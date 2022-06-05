Частину мешканців Сєверодонецька росіяни примусово вивезли на окуповану територію, - ВЦА
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Росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєверодонецька, в якому тривають бої.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив керівник ВЦА Сєверодонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.
Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєверодонецьку перебувало приблизно 13 тис. населення.
"З огляду на те, що вже третю добу тривають постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Michal Woronowsky
показати весь коментар05.06.2022 07:08
+2 Vladimir Baranov 7f754d40
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+1 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар05.06.2022 08:58
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Вывозить надо принудительно. Насильственно. Надевая наручники и сажая в автозак. Всех. Как у Припяти. При этом в безопасных городах принудительно забрать у всех выехавших квартиры, временно. А когда кончаться квартиры, то забирать комнаты. Штраф за незаселенную комнату выставить огромным. Чтобы потом не приходилось тратить драгоценную еду и воду на этих людей, пожарные, спасатели, эвакуация - все из-за них с огромным риском под обстрелом и, к сожалению, гибелью людей, притом рабочих и военных. Пора уже, наконец, понять, что мобилизация - это не значит, что ты пошел в военкомат или в тероборону. Это максимум 15% мобилизации. А остальные 85% мобилизации - это повара, сварщики, токари, уборщики. Их тоже принудительно заставляют работать в тылу за бесплатно, просто за продуктовую карточку и за оплату коммуналки. При нормальных людей у власти. При этом программистов, бизнесменов и работников разрушенных заводов (все, им негде работать уже, завод уничтожен) открыто выпускать за границу, где они могут работать и пересылать сюда часть своей зарплаты. А вот вечером совершить рейд в ночной клуб, на первый раз предупреждение, на второй раз мобилизация даже больных, слабых, толстых, кто не может воевать. Мобилизация в повара за 30км от фронта. Но этого даже и близко нету, а это базовые вещи. Тогда как эвакуация города далеко не простое дело, надо уметь это делать с точки зрения управления и пропаганды.
А может нах морочиться с комнатами, квартирами - выделить в бюджете на одного эвакуированного два патрона 5.45 (одни контрольный) и черный мешок из бюджета?