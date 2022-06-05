УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7537 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 519 10
війна (56544) обстріл (21130) Харківщина (4281) аеродром (166)

Окупанти обстріляли ракетами цивільний аеродром на Харківщині, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Вночі 4 червня російські окупанти нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.

За результатами першочергових слідчих дій виявлено та вилучено уламки снарядів. 

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По Харківському району завдано ракетного удару. Ворог намагався наступати на Харківщині, ЗСУ всі атаки відбили, - Синєгубов

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Российские солдаты - это наёмные убийцы. А граждане России - это заказчики массового убийства.
показати весь коментар
05.06.2022 01:55
+8
Підари. Це там де люди парашутним спортом займалися і можна було на маленькому двомістному з інструктором політатм
показати весь коментар
05.06.2022 01:55
+5
Расстрелять всех железнодорожников и перекрасить все рельсы в зеленый цвет.
А почему в зеленый?
Я так и знал - что по первому предложению вопросов не возникнет.

безнадега рф - стрелять по аэродрому в надежде попасть в американскую помощь.
показати весь коментар
05.06.2022 02:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Российские солдаты - это наёмные убийцы. А граждане России - это заказчики массового убийства.
показати весь коментар
05.06.2022 01:55 Відповісти
Расстрелять всех железнодорожников и перекрасить все рельсы в зеленый цвет.
А почему в зеленый?
Я так и знал - что по первому предложению вопросов не возникнет.

безнадега рф - стрелять по аэродрому в надежде попасть в американскую помощь.
показати весь коментар
05.06.2022 02:08 Відповісти
ONI KON4ENNIE WSE RUZKIE !!!
показати весь коментар
05.06.2022 04:06 Відповісти
Нагадало - відбір в українські елітні війська. Інструктор:

- І останній тест - вбити 10 москалів і одного індонезійця.
- А індонезійця за що?!
- Вітаю, панове офіцери! Ласкаво просимо до нашої команди!
показати весь коментар
05.06.2022 04:51 Відповісти
Підари. Це там де люди парашутним спортом займалися і можна було на маленькому двомістному з інструктором політатм
показати весь коментар
05.06.2022 01:55 Відповісти
Государственный орган (Соединенные Штаты)

.

@USAmbOSCE
: Поступают массовые сообщения об изнасилованиях солдатами в Херсонской области. Среди них история 16-летней Даши, которая была на 6-ом месяце беременности и укрывалась в подвале со своей семьёй, когда солдат вошел и изнасиловал её.
показати весь коментар
05.06.2022 02:57 Відповісти
Не вписывается в концепцию ОПы - Денисова за это поплатилась...Э
показати весь коментар
05.06.2022 03:46 Відповісти
А о 6:00 вдарили по Києву. Щось з тим довбаним флотом треба робити.
показати весь коментар
05.06.2022 06:13 Відповісти
Наші вороженьки хоча б розуміють що за це ми маємо повне право бити по території роSSії з усього чим можемо?
показати весь коментар
05.06.2022 06:34 Відповісти
У будь-якому разі потрібно на терор відповідати терором. Чому ЗСУ у відповідь не знищують русіш швайне на їхній території не можу зрозуміти. Думаю що в (АП, або Ген штабi, або урядi сидять агенти ФСБ.
показати весь коментар
05.06.2022 08:38 Відповісти
 
 