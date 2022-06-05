РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8206 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 881 3
Генштаб ВС (4296) обстрел (20216) фосфор (33) Харьковщина (4130)

Оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село возле Харькова, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фосфорні

Около Харькова российские оккупанты обстреляли село Черкасские Тишки.

Об этом говорится в утренней сводке за 5 июня Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки", - сообщили в Генштабе.

В целом российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ в Харьковской области, но никакого продвижения или даже его попыток в регионе не фиксируют.

"На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск в Государственную границу. Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова", - сообщили в Генштабе.

Также читайте: По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Враг пытался наступать на Харьковщине, ВСУ все атаки отбили, - Синегубов

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное сохранить путену литсо чтобы небыла эскалации, да ***?
показать весь комментарий
05.06.2022 08:27 Ответить
Сукі кацапські, підари!

Вы ж не думаете, кацапы, что после этих обстрелов мы будем беречь ваши города и сёла?
показать весь комментарий
05.06.2022 08:34 Ответить
У будь-якому разі потрібно на терор відповідати терором. Чому ЗСУ у відповідь не знищують русіш швайне на їхній території не можу зрозуміти ? Підозрюю що в (АП, або Ген штабi, або урядi) сидять агенти ФСБ.
показать весь комментарий
05.06.2022 08:41 Ответить
 
 