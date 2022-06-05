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Окупанти обстріляли ракетами цивільний аеродром на Харківщині, - прокуратура
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Вночі 4 червня російські окупанти нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.
За результатами першочергових слідчих дій виявлено та вилучено уламки снарядів.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Топ коментарі
+9 Gessoyo Pan
показати весь коментар05.06.2022 01:55
+8 vadyan
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+5 saimansay
показати весь коментар05.06.2022 02:08
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А почему в зеленый?
Я так и знал - что по первому предложению вопросов не возникнет.
безнадега рф - стрелять по аэродрому в надежде попасть в американскую помощь.
- І останній тест - вбити 10 москалів і одного індонезійця.
- А індонезійця за що?!
- Вітаю, панове офіцери! Ласкаво просимо до нашої команди!
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@USAmbOSCE
: Поступают массовые сообщения об изнасилованиях солдатами в Херсонской области. Среди них история 16-летней Даши, которая была на 6-ом месяце беременности и укрывалась в подвале со своей семьёй, когда солдат вошел и изнасиловал её.