мати спокій років на 40.
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05.06.2022 12:35 Відповісти
Прогнозы от Резникова то же самое, что и гадание на кофейной гуще. Такой же предатель, как и вся ЗЕшобла. Кто говорил, что рашка не будет нападать?
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05.06.2022 04:37 Відповісти
ну він казав, що русскіє розгорнули польовий шпиталь, але "не сформували ударних груп". тому нападу не буде.
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05.06.2022 12:36 Відповісти
"Міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що війна з Росією може завершитися цього року." Отлично, опять ждём бравый гундосик на Новый Год и шашлычки на майские.
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05.06.2022 06:15 Відповісти
да-да і сракою ще до телевізора прикластися, тоді вже точно все розгладиться, налагодиться і"ваабще".
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05.06.2022 12:38 Відповісти
Резніков так впевнено каже, ніби знає, про що Зеля домовлявся в Омані.
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05.06.2022 07:08 Відповісти
Характерным является то, что за все время войны мы не разу не слышали от министра обороны серьезной аналитики военных действий, с оценкой потенциалов, тактик и стратегий.
Назначенец Резников в очередной раз говорит о войне на уровне хотелок, лозунгов и успокающего популизма "а-ля Арестович".
Такие "прогнозы" допустимы от всяких блогеров, ********-задушевников и псевдоэкспертов. От министра обороны ...
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05.06.2022 08:00 Відповісти
то не його, але нестрашно у нас є кого почитати Юрій Бутусов, Тарас Чмут, Костянтин Машовець.
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05.06.2022 12:40 Відповісти
1)У некоторых в голове война УЖЕ закончилась.
2)Резников - У Рашки до сих пор не сформирован ударный кулак - как они воюют непонятно.
3) Резников оптимист, но абсолютно не военный.
Вывод: война не бокс в 12 раундов. Когда сможем, тогда и победим.
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05.06.2022 09:12 Відповісти
Нужно ещё одну заповедь добавить - "Не *****!"
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05.06.2022 09:17 Відповісти
так є ж.
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05.06.2022 12:43 Відповісти
500 лет мавзолейные Шариковы воюют с Украиной...а тут бац...и отвяжутся внезапно...
Так не бывает...быдло кремлевские извечная пиявка на теле Украины...
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05.06.2022 09:24 Відповісти
Была бы политическая воля и храбрость у западных политиков (прежде всего США), она давно могла бы уже закончиться (физичкеским уничтожением бенифициаров этой войны)!
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05.06.2022 09:31 Відповісти
Рассказы для школьников младших классов. И это министр обороны во время войны.
Спецназначенец! Зеленский призывает, Арестович предсказывает, Резников предсказывает и обороняется, Верещук в каком заговоре по поводу пленных Азова(кстати, Денисову уволили
потому, что она рассказала о сообщении Азовцев, что там ад, Бухенвальд, что еды почти нет, что больных не лечат, - читайте её интервью). Теперь должность уполномоченного не занята, ходят
слухи, что предложат Верещук. Знаете, если все в правительстве предсказывают, то и простым смертным позволено, я же не за деньги, не на должности.
Так хочется добавить. что во всём виноват Порошенко, что не подготовился к войне, что не
подумал о вооружении для армии, что отступаем. Вот главное зло для нашей власти.
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05.06.2022 10:15 Відповісти
взагалі-то винувати, бо не провів суддівської реформи(і по цих судах його тепер і тягають), люстрація виявилася фікцією, дав зберегтися ригам під ширмою опзж (як Зеленський дав зберігтися опзж під ширмою тра-та-та відновлення України), і намогався домовлятися з олігархами (Зеленський теж), і вони його кинули, розчаровані люди піддалися на іпсо і (це ще один гріх, з ворожим іпсо боротися має держава), "лишь би не Порошенко", або просто не голосували, бо не було за кого. І тому більшість з меньшості, що прийшла на вибори вибрала Зеленського. А Зеленський часто-густо робить то саме, розпочав з кумівства та кортеджей. Але вже умови інші. Ну й для влади традиційно ворог той, хто зазіхає на її мійсце, з людьми влада намогається поводитися так, ніби вони барани (певний процент баранів звісно ж є, як і в будь-якій іншій державі)або ворог ще той, хто просто фактом свого існування показує, на скільки та влада ммм...недосконала.
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05.06.2022 12:55 Відповісти
ага! і ще тобі сраку не підтер! ти, може б робив щось на благо України, а не п...ів там із польщі! раз такий вумний!
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05.06.2022 23:27 Відповісти
Краще аби воно не П И З Д І Л О .
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05.06.2022 10:20 Відповісти
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05.06.2022 20:21 Відповісти
Скільки вже можна вангувати? То Люся Свистович, то Безмозгла... де вас стільки експЕРДІВ набралося? Світ бачить також, що їхня допомога розкрадається, продається на стихійних ринках, базарах і навіть супермаркетах, корупція процвітає, нардепи і чинуші різного рангу призовного віку з чумаданами грошей з допомогою продажних митників та прикордонників тікають за кордон і там жирують, як відкупаються від призову. Як довго ще буде світ мати бажання допомагати Україні, дивлячись на це? Низький уклін військовим, волонтерам і просто небайдужим простим людям, які в черговий раз взяли тягар війни на свої плечі...А вам у владі не завадило б вже почати робити "прибирання" у своїх рядах, бо коли все закінчиться (а воно все рано чи пізно має закінчитися перемогою України), то у ваших рядах будуть інші "прибиральники" і ці ряди сильно порідіють, от це я вам можу на 100% передбачити.
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05.06.2022 10:32 Відповісти
Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому", - застеріг міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3345990

От на фіга так палитися і такі речі говорити? Це означає, що ви хочете тимчасове перемир'я, іудучи зараз при владі встигнути роздерибанити західні гроші на відбудову України, далі війна знову, але вам вже пох*й.
Зелені курви ще ті "стратеги", урвати джекпот, а наступна влада трахайтесь з вашими "здобутками".
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05.06.2022 11:12 Відповісти
Да перестаньте чушь нести!
Чем НА САМОМ ДЕЛЕ может кончиться эта война, если Расия целиком не провалится в тартарары?
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05.06.2022 11:28 Відповісти
ДЕСЬ Я ВЖЕ ЦЕ ЧУВ, ЗГАДАВ, ОТО БУДЄТ ПОБЄДА ВСЄМ ПОБЄДАМ ПОБЄДА -

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05.06.2022 13:24 Відповісти
А потім він вже буде домовлятися з Путлером щоб отримати від нього ярлик на князівство на кштальт Лукашенко. Зрозуміло, що ніхто з керівників країн НАТО або ЄС при цьому не буде присутнім.
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05.06.2022 13:30 Відповісти
Ще одне, ******* прохфесор по веденню війни. Тільки перемога і прапор над кремлем.
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05.06.2022 16:42 Відповісти
А де відомості про те, скільки полонених українців звільнено з полону, в т.ч."азовців"?!!
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.
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06.06.2022 01:50 Відповісти
 
 