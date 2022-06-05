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Новини За кордоном
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НАТО (5140) військові навчання (2590) Швеція (653)

Біля берегів Швеції стартували військові навчання НАТО Baltops

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,навчання

5 червня біля берегів Швеції стартують щорічні військово-морські навчання НАТО та партнерів Baltops.

Про це повідомляють у пресслужбі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

У щорічних спільних морських навчаннях Baltops - 2022 беруть участь 14 країн НАТО, країни-партнери Швеція та Фінляндія, понад 7 000 моряків, льотчиків і морської піхоти, 75 літаків і 45 кораблів.  Навчання триватимуть до 17 червня. Вони проводяться з 1972 року і будуть пов’язані з 500-річчям Королівського військово-морського флоту Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання НАТО Ramstein Legacy 2022 почалися в Латвії

Навчання "Baltops" – одні з найбільших у Північній Європі. Вони розпочнуться у Стокгольмі з урочистої церемонії на честь 500-річчя морського флоту Швеції. Потім військовими будуть проводитися тактичні маневри у водах Балтійського моря і повітряному просторі регіону. Завершаться навчання в Кілі (Німеччина).
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Ni ni , zakanchivatj nado v Kenigsberge ....
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05.06.2022 09:25 Відповісти
Варто бути готовими до появи сруських гопників.
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05.06.2022 10:14 Відповісти
Отака ось неприємна несподіванка: Замість шведського туалетного паперу Zewa та прокладок Libresse - шведські підводні човни A-26 (з крилатими ракетами "Томагавк" у системі вертикального пуску). Таке собі "импортозамещение": замість слогана "М'яка, як пір'їнка" (Zewa plus) - "Томагавк - в російську сраку!"
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05.06.2022 11:12 Відповісти
А біля узбережжя Одещини потренуватись слабо! Там обстановка навидь більше ніж "наближена до бойових дій".Там ви дійсно здобудете реальний бойовий досвід
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05.06.2022 11:57 Відповісти
 
 