Окупанти обстріляли ракетами цивільний аеродром на Харківщині, - прокуратура

Вночі 4 червня російські окупанти нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.

За результатами першочергових слідчих дій виявлено та вилучено уламки снарядів.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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