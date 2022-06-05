Оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село возле Харькова, - Генштаб ВСУ

Около Харькова российские оккупанты обстреляли село Черкасские Тишки.

Об этом говорится в утренней сводке за 5 июня Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки", - сообщили в Генштабе.

В целом российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ в Харьковской области, но никакого продвижения или даже его попыток в регионе не фиксируют.

"На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск в Государственную границу. Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова", - сообщили в Генштабе.

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