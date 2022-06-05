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У берегов Швеции стартовали военные учения НАТО Baltops

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,навчання

5 июня у берегов Швеции стартуют ежегодные военно-морские учения НАТО и партнеров Baltops.

Об этом сообщают в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ.

В ежегодных совместных морских учениях Baltops-2022 принимают участие 14 стран НАТО, страны-партнеры Швеция и Финляндия, более 7 000 моряков, летчиков и морской пехоты, 75 самолетов и 45 кораблей. Учения продлятся до 17 июня. Они производятся с 1972 года и будут связаны с 500-летием Королевского военно-морского флота Швеции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения НАТО Ramstein Legacy 2022 начались в Латвии

Обучение "Baltops" – одни из самых больших в Северной Европе. Они начнутся в Стокгольме с торжественной церемонии в честь 500-летия морского флота Швеции. Затем военными будут производиться тактические маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона. Завершатся учебы в Киле (Германия).
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Ni ni , zakanchivatj nado v Kenigsberge ....
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05.06.2022 09:25 Ответить
Варто бути готовими до появи сруських гопників.
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05.06.2022 10:14 Ответить
Отака ось неприємна несподіванка: Замість шведського туалетного паперу Zewa та прокладок Libresse - шведські підводні човни A-26 (з крилатими ракетами "Томагавк" у системі вертикального пуску). Таке собі "импортозамещение": замість слогана "М'яка, як пір'їнка" (Zewa plus) - "Томагавк - в російську сраку!"
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05.06.2022 11:12 Ответить
А біля узбережжя Одещини потренуватись слабо! Там обстановка навидь більше ніж "наближена до бойових дій".Там ви дійсно здобудете реальний бойовий досвід
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05.06.2022 11:57 Ответить
 
 