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Частину мешканців Сєверодонецька росіяни примусово вивезли на окуповану територію, - ВЦА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєверодонецька, в якому тривають бої.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив керівник ВЦА Сєверодонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєверодонецьку перебувало приблизно 13 тис. населення.

"З огляду на те, що вже третю добу тривають постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Українські сили контролюють близько половини Сєверодонецька, - Гайдай

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Ага, особливо ждунів на асвабадітєлєй.
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05.06.2022 07:08
+2
Дочекались "азвабадителей". От не розумію чого ще сидіти під обстрілами?
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05.06.2022 07:56
+1
Какой ночной клуб при уже введенных по вашей методе мерах? И еще, почему токарю-сварщику-уборщику за еду работать, а бизнесмена надо за границу отправлять. Может он хорошо и здесь уборщиком за еду отрабатывать будет?
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05.06.2022 08:58
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Ага, особливо ждунів на асвабадітєлєй.
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05.06.2022 07:08 Відповісти
зовсім це необов"язково, люди лишаються бо їм нема куди їхати. В те, що їм знайдуть житло і вони не будуть з дітлахами бомжувати на вулицях вони може не вірять. А ви би вірили би після підготовки до "майських шашличків"? Ще є така категорія - неповнолітні діти. Вони можуть дуже хотіти залишитися в Україні, але їх ніхто не питає, вони не мають права голоса. можуть бути інші життєві ситуації. В будь-якому разі багато людей в небезпеці.
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05.06.2022 09:28 Відповісти
Пам'ятаєте ролики по ТБ де показували як цивільним людям нищити та пошкоджувати військову техніку? Там навіть пропонувалося фари в машинах розбивати та в паливо щось добавляти. Ось вам Буча, Ірпінь та інші міста та села звідки не виїхали люди.
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05.06.2022 07:52 Відповісти
та чорта лисого, люди собі повсякденними справами займалися, казали ж що нападу не буде, аж раптом завалилі "асвабадітєлі" і почали вбивати всіх підряд, вони вбивали навіть місцевих борцунів за "русскій мір", тому що ці в...кі несуть тільки смерть, ідея "русскій мір" це фікція, придумана для дурнів, щоб змусити їх працювати проти себе.
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05.06.2022 09:31 Відповісти
Дочекались "азвабадителей". От не розумію чого ще сидіти під обстрілами?
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05.06.2022 07:56 Відповісти
Любой человек даже в незначительной депрессии уже ехать не может. А 3 месяца стресса не могут пройти незаметно, если нету хотя бы периодических отдыхов от нервного напряжения. Ему безразлично все. То есть ему надо просто лекарство какое-нибудь дать, чтобы он пришел в себя. Но этого никто не делал.

Вывозить надо принудительно. Насильственно. Надевая наручники и сажая в автозак. Всех. Как у Припяти. При этом в безопасных городах принудительно забрать у всех выехавших квартиры, временно. А когда кончаться квартиры, то забирать комнаты. Штраф за незаселенную комнату выставить огромным. Чтобы потом не приходилось тратить драгоценную еду и воду на этих людей, пожарные, спасатели, эвакуация - все из-за них с огромным риском под обстрелом и, к сожалению, гибелью людей, притом рабочих и военных. Пора уже, наконец, понять, что мобилизация - это не значит, что ты пошел в военкомат или в тероборону. Это максимум 15% мобилизации. А остальные 85% мобилизации - это повара, сварщики, токари, уборщики. Их тоже принудительно заставляют работать в тылу за бесплатно, просто за продуктовую карточку и за оплату коммуналки. При нормальных людей у власти. При этом программистов, бизнесменов и работников разрушенных заводов (все, им негде работать уже, завод уничтожен) открыто выпускать за границу, где они могут работать и пересылать сюда часть своей зарплаты. А вот вечером совершить рейд в ночной клуб, на первый раз предупреждение, на второй раз мобилизация даже больных, слабых, толстых, кто не может воевать. Мобилизация в повара за 30км от фронта. Но этого даже и близко нету, а это базовые вещи. Тогда как эвакуация города далеко не простое дело, надо уметь это делать с точки зрения управления и пропаганды.
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05.06.2022 08:13 Відповісти
Какой ночной клуб при уже введенных по вашей методе мерах? И еще, почему токарю-сварщику-уборщику за еду работать, а бизнесмена надо за границу отправлять. Может он хорошо и здесь уборщиком за еду отрабатывать будет?
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05.06.2022 08:58 Відповісти
нічні клуби мабуть ті, в яких лещенко ...алом світив, коли люди гинули в пара десятків километрів від того клубу в страшних муках.
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05.06.2022 09:34 Відповісти
Из Польши конешно виднее...
А может нах морочиться с комнатами, квартирами - выделить в бюджете на одного эвакуированного два патрона 5.45 (одни контрольный) и черный мешок из бюджета?
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05.06.2022 09:19 Відповісти
Наполеон приказал сидеть дома...потому что путлер не нападет...разведка США сеет панику...разведка Zeлемойского круче всех разведок мира...
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05.06.2022 09:30 Відповісти
Побігли в родную говень, ждуни.
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05.06.2022 10:07 Відповісти
 
 