У берегов Швеции стартовали военные учения НАТО Baltops

5 июня у берегов Швеции стартуют ежегодные военно-морские учения НАТО и партнеров Baltops.

Об этом сообщают в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ.

В ежегодных совместных морских учениях Baltops-2022 принимают участие 14 стран НАТО, страны-партнеры Швеция и Финляндия, более 7 000 моряков, летчиков и морской пехоты, 75 самолетов и 45 кораблей. Учения продлятся до 17 июня. Они производятся с 1972 года и будут связаны с 500-летием Королевского военно-морского флота Швеции.

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Обучение "Baltops" – одни из самых больших в Северной Европе. Они начнутся в Стокгольме с торжественной церемонии в честь 500-летия морского флота Швеции. Затем военными будут производиться тактические маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона. Завершатся учебы в Киле (Германия).