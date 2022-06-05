Оккупанты обстреляли ракетами гражданский аэродром на Харьковщине, - прокуратура

Ночью 4 июня российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В результате обстрела повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.

По результатам первоочередных следственных действий обнаружены и изъяты обломки снарядов.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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