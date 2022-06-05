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Оккупанты обстреляли ракетами гражданский аэродром на Харьковщине, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 4 июня российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
В результате обстрела повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.
По результатам первоочередных следственных действий обнаружены и изъяты обломки снарядов.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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+9 Gessoyo Pan
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А почему в зеленый?
Я так и знал - что по первому предложению вопросов не возникнет.
безнадега рф - стрелять по аэродрому в надежде попасть в американскую помощь.
- І останній тест - вбити 10 москалів і одного індонезійця.
- А індонезійця за що?!
- Вітаю, панове офіцери! Ласкаво просимо до нашої команди!
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@USAmbOSCE
: Поступают массовые сообщения об изнасилованиях солдатами в Херсонской области. Среди них история 16-летней Даши, которая была на 6-ом месяце беременности и укрывалась в подвале со своей семьёй, когда солдат вошел и изнасиловал её.