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Часть жителей Северодонецка россияне принудительно вывезли на оккупированную территорию, - ВЦА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка, в котором продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о количестве людей, которые остаются в городе, глава военной гражданской администрации отметил, что до начала штурма российскими войсками в Северодонецке находилось около 13 тысяч населения.

 "Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Ага, особливо ждунів на асвабадітєлєй.
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05.06.2022 07:08
+2
Дочекались "азвабадителей". От не розумію чого ще сидіти під обстрілами?
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05.06.2022 07:56
+1
Какой ночной клуб при уже введенных по вашей методе мерах? И еще, почему токарю-сварщику-уборщику за еду работать, а бизнесмена надо за границу отправлять. Может он хорошо и здесь уборщиком за еду отрабатывать будет?
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05.06.2022 08:58
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Ага, особливо ждунів на асвабадітєлєй.
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05.06.2022 07:08 Ответить
зовсім це необов"язково, люди лишаються бо їм нема куди їхати. В те, що їм знайдуть житло і вони не будуть з дітлахами бомжувати на вулицях вони може не вірять. А ви би вірили би після підготовки до "майських шашличків"? Ще є така категорія - неповнолітні діти. Вони можуть дуже хотіти залишитися в Україні, але їх ніхто не питає, вони не мають права голоса. можуть бути інші життєві ситуації. В будь-якому разі багато людей в небезпеці.
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05.06.2022 09:28 Ответить
Пам'ятаєте ролики по ТБ де показували як цивільним людям нищити та пошкоджувати військову техніку? Там навіть пропонувалося фари в машинах розбивати та в паливо щось добавляти. Ось вам Буча, Ірпінь та інші міста та села звідки не виїхали люди.
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05.06.2022 07:52 Ответить
та чорта лисого, люди собі повсякденними справами займалися, казали ж що нападу не буде, аж раптом завалилі "асвабадітєлі" і почали вбивати всіх підряд, вони вбивали навіть місцевих борцунів за "русскій мір", тому що ці в...кі несуть тільки смерть, ідея "русскій мір" це фікція, придумана для дурнів, щоб змусити їх працювати проти себе.
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05.06.2022 09:31 Ответить
Дочекались "азвабадителей". От не розумію чого ще сидіти під обстрілами?
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05.06.2022 07:56 Ответить
Любой человек даже в незначительной депрессии уже ехать не может. А 3 месяца стресса не могут пройти незаметно, если нету хотя бы периодических отдыхов от нервного напряжения. Ему безразлично все. То есть ему надо просто лекарство какое-нибудь дать, чтобы он пришел в себя. Но этого никто не делал.

Вывозить надо принудительно. Насильственно. Надевая наручники и сажая в автозак. Всех. Как у Припяти. При этом в безопасных городах принудительно забрать у всех выехавших квартиры, временно. А когда кончаться квартиры, то забирать комнаты. Штраф за незаселенную комнату выставить огромным. Чтобы потом не приходилось тратить драгоценную еду и воду на этих людей, пожарные, спасатели, эвакуация - все из-за них с огромным риском под обстрелом и, к сожалению, гибелью людей, притом рабочих и военных. Пора уже, наконец, понять, что мобилизация - это не значит, что ты пошел в военкомат или в тероборону. Это максимум 15% мобилизации. А остальные 85% мобилизации - это повара, сварщики, токари, уборщики. Их тоже принудительно заставляют работать в тылу за бесплатно, просто за продуктовую карточку и за оплату коммуналки. При нормальных людей у власти. При этом программистов, бизнесменов и работников разрушенных заводов (все, им негде работать уже, завод уничтожен) открыто выпускать за границу, где они могут работать и пересылать сюда часть своей зарплаты. А вот вечером совершить рейд в ночной клуб, на первый раз предупреждение, на второй раз мобилизация даже больных, слабых, толстых, кто не может воевать. Мобилизация в повара за 30км от фронта. Но этого даже и близко нету, а это базовые вещи. Тогда как эвакуация города далеко не простое дело, надо уметь это делать с точки зрения управления и пропаганды.
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05.06.2022 08:13 Ответить
Какой ночной клуб при уже введенных по вашей методе мерах? И еще, почему токарю-сварщику-уборщику за еду работать, а бизнесмена надо за границу отправлять. Может он хорошо и здесь уборщиком за еду отрабатывать будет?
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05.06.2022 08:58 Ответить
нічні клуби мабуть ті, в яких лещенко ...алом світив, коли люди гинули в пара десятків километрів від того клубу в страшних муках.
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05.06.2022 09:34 Ответить
Из Польши конешно виднее...
А может нах морочиться с комнатами, квартирами - выделить в бюджете на одного эвакуированного два патрона 5.45 (одни контрольный) и черный мешок из бюджета?
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05.06.2022 09:19 Ответить
Наполеон приказал сидеть дома...потому что путлер не нападет...разведка США сеет панику...разведка Zeлемойского круче всех разведок мира...
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05.06.2022 09:30 Ответить
Побігли в родную говень, ждуни.
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05.06.2022 10:07 Ответить
 
 