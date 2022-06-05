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Окупанти обстріляли фосфорними боєприпасами село біля Харкова, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фосфорні

Біля Харкова російські окупанти обстріляли село Черкаські Тишки.

Про це йдеться в ранковому зведенні за 5 червня Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси в районі населеного пункту Черкаські Тишки", - повідомили в Генштабі.

В цілому російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ в Харківській області, але ніякого просування або навіть його спроб у регіоні не фіксують.

"На Харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу міста Харкова", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Рашисти обстрілювали Херсонщину ймовірно фосфорними боєприпасами, - Офіс Генпрокурора

Автор: Наталя Джума
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Главное сохранить путену литсо чтобы небыла эскалации, да ***?
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05.06.2022 08:27 Відповісти
Сукі кацапські, підари!

Вы ж не думаете, кацапы, что после этих обстрелов мы будем беречь ваши города и сёла?
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05.06.2022 08:34 Відповісти
У будь-якому разі потрібно на терор відповідати терором. Чому ЗСУ у відповідь не знищують русіш швайне на їхній території не можу зрозуміти ? Підозрюю що в (АП, або Ген штабi, або урядi) сидять агенти ФСБ.
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05.06.2022 08:41 Відповісти
 
 