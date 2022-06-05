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Оккупанты обстреляли ракетами гражданский аэродром на Харьковщине, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Ночью 4 июня российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В результате обстрела повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.

По результатам первоочередных следственных действий обнаружены и изъяты обломки снарядов.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село возле Харькова, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+9
Российские солдаты - это наёмные убийцы. А граждане России - это заказчики массового убийства.
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05.06.2022 01:55
+8
Підари. Це там де люди парашутним спортом займалися і можна було на маленькому двомістному з інструктором політатм
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05.06.2022 01:55
+5
Расстрелять всех железнодорожников и перекрасить все рельсы в зеленый цвет.
А почему в зеленый?
Я так и знал - что по первому предложению вопросов не возникнет.

безнадега рф - стрелять по аэродрому в надежде попасть в американскую помощь.
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05.06.2022 02:08
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Российские солдаты - это наёмные убийцы. А граждане России - это заказчики массового убийства.
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05.06.2022 01:55 Ответить
Расстрелять всех железнодорожников и перекрасить все рельсы в зеленый цвет.
А почему в зеленый?
Я так и знал - что по первому предложению вопросов не возникнет.

безнадега рф - стрелять по аэродрому в надежде попасть в американскую помощь.
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05.06.2022 02:08 Ответить
ONI KON4ENNIE WSE RUZKIE !!!
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05.06.2022 04:06 Ответить
Нагадало - відбір в українські елітні війська. Інструктор:

- І останній тест - вбити 10 москалів і одного індонезійця.
- А індонезійця за що?!
- Вітаю, панове офіцери! Ласкаво просимо до нашої команди!
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05.06.2022 04:51 Ответить
Підари. Це там де люди парашутним спортом займалися і можна було на маленькому двомістному з інструктором політатм
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05.06.2022 01:55 Ответить
Государственный орган (Соединенные Штаты)

.

@USAmbOSCE
: Поступают массовые сообщения об изнасилованиях солдатами в Херсонской области. Среди них история 16-летней Даши, которая была на 6-ом месяце беременности и укрывалась в подвале со своей семьёй, когда солдат вошел и изнасиловал её.
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05.06.2022 02:57 Ответить
Не вписывается в концепцию ОПы - Денисова за это поплатилась...Э
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05.06.2022 03:46 Ответить
А о 6:00 вдарили по Києву. Щось з тим довбаним флотом треба робити.
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05.06.2022 06:13 Ответить
Наші вороженьки хоча б розуміють що за це ми маємо повне право бити по території роSSії з усього чим можемо?
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05.06.2022 06:34 Ответить
У будь-якому разі потрібно на терор відповідати терором. Чому ЗСУ у відповідь не знищують русіш швайне на їхній території не можу зрозуміти. Думаю що в (АП, або Ген штабi, або урядi сидять агенти ФСБ.
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05.06.2022 08:38 Ответить
 
 