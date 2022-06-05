Часть жителей Северодонецка россияне принудительно вывезли на оккупированную территорию, - ВЦА
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Россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка, в котором продолжаются бои.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос о количестве людей, которые остаются в городе, глава военной гражданской администрации отметил, что до начала штурма российскими войсками в Северодонецке находилось около 13 тысяч населения.
"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию".
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+1 Михаил Дужик 7acbc3a9
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Вывозить надо принудительно. Насильственно. Надевая наручники и сажая в автозак. Всех. Как у Припяти. При этом в безопасных городах принудительно забрать у всех выехавших квартиры, временно. А когда кончаться квартиры, то забирать комнаты. Штраф за незаселенную комнату выставить огромным. Чтобы потом не приходилось тратить драгоценную еду и воду на этих людей, пожарные, спасатели, эвакуация - все из-за них с огромным риском под обстрелом и, к сожалению, гибелью людей, притом рабочих и военных. Пора уже, наконец, понять, что мобилизация - это не значит, что ты пошел в военкомат или в тероборону. Это максимум 15% мобилизации. А остальные 85% мобилизации - это повара, сварщики, токари, уборщики. Их тоже принудительно заставляют работать в тылу за бесплатно, просто за продуктовую карточку и за оплату коммуналки. При нормальных людей у власти. При этом программистов, бизнесменов и работников разрушенных заводов (все, им негде работать уже, завод уничтожен) открыто выпускать за границу, где они могут работать и пересылать сюда часть своей зарплаты. А вот вечером совершить рейд в ночной клуб, на первый раз предупреждение, на второй раз мобилизация даже больных, слабых, толстых, кто не может воевать. Мобилизация в повара за 30км от фронта. Но этого даже и близко нету, а это базовые вещи. Тогда как эвакуация города далеко не простое дело, надо уметь это делать с точки зрения управления и пропаганды.
А может нах морочиться с комнатами, квартирами - выделить в бюджете на одного эвакуированного два патрона 5.45 (одни контрольный) и черный мешок из бюджета?